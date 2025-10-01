ગુજરાત હાઇકોર્ટને 15 દિવસમાં બીજી વખત બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી
આના પહેલા 15 ઓગસ્ટ 2025, 20 ઓગસ્ટ, 9 જૂન 3 જૂન 2025ના દિવસે પણ આવા મેઇલ મળ્યા હતા.
Published : October 1, 2025 at 6:56 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટને ફરીથી બોમ્બ બ્લાસ્ટની ધમકી ભર્યા ઇમેઇલ મળ્યા છે. કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિ દ્વારા ધમકી ભર્યા ઇમેઇલ ગુજરાત હાઇકોર્ટને કરવામાં આવ્યા છે. હાઇકોર્ટને અત્યાર સુધી પાંચ વખત આવા ધમકી ભર્યા મેઇલ મળ્યા છે. આ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટના રજીસ્ટર દ્વારા સોલા પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ પોલીસ દ્વારા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પહોંચીને તાત્કાલિક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી. પોલીસ ગુજરાત હાઇકોર્ટ પહોંચી ડોગ સ્ક્વોડ અને બોમ્બ સ્ક્વોડ સાથે રાખીને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી. કોર્ટમાં અવતા જતા લોકોની તપાસ કરવામાં આવી હતી.
ગુજરાત હાઇકોર્ટને 4 મહિનામાં પાંચમી વખત ધમકી ભર્યા ઇમેઇલ મળ્યા છે. આના પહેલા 15 ઓગસ્ટ 2025, 20 ઓગસ્ટ, 9 જૂન 3 જૂન 2025ના દિવસે પણ આવા મેઇલ મળ્યા હતા. આ અંગે અમદાવાદના સોલા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઇ કે.એન ભુકણે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત હાઇકોર્ટના રજીસ્ટર દ્વારા અમને આ અંગે જાણ કરવામાં આવી હતી. જેને લઇને પોલીસ ગુજરાત હાઇકોર્ટ પહોંચી ડોગ સ્ક્વોડ અને બોમ્બ સ્ક્વોડ સાથે રાખીને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી.
વાત કરવામાં આવે 20 ઓગસ્ટ 2025ની તો તે દિવસે પણ આવી રીતની ધમકી મળી હતી. જેને લઈને પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી.
આ પહેલા 9 જૂન 2025ના દિવસે પણ ગુજરાત હાઇકોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી મળી હતી.
તો 24 જૂને 2025 પણ આ પ્રકારની ઘટના બની હતી. અને આજે ફરી ધમકી ભર્યા ઇમેલ મળ્યા છે. જેને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ શહેર પોલીસ અને ગુજરાત એટીએસએ સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ કડક કરીને ઇન્વિસ્ટીગેશન શરૂ કરી છે.
