GTUની નર્સિંગની પરીક્ષામાં ABCD પેટર્નની આન્સર કી મુદ્દે હાઇકોર્ટે આપ્યા તપાસના આદેશ

આન્સર કી માં ABCDની પેટર્ન હોવાને લઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2025 at 6:20 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાતની પ્રખ્યાત ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી જીટીયુ દ્વારા નર્સિંગ સ્ટાફની ભરતી માટે પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી. આ પરીક્ષાની આન્સર કી મામલે વિવાદ સર્જાયો હતો. આન્સર કી માં ABCDની પેટર્ન હોવાને લઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિઓને ગોઠવવા માટેની આ ગોઠવણ હોવાનું હાઇકોર્ટે મૌખિક રીતે જણાવ્યું હતું. જીટીયુની નર્સિંગ પરીક્ષામાં એબીસીડી ગોઠવણ મામલે હાઇકોર્ટે તપાસનો આદેશ આપ્યો છે.

56000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ આપી હતી પરીક્ષા
ગુજરાત રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગે ઓક્ટોબર 2024 માં સરકારી હોસ્પિટલો અને કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટરમાં 1903 નર્સિંગ સ્ટાફની જગ્યા માટે ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી. આ ભરતી માટે 9 ફેબ્રુઆરી 2025ના દિવસે જીટીયુ દ્વારા પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી. જેમાં રાજ્યભરના 56000 થી વધુ ઉમેદવારો માટે બે પરીક્ષાઓ લેવામાં આવી હતી. જેમાં નર્સિંગ અને ગુજરાતી વિષયની 100 માર્ક્સની પરીક્ષા હતી. પરીક્ષા આપ્યા બાદ નર્સિંગ પરીક્ષા અંગે ઉમેદવારોને કોઈ વાંધો ન હતો. પરંતુ ગુજરાતી વિષયની પરીક્ષાની આન્સર કી જાહેર થતાં એક મોટો વિવાદ થયો હતો. જેમાં મુદ્દો એવો હતો કે માર્ચ 2025માં જાહેર થયેલી ફાઇનલ આન્સર કીમાં ગુજરાતી વિષયના તમામ 100 પ્રશ્નોના જવાબ સતત એબીસીડીના ક્રમમાં હતુા. ચાર અલગ અલગ પ્રશ્નોના સેટમાં એક સેટમાં તમામના જવાબ એ.બી.સી.ડીના ક્રમમાં હતા અને બાકીના ત્રણ સેટમાં આ ક્રમ ત્રીજા પ્રશ્નથી શરૂ થતો હતો. જેના પછી ઉમેદવારોને લાગ્યું હતું કે, આન્સર કીમાં જાણી જોઈને હેરફેર કરીને ચોક્કસ ઉમેદવારોને ફાયદા પહોંચાડવાનો પ્રયાસ થયો છે.

ઉમેદવારોની શું છે માંગણી?
આ પરીક્ષા આપનાર 50થી વધારે ઉમેદવારોએ એડવોકેટ ઉત્કર્ષ દવે મારફતે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સિવિલ એપ્લિકેશન દાખલ કરી હતી. સમગ્ર ભરતી ક્રિયા પર રોક લગાવવા અને ગુજરાતી વિષયની પરીક્ષા નવેસરથી યોજવાની માંગ કરવામાં આવી છે. હાઇકોર્ટે એડવોકેટ જનરલને તાત્કાલિક કોર્ટમાં હાજર થવા તેડું મોકલ્યું છે. આ મામલે રાજ્ય સરકાર તેમજ આરોગ્ય વિભાગને પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યા છે. આ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. હાઇકોર્ટે આ મામલે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી અને પ્રાથમિક રીતે મત આપ્યો કે, આ પેટર્ન કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિઓને ફાયદો પહોંચાડવા માટે ગોઠવાઈ હોવાની આશંકા છે. ત્યારે હાઇકોર્ટ એડવોકેટ જનરલને તાત્કાલિક હાજર થવા આદેશ આપ્યો છે અને રાજ્ય સરકાર તેમજ આરોગ્ય વિભાગને પક્ષકાર બનાવ્યા છે.

