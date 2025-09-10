સેવન્થ ડે સ્કૂલની વધી મુશ્કેલી, સ્કૂલને રાહત આપવાની અરજી હાઈકોર્ટે ફગાવી
Published : September 10, 2025 at 2:54 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદની સેવન્થ ડે સ્કુલમાં વિદ્યાર્થીની હત્યા કેસમાં જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની નોટિસ સામે સ્કૂલ દ્વારા ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે અને DEOના નિર્ણયને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પડકારવામાં આવ્યો, પરંતુ ગુજરાત હાઇકોર્ટ તરફથી સેવન્થ ડે સ્કૂલને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. કોર્ટે શાળા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી બંને અરજીઓને ફગાવી દીધી છે. સેવન્થ ડે સ્કૂલ તરફથી ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં કરાયેલી બે અલગ-અલગ રિટ અરજીઓ મામલે હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં હતી, ત્યારે પહેલી જ સુનાવણી દરમિયાન જસ્ટિસ નિખિલ એસ કેરિયલાએ અરજીને ફગાવી દીધી હતી.
અમદાવાદની મણિનગ સ્થિત સેવન્થ ડે સ્કુલમાં નયન સંતાણી નામના વિદ્યાર્થીની હત્યા કેસમાં જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની નોટિસ સામે સ્કૂલ દ્વારા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ અરજીમાં DEO દ્વારા તપાસ સમિતિના ગઠનની કાયદેસરતા અને સ્કૂલને દસ્તાવેજો સબ્મિટ કરવા માટેના આદેશોને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પડકારવામાં આવ્યા. જોકે, કોર્ટે અરજીને રિજેક્ટ કરી દીધી છે, હાઈકોર્ટે આ મામલે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે, શાળાએ તપાસ દરમિયાન કોઈ પણ પ્રકારની જરૂરી માહિતી કે દસ્તાવેજો રજૂ કર્યા ન હતા. ત્યારે કોર્ટે ડી.ઈ.ઓ અને સરકારને સંપૂર્ણપણે યોગ્ય ઠેરવીને શાળાની પિટિશનને રદ કરી દીધી છે. હાઇકોર્ટે સ્કુલને કોઈપણ રાહત આપવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે.
આ અરજીમાં રાજ્ય સરકાર અને DEO ને પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યા છે, સેવન્થ ડે સ્કૂલ વતી એક્ટિંગ પ્રિન્સિપાલ દ્વારા હાઇકોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી છે. આ અંગે આજે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી.ઉલ્લેખનીય છે કે આ કેસની તપાસ અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને સોંપવામાં આવી છે. સેવન્થ ડે સ્કુલની ગંભીર બેદરકારી સામે ત્રણ નોટિસ આપવામાં આવી છે આ ઘટના બાદ શાળામાં ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે.
કોર્ટે આ મુદ્દે અવલોકન કર્યું હતું કે સેવન્થ ડે સ્કુલે જાણી જોઈને DEO અને સરકારને ગેરમાર્ગે દોરવાનોપ્રયાસ કર્યો હતો અને શાળાએ તપાસમાં સહકાર આપવાની બદલે માહિતી છુપાવી હતી. ત્યારે હાઇકોર્ટે સરકારની કાર્યવાહીમાં સંપૂર્ણપણે સહકાર આપવા માટે શાળાને આદેશ આપ્યો હતો. કોર્ટનો ચુકાદો અન્ય શાળાઓ માટે પણ એક દાખલો પૂરું પાડશે કે નિયમનું પાલન કરવું જરૂરી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે અમદાવાદ શહેરના ખોખરા વિસ્તારમાં આવેલી સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં 19 ઓગસ્ટના દિવસે એક વિદ્યાર્થી દ્વારા બીજા વિદ્યાર્થીને હુમલા કરવામાં આવ્યું હતું જેના લીધે એક વિદ્યાર્થી મોત થઈ હતી આ સેવન ડે શાળામાં વિદ્યાર્થી દ્વારા કરવામાં આવેલી હત્યા બાદ લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યું હતું. વાલીઓ દ્વારા શાળા સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યા હતા. વાલીઓ દ્વારા સ્કૂલ સામે કાર્યવાહી કરવા ની માંગ કરવામાં આવી હતી .આ મુદ્દે DEOની નોટિસ સામે સેવન્થ ડે સ્કૂલન વતી એક્ટિંગ પ્રિન્સિપલ દ્વારા હાઇકોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી હતી.