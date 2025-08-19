ગુજરાત હાઇકોર્ટ હાઇકોર્ટે આસારામને ત્રીજી સપ્ટેમ્બર સુધી હંગામી જામીન આપ્યા

અમદાવાદ: સુરત બળાત્કાર કેસમાં દોષિત આસારામ બાપુને ગુજરાત હાઇકોર્ટે મોટી રાહત આપી છે. હાઇકોર્ટે આસારામને આરોગ્યના કારણોસર ત્રીજી સપ્ટેમ્બર, 2025 સુધી હંગામી જામીન આપ્યા છે. આસારામ લાંબા સમયથી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે, અને તેમણે આરોગ્યના આધારે જામીન લંબાવવાની અરજી કરી હતી. આ અગાઉ રાજસ્થાન હાઇકોર્ટે ઓગસ્ટ 2025 સુધી તેમના હંગામી જામીન લંબાવ્યા હતા.
ગત રોજ આસારામને જોધપુર હાઇકોર્ટના આદેશના અનુસંધાને સવારે 10:45 વાગ્યે અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલમાં તપાસ માટે લાવવામાં આવ્યા હતા. તેમનું મેડિકલ ચેકઅપ લગભગ ત્રણથી ચાર કલાક સુધી ચાલ્યું હતું. સિવિલ હોસ્પિટલના ઓપીડી નંબર 13માં તેમનું તબીબી પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું, જેમાં ઇસીજી અને ઇકો સહિતની તપાસ કરવામાં આવી. જોધપુર કોર્ટે સિવિલ હોસ્પિટલને પત્ર લખીને આસારામની તબીબી તપાસ કરવા જણાવ્યું હતું. આ માટે બે કાર્ડિયોલોજિસ્ટ, એક ન્યુરોલોજિસ્ટ, એક ગેસ્ટ્રોલોજિસ્ટ, એક નેફ્રોલોજિસ્ટ અને જનરલ સર્જન સહિતના મેડિકલ બોર્ડે તેમની તપાસ કરી હતી. આગામી સુનાવણી સપ્ટેમ્બરમાં થશે.
અગાઉ, 27 જૂન, 2025ના રોજ ગુજરાત હાઇકોર્ટે આસારામને 7 જુલાઈ સુધી જામીન આપ્યા હતા. ત્યારબાદ 3 જુલાઈએ એક મહિના માટે જામીન લંબાવવામાં આવ્યા હતા, અને 7 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ ત્રીજી વખત જામીન લંબાવાયા હતા. આજે ગુજરાત હાઇકોર્ટે ચોથી વખત હંગામી જામીન લંબાવ્યા છે.
સમગ્ર મામલો શું છે?
સુરતની એક મહિલાએ આસારામ સામે બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ ફરિયાદ વર્ષ 2013માં નોંધાઈ હતી, જેમાં તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે 1997થી 2006 દરમિયાન અમદાવાદ અને મોટેરા આશ્રમમાં આસારામે તેમનું શારીરિક શોષણ કર્યું હતું. આ કેસ ગાંધીનગર ટ્રાન્સફર થયો હતો, અને ગાંધીનગર કોર્ટે 2023માં આસારામને દોષિત ઠેરવ્યા હતા.
