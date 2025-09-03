ETV Bharat / state

ગુજરાત હાઇકોર્ટે આસારામના હંગામી જામીન ના વધાર્યા, 22 સપ્ટેમ્બરે રેગ્યુલર જામીન પર સુનાવણી

સુરત દુષ્કર્મ કેસ મામલે આસારામની હંગામી પર આજે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

ગુજરાત હાઇકોર્ટે આસારામના હંગામી જામીન ના વધાર્યા
ગુજરાત હાઇકોર્ટે આસારામના હંગામી જામીન ના વધાર્યા (Etv Bharat Gujarat)
અમદાવાદ: સુરત દુષ્કર્મ કેસ મામલે આસારામની હંગામી પર આજે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. 86 વર્ષીય આસારામના હંગામી જામીન પર સુનાવણી કરતા હાઇકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, રાજસ્થાન હાઇકોર્ટે મેરીટ ઉપર આસારામના હંગામી જામીન લંબાવ્યા નથી. જો તમે રાજસ્થાન હાઇકોર્ટના આદેશને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર્યા હોય તો તેના ચુકાદાની રાહ જુઓ. ગુજરાત હાઇકોર્ટ એક સરખા મેડિકલ પેપર્સ ઉપર અલગ વ્યુ કઈ રીતે લઈ શકે? આ બધા મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત હાઇકોર્ટે આસારામના જામીન લંબાવવાનો ઇનકાર કર્યો છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટે આસારામની ત્રણ સપ્ટેમ્બર સુધી હંગામી જામીન લંબાવી છે અને હવે આસારામની નિયમિત જામીન અરજી પર 22 સપ્ટેમ્બરે સુનાવણી હાથ ધરાશે.

આ મુદ્દે હિયરિંગ દરમિયાન આશારામના વકીલે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ રાજસ્થાન હાઇકોર્ટના હુકમ વિરુદ્ધ નથી પરંતુ ડોક્ટરોની કમિટીનો રિપોર્ટ જોઈ લો. જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે આસારામની તબિયત કથળી રહી છે, પરંતુ આરટીઆઈમાં મળેલી માહિતી મુજબ જરૂરી રિપોર્ટ કરાયા નથી. તે આજે પણ બીમાર હાલતમાં છે.

કોર્ટમાં પીડિત પક્ષના વકીલે રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે, રાજસ્થાન હાઇકોર્ટના હુકમનું ગુજરાત હાઇકોર્ટે રીવ્યુ ના કરવું જોઈએ. રાજસ્થાન હાઇકોર્ટે માન્યું નથી કે આસારામની તબિયત સતત કથળી રહી છે.

27 જૂને ગુજરાત હાઇકોર્ટે 7 જુલાઈ સુધી આસારામની જામીન લંબાવી હતી. ત્યારબાદ 3 જુલાઈએ એક મહિનાનું અને 7 ઓગસ્ટ 2025 એ ત્રીજીવાર જામીન લંબાવવામાં આવી હતી. ત્યાર પછી ગુજરાત હાઇકોર્ટ 19 ઓગસ્ટ ચોથી વાર ત્રણ સપ્ટેમ્બર સુધી જામીન લંબાવ્યા હતા.

અગાઉ 27 ઓગસ્ટના દિવસે સુનાવણી દરમિયાન રાજસ્થાન હાઇકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલના મેડિકલ રિપોર્ટ મુજબ આસારામની તબિયત એટલી ગંભીર નથી કે તેના જામીન લંબાવવામાં આવે. જો કે આસારામને સુવિધા આપવા માટે એક સહાયક રાખવાની છૂટ આપવામાં આવી હતી અને 27 ઓગસ્ટે રાજસ્થાન હાઇકોર્ટે હગામી જામીન લંબાવી નહતી અને સરેન્ડર કરવાનો આદેશ કર્યો હતો. જેના પગલે આસારામે જોધપુર સેન્ટ્રલ જેલમાં આત્મસમર્પણ કર્યું હતું.

આસારામના મેડિકલ ચેકઅપ માટે 18 ઓગસ્ટ 2025થી સવારે અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા. આસારામને રાજસ્થાન હાઇકોર્ટના ઓર્ડરના લીધે સવારે 10:45 વાગ્યાની આસપાસ અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા. અંદાજે ત્રણથી ચાર કલાક સુધી તેમનું ચેકઅપ ચાલ્યું હતું.

ઉલ્લેખનીય છે કે સુરતની મહિલાએ આસારામ સામે વર્ષ 2013માં બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધાવી હતી જેમાં ગાંધીનગર કોર્ટ દ્વારા 2023 આસારામને દોષિત ઠેરવામાં આવ્યા હતા. આશારામ દ્વારા 1997 થી 2006 દરમિયાન અમદાવાદ અને મોટેરા આશ્રમમાં શારીરિક શોષણ થયેલો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો.

