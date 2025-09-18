"સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં 10% બાળકોને RTE જેમ એડમિશન આપવામાં આવે" : HC
મૃતકની યાદમાં સ્કૂલના 10% બાળકોને RTE જેમ એડમિશન આપવામાં માટે ગુજરાત હાઈકોર્ટે સેવન્થ ડે સ્કૂલને આદેશ આપ્યો છે.
Published : September 18, 2025 at 11:56 AM IST
અમદાવાદ : એક મહિના પહેલા 19 ઓગસ્ટના દિવસે અમદાવાદની સેવન્થ ડે સ્કૂલના કેમ્પસ બહાર નયન સંતાણી નામના વિદ્યાર્થી પર અન્ય વિદ્યાર્થીએ હુમલો કર્યો, જેમાં નયનનું મોત થઈ હતું. ત્યારબાદ શાળા સંચાલકો સામે આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો હતો. આ મામલે DEO દ્વારા સ્કૂલ પાસે કેટલીક માહિતી માંગી અને નોટિસ પાઠવી હતી.
સેવન્થ ડે સ્કૂલ વિદ્યાર્થીની હત્યાનો મામલે HC સુનાવણી
બીજી તરફ આ આ મામલો ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પહોંચ્યો હતો. આ કેસની સુનાવણી દરમિયાન ગુજરાત હાઇકોર્ટે શાળાને 10% જેટલા વિદ્યાર્થીઓને સામાન્ય ફીમાં શિક્ષણ આપવા આદેશ કર્યો છે. હાઇકોર્ટે સૂચન કર્યું હતું કે, મૃતકની યાદમાં સ્કૂલના 10% બાળકોને RTE જેમ એડમિશન આપવામાં આવે. આ મુદ્દે વધુ સુનાવણી 24 સપ્ટેમ્બરના દિવસે યોજાશે. આ મુદ્દે સેવન્થ ડે સ્કૂલ તરફથી હાજર રહેલા વકીલે પૂરતો સહકાર આપવાની ખાતરી આપી હતી.
10% બાળકોને RTE જેમ એડમિશન આપવા આદેશ
સુનાવણી દરમિયાન ગુજરાત હાઇકોર્ટે સવાલ કર્યો હતો કે સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં RTE ના વિદ્યાર્થી અથવા સ્કોલરશીપ પર ભણતા વિદ્યાર્થીઓ છે? જેના જવાબમાં સરકારી વકીલે જણાવ્યું કે, બે વર્ષથી આ સ્કૂલમાં RTE નિયમો પાળવા પ્રયત્ન થઈ રહ્યા છે, પરંતુ સફળતા મળી નથી.
સેવન્થ ડે સ્કૂલે જણાવ્યું હતું કે, મૃતક વિદ્યાર્થીની યાદમાં શાળા મેનેજમેન્ટ દ્વારા સ્કોલરશીપની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટે સૂચન કર્યું હતું કે, શાળાના 10% બાળકોને મૃતકની યાદમાં RTE જેમ એડમિશન આપવામાં આવે. સાથે જ દર વર્ષે 1,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓનો પ્રવેશ નજીવી ફી માં કરવામાં આવે. હાઇકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, શાળાએ સ્કૂલ સેફટી પોલિસીની ચુસ્ત અમલવારી કરવાની રહેશે.
DEO તપાસ કમિટી અને સ્કૂલની સુરક્ષા
સુનાવણી દરમિયાન મૃતકના વાલી વતી હાજર રહેલા વકીલે જણાવ્યું કે, DEO ને કેટલાક સૂચન અને શાળાની અનિયમિતતા જણાવવા માંગે છે. હાઇકોર્ટે કહ્યું કે, જો તેઓ DEO એ બનાવેલી કમિટીનો ભાગ બનવા માંગતા હોય, તો કમિટીમાં તેમણે રચનાત્મક ભાગ ભજવવો રહેશે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા હાથ ધરાયેલી કાર્યવાહીમાં શાળાએ સહકાર આપવા કહેવામાં આવ્યું છે.
આ ઘટના તમામ માટે આંખ ઉઘાડનારી છે, તેમને પક્ષકાર તરીકે કોર્ટમાં સાંભળવામાં આવશે. ત્યારે સ્કૂલ તરફથી જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, DEO ને તમામ માહિતી અને તપાસમાં સહકાર આપ્યો છે. હજુ સુધી સ્કૂલ બંધ છે. સવારે 40 અને રાત્રે 30 પોલીસ કર્મચારીઓ સ્કૂલની સુરક્ષામાં તૈનાત હોય છે. CCTV કેમેરા લગાવવાની પણ વાત થઈ છે.
DEO નોટિસ સામે સેવન્થ ડે સ્કૂલની હાઇકોર્ટમાં અરજી
ઉલ્લેખનીય છે કે, અમદાવાદ શહેરના ખોખરા વિસ્તારમાં આવેલી સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં 19 ઓગસ્ટના રોજ એક વિદ્યાર્થી દ્વારા બીજા વિદ્યાર્થી પર હુમલા કરવામાં આવ્યો, જેમાં વિદ્યાર્થીનું મોત થયું. આ બનાવ બાદ લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો, અને વાલીઓ દ્વારા શાળા સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યા હતા. વાલીઓ દ્વારા સ્કૂલ સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી .આ મુદ્દે DEO નોટિસ સામે સેવન્થ ડે સ્કૂલ વતી એક્ટિંગ પ્રિન્સિપલ દ્વારા હાઇકોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી હતી.
