'આકાશથી અંતરિક્ષ' સુધી પહોંચ્યા તાપીના તારલાઓ, પહેલીવાર શ્રીહરિકોટા સ્થિત ઈસરો નિહાળશે - TAPI KE TAARE PROJECT

‘વિજ્ઞાન સેતુ - તાપી કે તારે’ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત, જેમાં તાપી જિલ્લાના તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ હવે ચેન્નઈ પહોંચ્યા છે જ્યાં ઈસરોના શ્રીહરિકોટા સેટેલાઈટ લોન્ચિંગ સેન્ટરની મુલાકાત લેશે.

તાપીના આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓએ લીધી ઈસરોની મુલાકાત
તાપીના આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓએ લીધી ઈસરોની મુલાકાત (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2025 at 11:18 AM IST

Updated : August 12, 2025 at 11:48 AM IST

તાપી: આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ અને તાપી વહીવટી તંત્રના સંયુક્ત આયોજન હેઠળ ‘વિજ્ઞાન સેતુ - તાપી કે તારે’ પ્રોજેક્ટ શરૂ કરાયો છે. આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત તાપી જિલ્લાના ૧૫ સરકારી શાળાઓમાંથી વિજ્ઞાન પ્રવાહના ૨૮ આદિજાતી વિદ્યાર્થીઓ 10મી ઑગસ્ટે સુરતથી વિમાનમાં બેઠા હતા અને પહેલીવાર આકાશમાં ઉડી રહ્યા હોવાનો રોમાંચ અનુભવ્યો હતો.

ચેન્નઈ પહોંચ્યા બાદ આ વિદ્યાર્થીઓએ શ્રીહરિકોટા સ્થિત ભારતની અંતરિક્ષ સંસ્થા ઈસરોના સેટેલાઈટ લોન્ચિંગ સેન્ટરની મુલાકાત લેશે.જ્યાં તેઓે રોકેટ પ્રક્ષેપણની પ્રક્રિયા, ઉપગ્રહોનું કાર્ય અને અંતરિક્ષ ટેક્નોલોજીનો નજીકથી અભ્યાસ કરશે. આ પ્રવાસ તેમના માટે માત્ર એક શૈક્ષણિક યાત્રા નથી, પરંતુ સપનાઓને આકાર આપતી અનોખી અનુભૂતિ છે.

'આકાશથી અંતરિક્ષ' સુધી પહોંચ્યા તાપીના તારલાઓ (Etv Bharat Gujarat)

પ્રથમ દિવસે ચેન્નાઇ પહોચેલા તાપી જિલ્લાના 28 આદિજાતી બાળકોએ ચેન્નાઈ સ્થિત અરિગ્નર અન્ના ઝૂલોજિકલ પાર્કની મુલાકાત લીધી હતી. વર્ષ 1855માં સ્થાપિત થયેલો આ પાર્ક દેશનો સૌપ્રથમ પ્રાણી ઉદ્યાન તરીકે દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયાના સૌથી મોટા ઝૂ પૈકીનો એક છે, જે 602 હેક્ટર વિસ્તારમાં ફેલાવાની સાથે સાથે આધુનિક તથા વૈજ્ઞાનિક સંચાલનમાં દેશનો શ્રેષ્ઠ ઝૂ ગણાય છે. વિદ્યાર્થીઓએ પાર્કના વિવિધ આકર્ષણો જેવા કે વાઈટ ટાઇગર અને હરણ સફારી, 15 મીટર ઊંચી વાડવાળું વોક થ્રૂ એવિયરી, વર્ષાવનમા હોય તેવા ઘટાદાર વૃક્ષો, પક્ષીઓ માટે બનાવેલા પાણીના ઝરણાંનો અનોખો અનુભવ મળ્યો હતો. તેમણે ફોરેસ્ટ મ્યુઝિયમ, શાર્ક આકારના એક્વેરિયમમાં ૩૧ જાતના રંગીન માછલીઓ, એનિમલ હાઉસમાં સ્લેન્ડર લોરિસ, પોર્ક્યુપાઇન, સિવેટ બિલાડી અને ઘુવડ, તેમજ રેપ્ટાઇલ સેશનમાં એનાકોન્ડા, કિંગ કોબરા અને ઘડિયાળને જોયા હતા.

સુરત એરપોર્ટ પરથી શાળાના બાળકોએ ભરી ઉડાન
સુરત એરપોર્ટ પરથી શાળાના બાળકોએ ભરી ઉડાન (Etv Bharat Gujarat)

સાંજે વિદ્યાર્થીઓએ ચેન્નાઈ સ્થિત પ્રખ્યાત બીએમ બિરલા પ્લેનેટોરિયમ ખાતે પહોંચ્યા હતા. નાનકડા તારલાઓએ અહીંના આકર્ષક તારામંડળ શો, અવકાશવિદ્યાના મોડલ્સ અને વૈજ્ઞાનિક પ્રદર્શનનો આનંદ માણ્યો હતો. વિદ્યાર્થીઓએ અવકાશ, ગ્રહો, તારામંડળો અને બ્રહ્માંડ વિશે નવી માહિતી મેળવી હતી. ગાઈડ દ્વારા સરળ ભાષામાં સૂર્યમંડળની રચના, ગ્રહોની ગતિ તેમજ અવકાશયાનોની સફર વિશે સમજ આપી હતી. બાળકો માટે આ અનુભવ શિક્ષણ સાથે મનોરંજન પૂરું પાડતો સાબિત થયો હતો.

પ્રવાસ દરમિયાન બાળકોએ સમૂહ તસવીરો ખેંચાવી, જે તેમના માટે યાદગાર ક્ષણો બની હતી. શિક્ષકોએ સતત માર્ગદર્શન આપીને બાળકોને પ્રદર્શનની વિગતો સમજાવી મૂંઝવણો દૂર કરી હતી. આ પ્રવાસ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં વિજ્ઞાન પ્રત્યે જિજ્ઞાસા અને અવકાશવિદ્યાની પ્રેરણા જગાડવાનો હેતુ સફળ બની રહ્યો છે.

બાળકોએ હાલ સુધી એરપોર્ટ કે ઊડતા હવાઈ જહાજો નથી જોયા તેવા બાળકો આજે તેમના જીવનની મહત્વપૂર્ણ ક્ષણ માણી . આટલી વયે તેઓ વિમાનમાં બેસીને ઈસરો સુધીની સફર સફળતા પૂર્વક પાર કરશે, ત્યારે હાલ તેઓ ચેન્નઈ સ્થિત અવકાશના પ્રોજેક્ટોની મુલાકાત કરી રહ્યા છે, આ અંતર્ગત તેઓ ઈસરોની પણ મુલાકાત લેશે અને ઈસરો અંગે ઉંડું માર્ગદર્શન મેળવશે.

