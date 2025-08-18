ETV Bharat / state

ગુજરાત સરકારની વિકાસદીપ યોજના: કેદીઓના પરિવારો અને વૃદ્ધ કેદીઓ માટે નવી આશા - VIKASDEEP YOJANA

ગુજરાત સરકારે તાજેતરમાં કેદીઓના પરિવારોને સમાજમાં પુનઃસ્થાપિત કરવા અને તેમના બાળકોને શિક્ષણ તથા રમતગમતમાં પ્રોત્સાહન આપવા માટે 'વિકાસદીપ યોજના' જાહેર કરી છે.

ગુજરાત સરકારની વિકાસદીપ યોજના: કેદીઓના પરિવારો અને વૃદ્ધ કેદીઓ માટે નવી આશા
ગુજરાત સરકારની વિકાસદીપ યોજના: કેદીઓના પરિવારો અને વૃદ્ધ કેદીઓ માટે નવી આશા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2025 at 10:23 PM IST

1 Min Read

અમદાવાદ: ગુજરાત સરકારે તાજેતરમાં કેદીઓના પરિવારોને સમાજમાં પુનઃસ્થાપિત કરવા અને તેમના બાળકોને શિક્ષણ તથા રમતગમતમાં પ્રોત્સાહન આપવા માટે 'વિકાસદીપ યોજના' જાહેર કરી છે. 15 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ જાહેર થયેલી આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ કેદીઓના બાળકોને શિક્ષણ અને રમતગમતમાં સફળતા મેળવવા માટે પ્રેરિત કરીને તેમને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય તરફ દોરવાનો છે.

ગુજરાતની જેલોમાં રહેતા કેદીઓના બાળકો તેમજ જેલ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓના બાળકોને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ અને રમતગમતમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે પુરસ્કાર આપવામાં આવશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળતા માટે ત્રણ તબક્કામાં પુરસ્કારો નિર્ધારિત છે: પ્રારંભિક પરીક્ષા પાસ કરનારને ₹5,001 અને પ્રમાણપત્ર, મુખ્ય પરીક્ષા પાસ કરનારને ₹10,001 અને પ્રમાણપત્ર, તથા અંતિમ પસંદગી અને નિમણૂક પર ₹15,001 સાથે મેમેન્ટો અને પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવશે.

ગુજરાત સરકારની વિકાસદીપ યોજના: કેદીઓના પરિવારો અને વૃદ્ધ કેદીઓ માટે નવી આશા (ETV Bharat Gujarat)

રમતગમત ક્ષેત્રે પણ મેડલ વિજેતાઓને પુરસ્કારો આપવામાં આવશે. રાજ્ય સ્તરે બ્રોન્ઝ મેડલ માટે ₹3,001 અને પ્રમાણપત્ર, સિલ્વર મેડલ માટે ₹5,001 અને પ્રમાણપત્ર, તેમજ ગોલ્ડ મેડલ માટે ₹7,001 સાથે ટ્રોફી અને પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવશે. રાષ્ટ્રીય સ્તરે બ્રોન્ઝ મેડલ માટે ₹7,001, સિલ્વર મેડલ માટે ₹10,001 અને ગોલ્ડ મેડલ માટે ₹15,001 સાથે ટ્રોફી અને પ્રમાણપત્ર પ્રદાન કરવામાં આવશે.

આ ઉપરાંત, સરકારે વૃદ્ધ અને બીમાર કેદીઓ માટે વિશેષ વ્યવસ્થાઓ જાહેર કરી છે. 60 વર્ષથી વધુ વયના અને બીમાર કેદીઓ માટે અલગ બેરેક, કેરટેકર, વિશેષ રેમ્પ, ડિસ્પેન્સરી, નિયમિત તબીબી તપાસ, આરોગ્ય કેમ્પ, પોષ્ટિક આહાર, માનસિક આરોગ્ય કાઉન્સેલિંગ અને કાનૂની સહાય જેવી સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવશે. આ યોજના કેદીઓના પરિવારોને સમાજમાં પુનઃસ્થાપિત કરવામાં મદદરૂપ થશે અને તેમના બાળકોને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે તકો પ્રદાન કરશે.

