આસારામ માટે રાહતના સમાચાર, ગુજરાત હાઇકોર્ટે હંગામી જામીન 21 ઓગસ્ટ સુધી લંબાવ્યા

અમદાવાદ: સુરત દુષ્કર્મ કેસમાં આસારામને આજે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં મહત્વના ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે. હાઇકોર્ટે આસારામના ફરી એકવાર જામીન લંબાવ્યા છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા 21 ઓગસ્ટ સુધી આસારામના જામીન લંબાવવામાં આવ્યા છે. આસારામે મેડિકલ ગ્રાઉન્ડ ઉપર જામીન લંબાવવાની માંગ કરી હતી અત્યારે આસારામ જામીન પર છે. ત્રીજી વાર આસારામની જામીન લંબાવવામાં આવ્યા છે.
આસારામે મેડિકલ ગ્રાઉન્ડ ઉપર જામીન લંબાવવાની માગ કરી હતી અને હોસ્પિટલ અને ડૉક્ટરના સર્ટિફિકેટ રજૂ કર્યા હતા, ત્યારે સરકારી વકીલ સર્ટિફિકેટ ચકાસવા સમય માંગ્યો હતો. 21 ઓગસ્ટના દિવસે આ મુદ્દે વધુ સુનાવણી ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં કરવામાં આવશે એટલે ત્યાં સુધી આસારામની હંગામી જામીન લંબાવવામાં આવે છે. અગાઉ 3 જુલાઈએ ગુજરાત હાઇકોર્ટે આસારામના જામીનમાં એક મહિનાનું વધારો કર્યો હતો તેના પહેલા 27 જૂને ગુજરાત હાઇકોર્ટે 7 જુલાઈ સુધી જામીન આપ્યા હતા.
શું છે સમગ્ર મામલોઃ સુરતની મહિલાએ આસારામ સામે બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આશારામ દ્વારા 1997 થી 2006 દરમિયાન અમદાવાદ અને મોટેરા આશ્રમમાં શારીરિક શોષણ કરવામાં આવેલું એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ 2013માં આશારામ સામે બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી. એ ફરિયાદ ગાંધીનગર ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હોવાથી આશારામ સામે ગાંધીનગરમાં સમગ્ર કેસ ચાલ્યો હતો. જેમાં ગાંધીનગર કોર્ટ દ્વારા 2023 આસારામને દોષિત ઠેરવ્યા હતા.
કોણ છે આસારમ: પોતાને આધ્યાત્મિક ગુરુ તરીકે ઓળખ આપનાર આસારામ પાકિસ્તાનમાં જન્મેલા છે. સિંધી પરિવારમાં જન્મેલા આસુમલ હરપલાની સમયાંતરે આસારામ બાપુ બન્યા. દેશમાં વિભાજન બાદ આસારામનું પરિવાર ભારત આવી વસ્યું. આસારામની આરંભિક શિક્ષણ અમદાવાદના મણિનગર સ્થિત જય હિન્દ હાઇસ્કૂલ ખાતે થયું હતું. બાળપણમાં તીવ્ર યાદશકિત થકી અભ્યાસ, ગીતો, કાવ્યો અને વિગતો સત્વરે યાદ રહેતી. ઉંમર વધતા આસારામ નામ ધારણ કરી આરંભમાં ધાર્મિક અને સેવાકીય પ્રવૃત્તિ આરંભી. પોતાને ધર્મ અને સંસ્કૃતિના ગુરુ બતાવી 1972માં અમદાવાદના મોટેરા ખાતે પહેલા નાની કુટીર બનાવી, ત્યાર બાદ ધીરે ધીરે ભક્તો વધતા એ જ સ્થળે પોતાનો આશ્રમ સ્થાપ્યો, જ્યાંથી તેણે આસારામ બાપુ તરીકેની નામના મેળવી. બસ, અહીંથી શરૂ થાય છે આસારામ બાપુની સફળતા અને આસારામના જેલવાસ સુધીની કહાની.
પોતાના આરંભના દિવસોમાં આસારામ દ્વારા દૂરના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વંચિત, શોષિત પ્રજા સાથે ધાર્મિક પ્રવચન, ભજન અને આયુર્વેદિક દવાના ઉપચાર થકી પોતાનો ભક્તિનો વ્યાપ વધાર્યો. આશ્રમમાં અને આસારામના જાહેર કાર્યક્રમોમાં આવતા ભક્તોને વિના મૂલ્યે ભોજન અને અન્ય જરૂરિયાત પૂરી પડાતી. 1972 થી આજ સુધી આસારામના 400 થી પણ વધુ આશ્રમ દેશ - વિદેશમાં છે. એવું મનાય છે કે, આસારામ અને તેનો દીકરો નારાયણ સાંઈ હસ્તક આશરે 10 હજાર કરોડની કિંમતની મિલકત છે અને સતત વિવાદો વચ્ચે પણ આસારામના ત્રણ કરોડ જેટલા અનુયાયીઓ હશે.
