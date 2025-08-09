અમદાવાદ:ગુજરાતના ખેડૂતો માટે મોટા રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. છ વર્ષની લાંબી કાયદાકીય લડાઈ બાદ આખરે ગુજરાતના ખેડૂતોને રાહત મળી છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટે વર્ષ 2017-18ના ખરીફ પાક થયેલા નુકસાન અંગે એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટે SBI ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીને હુકુમ આપ્યો છે કે લાયકાત ધરાવતા 15047 ખેડૂતોને વીમા દાવા તરીકે 7.48 કરોડ ચુકવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં આ સંદર્ભે સુનાવણી દરમિયાન મુખ્ય ન્યાયાધીશ અને તેમના લોર્ડશીપ ડી એન રેની ડિવિઝન રે ની બેન્ચ મા દલીલ કરવામાં આવી હતી. સરકાર દ્વારા એક કમિટીની રચના કરવામાં આવી હતી અને આ કમિટી દ્વારા ખેડૂતોને થયેલા નુકસાનની તપાસ કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ રિપોર્ટ તૈયાર કરીને ખેડૂતોને ચૂકવવા માટે ભલામણ કરાઈ હતી.
આ કેસની સુનાવણી દરમિયાન ગુજરાત હાઇકોર્ટે એસબીઆઇ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની દ્વારા ઉઠાવેલા વાંધાઓ ગ્રાહ્ય ન રાખીને ચુકાદો આપતા SBI ઈન્સ્યોરન્સ કંપનીને 15,047 ખેડૂતોને ત્રણ અઠવાડિયાના સમયગાળામાં 7.48 કરોડની રકમ ચૂકવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે અને SBI ઈન્સ્યોરન્સ કંપનીને છેલ્લા બે વર્ષથી વિલંબિત ચુકવણી માટે 8% વ્યાજ ચૂકવવાનો પણ આદેશ આપ્યો છે.
કેસની સુનાવણી દરમ્યાન વીમા કંપનીએ કહ્યું હતું કે, સરકાર સાથે થયેલા કરાર અનુસાર ચુકવણી કરવાની તેમની કોઈ જવાબદારી નથી. પરંતુ હાઇકોર્ટ શબ્દોમાં તેમને કહ્યું કે "કંપની અને સરકાર વચ્ચેના કરારો નો ખોટો અર્થ કાઢીને ખેડૂતોને નુકસાન પહોંચાડી શકાય નહીં." કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોએ સમયસર પ્રીમિયમ ભર્યું છે તેથી તેમને વિમાનો લાભ મળવો ફરજિયાત છે.ગુજરાત હાઇકોર્ટ એસબીઆઇ વીમા દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા વાંધાઓ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. મહત્વપૂર્ણ છે કે, ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ખેડૂતો વતી અનેક અરજીઓ દાખલ કરવામાં આવી હતી જેની આજે એક સાથે સુનાવણી કરવામાં આવી.
ઉલ્લેખનીય છે કે, લાયક ખેડૂતોને જુલાઈ 2023થી બેંક વ્યાજ સાથે વીમા સહાયની ચકવણી કરવા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં થયેલી સુનાવણીમા હુકમ કરવામાં આવ્યો છે, આ પૂર્વે ઓક્ટોબર 2020ના રોજ SCA/19390/2018માં ખેડૂતોને વીમા ચુકવણીની પ્રક્રિયા ત્રણ મહિનામાં પૂરી કરવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો હતો.
આપને જણાવી દઈએ કે વર્ષ 2017માં ગુજરાતમાં પૂરની પરિસ્થિતિને પગલે ખેડૂતોને ખૂબ જ નુકસાન થયું હતું. જેમાં વીમા કંપની દ્વારા વિમાનની રકમ ચૂકવણી ન કરતા ગુજરાતના અન્ય ખેડૂતો સહિત સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતો દ્વારા ગુજરાત હાઇકોર્ટ સમક્ષ અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ કેસનો ચુકાદો શુક્રવારે આવ્યો ખેડૂતો તરફથી આ કેસમાં સુબોધ કુમુદ અને એડવોકેટ સંગ્રામ ચીનપ્પા એ દલીલો કરી હતી.