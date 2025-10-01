ETV Bharat / state

ગુજરાત હાઇકોર્ટને 15 દિવસમાં બીજી વખત બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી

આના પહેલા 15 ઓગસ્ટ 2025, 20 ઓગસ્ટ, 9 જૂન 3 જૂન 2025ના દિવસે પણ આવા મેઇલ મળ્યા હતા.

ગુજરાત હાઇકોર્ટની ફાઈલ તસવીર
ગુજરાત હાઇકોર્ટની ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2025 at 6:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટને ફરીથી બોમ્બ બ્લાસ્ટની ધમકી ભર્યા ઇમેઇલ મળ્યા છે. કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિ દ્વારા ધમકી ભર્યા ઇમેઇલ ગુજરાત હાઇકોર્ટને કરવામાં આવ્યા છે. હાઇકોર્ટને અત્યાર સુધી પાંચ વખત આવા ધમકી ભર્યા મેઇલ મળ્યા છે. આ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટના રજીસ્ટર દ્વારા સોલા પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ પોલીસ દ્વારા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પહોંચીને તાત્કાલિક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી. પોલીસ ગુજરાત હાઇકોર્ટ પહોંચી ડોગ સ્ક્વોડ અને બોમ્બ સ્ક્વોડ સાથે રાખીને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી. કોર્ટમાં અવતા જતા લોકોની તપાસ કરવામાં આવી હતી.

ગુજરાત હાઇકોર્ટને 4 મહિનામાં પાંચમી વખત ધમકી ભર્યા ઇમેઇલ મળ્યા છે. આના પહેલા 15 ઓગસ્ટ 2025, 20 ઓગસ્ટ, 9 જૂન 3 જૂન 2025ના દિવસે પણ આવા મેઇલ મળ્યા હતા. આ અંગે અમદાવાદના સોલા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઇ કે.એન ભુકણે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત હાઇકોર્ટના રજીસ્ટર દ્વારા અમને આ અંગે જાણ કરવામાં આવી હતી. જેને લઇને પોલીસ ગુજરાત હાઇકોર્ટ પહોંચી ડોગ સ્ક્વોડ અને બોમ્બ સ્ક્વોડ સાથે રાખીને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી.

વાત કરવામાં આવે 20 ઓગસ્ટ 2025ની તો તે દિવસે પણ આવી રીતની ધમકી મળી હતી. જેને લઈને પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી.

આ પહેલા 9 જૂન 2025ના દિવસે પણ ગુજરાત હાઇકોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી મળી હતી.

તો 24 જૂને 2025 પણ આ પ્રકારની ઘટના બની હતી. અને આજે ફરી ધમકી ભર્યા ઇમેલ મળ્યા છે. જેને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ શહેર પોલીસ અને ગુજરાત એટીએસએ સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ કડક કરીને ઇન્વિસ્ટીગેશન શરૂ કરી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. સુરત: દુબઇથી સંચાલિત 'મિલન દરજી ગેંગ'ના મુખ્ય સૂત્રધારનો કૌટુંબિક ભાઈ GCTOC હેઠળ ઝડપાયો
  2. ગાંધીનગરમાં પોલીસકર્મી રિંકલબેન હત્યા કેસ: 48 કલાકમાં સસ્પેન્સનો અંત! પ્રેમ, દગો અને દબાણે પ્રેમીને બનાવ્યો હત્યારો

For All Latest Updates

TAGGED:

GUJARAT HIGH COURTHIGH COURT BOMB BLAST THREATAHMEDABAD NEWSGUJARAT HIGH COURT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.