ગુજરાત રાજ્ય જેલ વિભાગના પોલીસ મહાનિર્દેશક કે.એલ.એન. રાવે જણાવ્યું, "આ યોજના કેદીઓ અને તેમના પરિવારોમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવશે. જેલમાં કામ કરતા સિપાઈઓ અને કેદીઓના બાળકોને શિક્ષણમાં આગળ વધવા પ્રોત્સાહન મળશે, તેમજ 60 વર્ષથી વધુ વયના વૃદ્ધ કેદીઓની સારસંભાળ માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે, જે એક સરાહનીય પગલું છે."

આ પણ વાંચો:

અમદાવાદ: ગુજરાત સરકારે તાજેતરમાં કેદીઓના પરિવારોને સમાજમાં પુનઃસ્થાપિત કરવા અને તેમના બાળકોને શિક્ષણ તથા રમતગમતમાં પ્રોત્સાહન આપવા માટે 'વિકાસદીપ યોજના' જાહેર કરી છે. 15 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ જાહેર થયેલી આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ કેદીઓના બાળકોને શિક્ષણ અને રમતગમતમાં સફળતા મેળવવા માટે પ્રેરિત કરીને તેમને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય તરફ દોરવાનો છે.

ગુજરાતની જેલોમાં રહેતા કેદીઓના બાળકો તેમજ જેલ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓના બાળકોને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ અને રમતગમતમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે પુરસ્કાર આપવામાં આવશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળતા માટે ત્રણ તબક્કામાં પુરસ્કારો નિર્ધારિત છે: પ્રારંભિક પરીક્ષા પાસ કરનારને ₹5,001 અને પ્રમાણપત્ર, મુખ્ય પરીક્ષા પાસ કરનારને ₹10,001 અને પ્રમાણપત્ર, તથા અંતિમ પસંદગી અને નિમણૂક પર ₹15,001 સાથે મેમેન્ટો અને પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવશે.

ગુજરાત સરકારની વિકાસદીપ યોજના: કેદીઓના પરિવારો અને વૃદ્ધ કેદીઓ માટે નવી આશા (ETV Bharat Gujarat)

રમતગમત ક્ષેત્રે પણ મેડલ વિજેતાઓને પુરસ્કારો આપવામાં આવશે. રાજ્ય સ્તરે બ્રોન્ઝ મેડલ માટે ₹3,001 અને પ્રમાણપત્ર, સિલ્વર મેડલ માટે ₹5,001 અને પ્રમાણપત્ર, તેમજ ગોલ્ડ મેડલ માટે ₹7,001 સાથે ટ્રોફી અને પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવશે. રાષ્ટ્રીય સ્તરે બ્રોન્ઝ મેડલ માટે ₹7,001, સિલ્વર મેડલ માટે ₹10,001 અને ગોલ્ડ મેડલ માટે ₹15,001 સાથે ટ્રોફી અને પ્રમાણપત્ર પ્રદાન કરવામાં આવશે.

આ ઉપરાંત, સરકારે વૃદ્ધ અને બીમાર કેદીઓ માટે વિશેષ વ્યવસ્થાઓ જાહેર કરી છે. 60 વર્ષથી વધુ વયના અને બીમાર કેદીઓ માટે અલગ બેરેક, કેરટેકર, વિશેષ રેમ્પ, ડિસ્પેન્સરી, નિયમિત તબીબી તપાસ, આરોગ્ય કેમ્પ, પોષ્ટિક આહાર, માનસિક આરોગ્ય કાઉન્સેલિંગ અને કાનૂની સહાય જેવી સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવશે. આ યોજના કેદીઓના પરિવારોને સમાજમાં પુનઃસ્થાપિત કરવામાં મદદરૂપ થશે અને તેમના બાળકોને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે તકો પ્રદાન કરશે.

ગુજરાત રાજ્ય જેલ વિભાગના પોલીસ મહાનિર્દેશક કે.એલ.એન. રાવે જણાવ્યું, "આ યોજના કેદીઓ અને તેમના પરિવારોમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવશે. જેલમાં કામ કરતા સિપાઈઓ અને કેદીઓના બાળકોને શિક્ષણમાં આગળ વધવા પ્રોત્સાહન મળશે, તેમજ 60 વર્ષથી વધુ વયના વૃદ્ધ કેદીઓની સારસંભાળ માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે, જે એક સરાહનીય પગલું છે."

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

VIKASDEEP YOJANAHOPE FOR PRISONERSGUJARAT GOVERNMENTGUJARAT POLICEVIKASDEEP YOJANA

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.