ETV Bharat / state

ગુજરાતના આ જિલ્લાઓમાં ભર ઉનાળે વરસાદનું રેડ એલર્ટ, હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી - RAINFALL ALERT

ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી ( ETV Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 6, 2025 at 7:42 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 7:49 PM IST 2 Min Read

અમદાવાદ: વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવ્યો છે. જેના લીધે સોમવારે અમદાવાદ સહિત અનેક વિસ્તારોમાં મીની વાવાઝોડા સાથે વરસાદ વરસ્યો હતો. જેનાથી ખેડૂતો પર ચિંતાના વાદળ છવાયા હતા. તો બીજી બાજુ આજે એ પણ અનેક વિસ્તારોમાં વંટોળ, કરા અને ધોધમાર વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી. આજે અમદાવાદ સહિત અનેક વિસ્તારમાં વહેલી સવારે વરસાદી છાંટા પડ્યા હતા. ત્યારે હવામાન વિભાગે આપેલી જાણકારી પ્રમાણે મંગળવારે છઠ્ઠી તારીખે કચ્છ અને બનાસકાંઠા ભારે વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે. આ સાથે મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ભરૂચ, આણંદ, નર્મદામાં ભારે વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે. અને આખા ગુજરાતમાં પણ વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી (ETV Bharat Gujarat) હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે કે, અપર એર સાકલોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય છે અને આજે ભરૂચ, સુરત, ભાવનગર, અમરેલી માટે રેડ એલર્ટ છે. જેમાં કરા, ભારે પવન, ભારેથી અતિભારે વરસાદની શકયતા છે. આની સાથે વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વાવાઝોડાની શક્યતા છે. આગામી 5 દિવસ ભારે પવન, ગાજવીજ, અને વરસાદની આગાહી છે.

Last Updated : May 6, 2025 at 7:49 PM IST