સાવધાન! ફરી તપી રહ્યું છે ગુજરાત: કચ્છમાં આજે રેડ એલર્ટ જાહેર, તો અમુક જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ - GUJARAT WEATHER UPDATE

By ETV Bharat Gujarati Team Published : April 8, 2025 at 9:51 AM IST | Updated : April 8, 2025 at 11:05 AM IST 2 Min Read

હૈદરાબાદ: રાજ્યમાં વાતાવરણમાં અવાર નવાર પલટો આવતો જોવા મળી રહ્યો છે. માર્ચ મહિનાની શરૂઆત થતાં જ કાળઝાળ ગરમી શરૂ થઈ ગઈ હતી. ગરમીનું પ્રમાણ એટલું વધી ગયું હતું કે રાજ્યમાં હીટવેવ એલર્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવતા વરસાદી માહોલ સર્જાયો હતો. પરંતુ હવે ફરી હવામાન બદલાતા ભારે ગરમીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, એટલું જ નહીં પરંતુ રેડ એલર્ટ જાહેર થયું છે. કચ્છવાસીઓને ચેતવણી: ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)ની માહિતી અનુસાર, આજ રોજ એટલે કે 8 એપ્રિલે રાજ્યમાં કચ્છ જિલ્લામાં ભારે ગરમીની શક્યતા છે. IMD દ્વારા કચ્છ માટે રેડ એલર્ટ જાહેર કરી તીવ્ર ઉષ્ણ લહેરની ચેતવણી સાથે રાત્રિ દરમિયાન વાતાવરણ ગરમ રહેવાની પણ ચેતવણી આપી છે. કચ્છમાં આજે રેડ એલર્ટ જાહેર (IMD) ઉપરાંત, કચ્છમાં રેડ એલર્ટ હોવાના કારણે તીવ્ર ગરમીનું મોજું 2 દિવસથી વધુ સમય સુધી ચાલુ રહી શકે છે. ઉપરાંત જો ગરમીનું પ્રમાણ ઓછું ન થયું તો 6 દિવસથી વધુ તીવ્ર ગરમી થઈ શકે છે. રેડ એલર્ટથી અસર કેવી થાય? રેડ એલર્ટ કરેલ જિલ્લામાં તીવ્ર તાપ અને ગરમીના કારણે બધી જ ઉંમરના લોકોમાં ગરમીની બીમારી અને હીટ સ્ટ્રોક થવાની સંભાવના ખૂબ જ વધારે છે. પરિણામે આ સમય દરમિયાન સંવેદનશીલ લોકો માટે અત્યંત કાળજી જરૂરી છે.

