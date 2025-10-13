ETV Bharat / state

વિકાસ સપ્તાહ: ગુજરાત સરકારની રીલ-ફોટો પ્રતિયોગિતામાં ભાગ લઈને રૂ.25000 જીતવાની તક, આ રીતે કરો એપ્લાય

PM મોદીની જનસેવા યાત્રાના 24 વર્ષ પૂર્ણ થવા નિમિત્તે ગુજરાતભરમાં તા. 7 થી 15 ઓક્ટોબર ‘વિકાસ સપ્તાહ’ની વિવિધ થીમ આધારિત ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે.

ગુજરાત સરકારની રીલ-ફોટો પ્રતિયોગિતા
ગુજરાત સરકારની રીલ-ફોટો પ્રતિયોગિતા (Gujarat Information Department)
ગાંધીનગર: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની જનસેવા યાત્રાના 24 વર્ષ પૂર્ણ થવા નિમિત્તે ગુજરાતભરમાં તા. 7 થી 15 ઓક્ટોબર દરમિયાન ‘વિકાસ સપ્તાહ’ની વિવિધ થીમ આધારિત ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આ ઉજવણીમાં નાગરિકોને સહભાગી બનાવવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા રીલ અને ફોટો પ્રતિયોગિતા શરૂ કરવામાં આવી છે. જેમાં વિજેતાઓને રૂ.25 હજાર સુધીના ઈનામો આપવામાં આવશે.

વિકાસ સપ્તાહ ફોટો પ્રતિયોગિતા

વિકાસ સપ્તાહ ઉજવણીના ભાગરૂપે આયોજિત ફોટો પ્રતિયોગિતામાં નાગરિકો ભાગ લઈ શકશે. જેમાં પ્રથમ પાંચ વિજેતાઓને અનુક્રમે ₹25,000, ₹20,000, ₹15,000, ₹10,000 અને ₹5,000ના ઇનામો અપાશે. તેમજ છઠ્ઠાથી દસમા ક્રમના વિજેતાઓને ₹2,000નું આશ્વાસન ઈનામ અપાશે. ગુજરાતના તમામ વિજેતાઓને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા સન્માનિત કરાશે.

ફોટો પ્રતિયોગિતામાં ભાગ લેવા માટે લિંક પર ક્લિક કરો : https://gujarat.mygov.in/task/vikas-saptah-photo-competition

વિકાસ સપ્તાહ રીલ પ્રતિયોગિતા

વિકાસ સપ્તાહ ઉજવણીના ભાગરૂપે આયોજિત રીલ પ્રતિયોગિતામાં નાગરિકો ભાગ લઈ શકશે. જેમાં પ્રથમ પાંચ વિજેતાઓને અનુક્રમે ₹25,000, ₹20,000, ₹15,000, ₹10,000 અને ₹5,000ના ઇનામો અપાશે તેમજ છઠ્ઠાથી દસમા ક્રમના વિજેતાઓને ₹2,000નું આશ્વાસન ઈનામ અપાશે.

રીલ પ્રતિયોગિતામાં ભાગ લેવા માટે લિંક પર ક્લિક કરો : https://gujarat.mygov.in/task/vikas-saptah-photo-competition

કઈ-કઈ થીમ હેઠળ ફોટો-રીલ સબમિટ કરી શકો?

  • વિકાસ યાત્રા: વિકાસની યાત્રા
  • માળખાગત સુવિધાઓ અને નવીનતા
  • સ્થાનિક માટે અવાજ: ગર્વ સે સ્વદેશી
  • ડિજિટલ ગુજરાત: પરિવર્તન માટે ટેકનોલોજી
  • ગ્રામીણ પુનરુજ્જીવન અને કૃષિ પ્રગતિ
  • ટકાઉ ગુજરાત: હરિયાળો વિકાસ અને પર્યાવરણ
  • મહિલા-નેતૃત્વ વિકાસ
  • સશક્ત સમુદાયો અને સમાવિષ્ટ વિકાસ
  • શિક્ષણ અને કૌશલ્ય વિકાસ
  • સાંસ્કૃતિક વારસો અને પ્રવાસન
  • સુશાસન: નાગરિક-કેન્દ્રિત સેવાઓ

