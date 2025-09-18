ETV Bharat / state

નવરાત્રીમાં રસ્તા પર કાળા કાચ વાળી ગાડી ન જોઈએ, કડક કાર્યવાહી કરો : ગુજરાત હાઇકોર્ટ

ગુજરાત હાઈકોર્ટે કહ્યું, નવરાત્રીમાં રસ્તા પર બ્લેક ફિલ્મ વાલી ગાડી ન જોઈએ, અને રોંગ સાઈડ આવતા વાહનો સામે ડ્રાઇવ ચાલુ રાખો.

ટ્રાફિકની સમસ્યા મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 18, 2025 at 9:19 AM IST

અમદાવાદ : ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં રખડતા ઢોર, ટ્રાફિકની સમસ્યા અને ખરાબ રોડ-રસ્તાને લઈને એડવોકેટ અમિત પંચાલ દ્વારા એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે. જેને લઇને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

ટ્રાફિકની સમસ્યા મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી

એડવોકેટ અમિત પંચાલની અરજી પરની સુનાવણી દરમિયાન ગુજરાત હાઇકોર્ટે આગામી નવરાત્રી માટે કડક કાર્યવાહીના નિર્દેશો આપ્યા છે. ખાસ કરીને આગામી નવરાત્રીના તહેવાર દરમિયાન કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરનારા વાહનચાલકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની સૂચના આપી છે.

સાથે જ રોંગ સાઈડ ડ્રાઇવિંગ કરતા વાહનો સામે પણ કાર્યવાહી ચાલુ રાખવાનો આદેશ આપ્યો છે. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, રોંગ સાઈડ ડ્રાઇવિંગમાં ટ્રાફિકનો ભંગ નથી, પરંતુ અન્ય લોકોના જીવન માટે પણ મોટું જોખમ છે. આ મામલે સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે પોલીસ અને સંબંધિત વિભાગોને કોઈપણ પ્રકારની ઢીલ ન રાખવાની તાકીદ કરી છે.

અમદાવાદ ટ્રાફિક પોલીસની કડક કાર્યવાહી : આ મુદ્દે થયેલી કાર્યવાહી અંગે માહિતી આપતા સુનાવણી દરમિયાન સરકારી વકીલે જણાવ્યું કે, અમદાવાદ પોલીસે રોંગ સાઈડ વાહન ચલાવવા બદલ 11,352 કેસ કરીને રૂ. 2.43 કરોડથી વધુનો દંડ, બ્લેક ફિલ્મના 3,604 કેસમાં રૂ. 22.17 લાખનો દંડ અને નંબર પ્લેટ વગરના 6,620 કેસમાં રૂ. 23.04 લાખનો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો છે.

અમદાવાદ પોલીસે ટ્રાફિક નિયમોનું કડક પાલન કરાવવા માટે અનેકવિધ પગલાં લીધા છે, જેના પરિણામે માર્ગ અકસ્માતમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. રોંગ સાઈડ વાહન ચલાવવા, બ્લેક ફિલ્મ લગાવવા અને નંબર પ્લેટ વગર વાહન ચલાવવા જેવા ગંભીર ગુનાઓ સામે કડક પગલાં લેવામાં આવ્યા છે.

કોર્ટે કહ્યું - નિયમ ભંગ થાય તો કડક કાર્યવાહી કરો

રોડ-રસ્તાને લઈને હાઇકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, રસ્તા પરથી દબાણ દૂર કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટી આસપાસ રોડ દબાણ મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. નવરાત્રીને લઈને પાર્કિંગ બાબતે પોલીસની બેઠક યોજવામાં આવી હતી. હાઈકોર્ટે જણાવ્યું કે, નવરાત્રીમાં બ્લેક ફિલ્મ વાલી ગાડી રસ્તા પર જોઈએ નહીં, અને રોંગ સાઈડ આવતા વાહનો સામે ડ્રાઇવ ચાલુ રાખો.

આ મુદ્દે સરકારે જણાવ્યું હતું કે, ટ્રાફિક નિયમોના ભંગ કરનારા 86 વાહન ચાલકો સામે કાર્યવાહી કરીને FIR દાખલ કરવામાં આવી અને 21 વાહન જપ્ત કરવામાં આવ્યા. ટ્રાફિક નિયમો તોડતા વાહન ચાલકો 90 દિવસમાં ઓનલાઈન ચલણ ભરી શકે છે, ત્યારબાદ આ ચલણ મેટ્રો કોર્ટમાં જાય છે. જ્યાં નિયમ ભંગ કરનાર વાહનચાલકોએ ચલણ ન ભર્યું હોય તો ક્રિમિનલ કેસ કરવામાં આવે છે.

