ગુજરાત મહેસૂલ તલાટીની મુખ્ય પરીક્ષા આવતીકાલથી શરૂ થશે, પરીક્ષા કેન્દ્ર પર આ ડોક્યુમેન્ટ સાથે રાખજો
મંડળે સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે પ્રવેશપત્ર વિના ઉમેદવારને પરીક્ષામાં બેસવા દેવામાં આવશે નહીં.
Published : October 13, 2025 at 7:32 PM IST
અમદાવાદ : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB) દ્વારા મહેસૂલ વિભાગ હસ્તકની 'મહેસૂલ તલાટી, વર્ગ-3' (Revenue Talati, Class-III)ની મુખ્ય પરીક્ષા આવતીકાલે એટલે કે તા. 14/10/2025 થી શરૂ થઈ રહી છે. આ પરીક્ષા તા. 14/10/2025 થી તા. 16/10/2025 દરમ્યાન ત્રણ દિવસ માટે યોજાશે. આ માટેના પ્રવેશપત્ર (કોલ લેટર) ડાઉનલોડ કરવાની પ્રક્રિયા તા. 06/10/2025ના રોજ બપોરે 2:00 કલાકથી શરૂ થઈ ચૂકી છે.
પરીક્ષામાં બેસવા ઈચ્છુક ઉમેદવારો માટે પ્રવેશપત્ર (કોલ લેટર) ડાઉનલોડ કરવાની છેલ્લી તારીખ આજે તા. 14/10/2025ના રોજ બપોરે 14:45 કલાક સુધીની છે. મંડળે સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે પ્રવેશપત્ર વિના ઉમેદવારને પરીક્ષામાં બેસવા દેવામાં આવશે નહીં.
કોલ લેટર ડાઉનલોડ પ્રક્રિયા
ઉમેદવારો તેમના પ્રવેશપત્ર મંડળની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in પરથી ડાઉનલોડ કરી શકે છે.
સૌ પ્રથમ https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી, ત્યારબાદ "Call letter/Preference" મેનુમાં જઈને "Secondary/Mains Exam Call letter/ Preference" પર ક્લિક કરવું. "Select Job"ના ડ્રોપ ડાઉન મેનુમાંથી GSSSB/202526/301-Revenue Talati, Class-III, Mains Exam પસંદ કરવું.
નિર્ધારિત બોક્સમાં પોતાનો "Confirmation Number" તથા "Birth Date" (dd/mm/yyyy ફોર્મેટમાં) ટાઈપ કરીને આપેલ Captcha ટાઈપ કરવો અને Ok પર ક્લિક કરવું. "Print Call Letter" પર ક્લિક કરવાથી પ્રવેશપત્ર સ્ક્રીન પર દેખાશે, જેની પ્રિન્ટ મેળવી લેવાની રહેશે. (નોંધ: નવી વિન્ડોમાં કોલ લેટર ખોલવા માટે Pop up Blocker Off કરવું જરૂરી છે).
પરીક્ષા કેન્દ્ર પર શું લઈ જવું ફરજીયાત છે?
પરીક્ષા કેન્દ્રમાં પ્રવેશ માટે ઉમેદવારે પોતાનું પ્રવેશપત્ર (કોલ લેટર) અને ઉમેદવારનું અસલ ઓળખપત્ર (આધારકાર્ડ, પાનકાર્ડ, ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ, પાસપોર્ટ, ચૂંટણી ઓળખકાર્ડ પૈકી એક) સાથે રાખવું ફરજીયાત છે. કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા સંબંધી કોઈ માર્ગદર્શનની જરૂર જણાય તો, ઉમેદવારો મંડળના હેલ્પલાઇન ફોન નં. 079-23258916 પર અથવા રૂબરૂ કચેરી સમય દરમ્યાન સંપર્ક કરી શકે છે.
જાહેરાત ક્રમાંક: 301/202526ની આ મુખ્ય પરીક્ષા, મહેસૂલ તલાટી, વર્ગ-3 ની ભરતી પ્રક્રિયાનો એક મહત્વનો તબક્કો છે. ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ તરફથી સચિવશ્રી દ્વારા આ જાહેરાત તા. 06/10/2025ના રોજ ગાંધીનગર ખાતેથી બહાર પાડવામાં આવેલ છે.
આ પણ વાંચો...