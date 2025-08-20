ગુજરાત હાઇકોર્ટને ફરી બોમ્બ ધમકીનો ઈમેલ, પોલીસે તપાસ શરૂ કરી

અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટને ફરી એક વખત ધમકીભર્યો ઈમેલ પ્રાપ્ત થયો છે. અજાણ્યા વ્યક્તિ દ્વારા મોકલવામાં આવેલા આ ધમકીભર્યા ઈમેલની જાણ ગુજરાત હાઇકોર્ટના રજિસ્ટ્રાર દ્વારા સોલા પોલીસ સ્ટેશનને કરવામાં આવી હતી. આ માહિતીના આધારે પોલીસે તાત્કાલિક ગુજરાત હાઇકોર્ટ પહોંચીને તપાસ શરૂ કરી.
ગુજરાત હાઇકોર્ટને છેલ્લા બે મહિનામાં ત્રીજી વખત ધમકીભર્યો ઈમેલ મળ્યો છે. આ ઈમેલમાં હાઇકોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી. આ ઘટનાને પગલે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે અને ડોગ સ્ક્વૉડ, ગુજરાત એન્ટી-ટેરરિઝમ સ્ક્વૉડ (એટીએસ) સહિતની ટીમો હાઇકોર્ટ પહોંચીને વિગતવાર તપાસ કરી રહી છે.
અમદાવાદના સોલા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ કે. એન. ભૂખણે જણાવ્યું કે, "ગુજરાત હાઇકોર્ટના રજિસ્ટ્રાર દ્વારા અમને આ ધમકીભર્યા ઈમેલ અંગે જાણ કરવામાં આવી હતી. તેને પગલે પોલીસ ટીમ ડોગ સ્ક્વૉડ અને બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વૉડ સાથે હાઇકોર્ટ પહોંચીને તપાસ કરી રહી છે. હાઇકોર્ટના પરિસર, વાહનો અને બિલ્ડિંગની જીણવટભરી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. હાઇકોર્ટના તમામ પ્રવેશદ્વાર અને બહાર નીકળવાના ગેટ બંધ કરી દેવાયા છે, અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ કડક કરવામાં આવી છે."
આ ઉપરાંત, 108 એમ્બ્યુલન્સ અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમોને કોઈપણ કટોકટીની સ્થિતિ માટે તૈનાત કરવામાં આવી છે.
આ પહેલાં 9 જૂન, 2025ના રોજ પણ ગુજરાત હાઇકોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી. તે સમયે ઝોન 1ના ઇન્ચાર્જ ડીસીપી સફીન હસને જણાવ્યું હતું કે, "હાઇકોર્ટના ઈમેલ પર બોમ્બ ધમકી મળી હતી. આ અંગે કલેક્ટર અને પોલીસ કમિશનરે હાઇકોર્ટની મુલાકાત લીધી હતી અને એક મીટિંગ યોજીને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. હાઇકોર્ટના ગેટ બંધ કરી દેવાયા હતા અને પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી. ધમકી આપનારની શોધખોળ માટે તપાસ ચાલુ છે. હાઇકોર્ટ, વકીલો અને લોકોની સુરક્ષા માટે જરૂરી તમામ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."
આ પછી 24 જૂન, 2025ના રોજ બીજી વખત હાઇકોર્ટને બોમ્બ ધમકીનો ઈમેલ મળ્યો હતો. આજે ફરી એક વખત ધમકીભર્યો ઈમેલ મળતાં અમદાવાદ શહેર પોલીસ અને ગુજરાત એટીએસ દ્વારા સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ કડક કરીને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો: