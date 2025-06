ETV Bharat / state

ગત રોજ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં બોમ્બની ખોટી ધમકીથી ખળભળાટ: સુરક્ષાના પગલે કાર્યવાહી સ્થગિત થઈ - GUJARAT HIGH COURT BOMB THREAT

ગત રોજ ગુજરાત હાઈકોર્ટને બોમ્બની ખોટી ધમકીથી ખળભળાટ ( Etv Bharat Gujarat )

અમદાવાદ: ગત તારીખ 9 જૂન સોમવારના રોજ રાજ્યની હાઈકોર્ટને બોમ્બની ધમકી મળ્યાના અહેવાલો સામે આવ્યા છે. મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, આ બોમ્બની ધમકીનો મેસેજ ગુજરાત હાઈકોર્ટના સત્તાવાર ઈમેલ એકાઉન્ટ પર મોકલવામાં આવ્યો હતો. જોકે મહત્વની બાબત એ છે કે, પોલીસની તપાસ બાદ આ મેસેજ ખોટો છે તેમ સાબિત થયું છે. માહિતી અનુસાર, ગુજરાત હાઈકોર્ટને આ મેસેજ ગત રોજ બપોરના સમયે મળ્યો હતો, જે બાદ બોમ્બની ધમકીના સલામતીના પગલાં તરીકે ચીફ જસ્ટિસ અગ્રવાલે લાંચ પછી કોર્ટની કાર્યવાહી સ્થગિત કરી દીધી હતી, ઉપરાંત વહેલી તકે કોર્ટ રજિસ્ટ્રાર જનરલે વકીલો અને અરજદારોને વહેલી તકે જગ્યા ખાલી કરવા વિનંતી કરી હતી. જોકે ધમકી વિશે જાણ થતાં હાઈકોર્ટના પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના દરવાજા બંધ કરી દેવામાં આવ્યા હતા. અને અમદાવાદ પોલીસ અધિકારીઓ તેમજ બોમ્બ ડિટેક્શન અને ડિસ્પોઝલ સ્કવોડ બપોરે કોર્ટમાં પહોંચી ગયા હતા.

