ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સતત ત્રીજા દિવસે કામગીરી ઠપ, જસ્ટિસ સંદીપ ભટ્ટની બદલી સામે વિરોધ વધ્યો - HC ADVOCATE PROTEST

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં દરરોજ હજારો કેસ ચાલતા હોય છે. પરંતુ વકીલોની હડતાલના કારણે ચારથી પાંચ હજાર જેટલા કેસોને અસર પડી છે.

ગુજરાત હાઈકોર્ટ બહાર વકીલો એકઠા થયા
ગુજરાત હાઈકોર્ટ બહાર વકીલો એકઠા થયા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 30, 2025 at 5:03 PM IST

2 Min Read

અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટના જસ્ટીટ સંદીપ ભટ્ટની બદલી મામલે વિરોધ વધતો જઇ રહ્યો છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી હડતાલ ચાલી રહી છે. જેના કારણે કોર્ટની તમામ કાર્યવાહી બંધ થઈ ગઈ છે.

હડતાલમાં 271 વકીલ મંડળો જોડાયા
એડવોકેટ બાર એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ બ્રિજેશ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે, મંગળવારે જ્યારે અમને આ અંગે સમાચાર મળ્યા હતા કે જસ્ટિસ સંદીપ ભટ્ટની ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે. ત્યારથી જ અમારા બાર એસોસિયેશનના મેમ્બર સાથે અમે હડતાલ પર ઉતરી ગયા. મંગળવારથી અમે કામથી અળગા રહ્યા છીએ. અમે સોમવારથી રાબેતા મુજબ બધું જ ચાલુ કરીશું. અને ગુજરાતના મોટાભાગના બાર એસોસિએશનને અમે ગ્રુપમાં જોડી શક્યા છીએ. અત્યાર સુધી સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી જવાબ આવ્યો નથી. એટલે વકીલો વિરોધ કરી રહ્યા છે. આ હડતાલમાં 271 જેટલા વકીલ મંડળો જોડાયા છે. જસ્ટિસ સંદીપ ભટ્ટની બદલીનો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

ચારથી પાંચ હજાર કેસોને અસર
ઉલ્લેખની છે કે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં દરરોજ હજારો કેસ ચાલતા હોય છે. પરંતુ વકીલોની હડતાલના કારણે ચારથી પાંચ હજાર જેટલા કેસોને અસર પડી છે. કોર્ટની તમામ કાર્યવાહી ઠપ થઈ ગઈ છે. હાઇકોર્ટના મુખ્ય દરવાજાની બહાર વકીલો ટ્રાન્સફરના વિરોધમાં સૂત્રોચાર કરીને જસ્ટિસ સંદીપ ભટ્ટની બદલીનો સતત વિરોધ કરી રહ્યા છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે હડતાલમાં હવે નીચલી કોર્ટના 271 જેટલા વકીલ મંડળોએ પણ જોડવા માટે બેઠક કરી છે. અને જો આ હડતાલમાં આ વકીલ મંડળો જોડાશે તો રાજ્યભરની તમામ કોર્ટ હડતાલમાં જોડાશે અને આંદોલન મોટું સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટની રજીસ્ટ્રીમાં વહીવટી પારદર્શિતા જળવાઈ તે કારણોસર. જસ્ટિસ સંદીપ ભટ્ટે સીસીટીવી કેમેરાના હુકુમનું પાલન કરવા આદેશ આપ્યો હતો. સિંગલ જજના હુકમની સામે રજીસ્ટ્રાર જનરલે ખંડપીઠમાં અપીલ કરી હતી. અને તે જ દિવસે જ જસ્ટિસ સંદીપ ભટ્ટને મધ્યપ્રદેશ હાઇકોર્ટ ખાતે બદલીનો ઓર્ડર આપવામાં આવ્યો હતો. અને ત્યારથી જ વકીલો હડતાલ પર ઉતરી ગયા છે. સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી કોઈ જવાબ નહીં મળતા વકીલોનું એક ડેલિગેશન સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસને આ અંગે રજૂઆત કરવા માટે ગયા હતા.

HC ADVOCATE PROTESTJUSTICE SANDEEP BHATT TRANSFERJUSTICE SANDEEP BHATTGUJARAT HIGH COURTHC ADVOCATE PROTEST

