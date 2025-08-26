એસ.ટી.નિગમના કર્મચારીઓ માટે આનંદના સમાચાર !— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) August 26, 2025
✅ રાજ્યના સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રીશ્રી @Bhupendrapbjp જી દ્વારા એસ.ટી.નિગમના કર્મચારીઓને હાલ ચૂકવતા મોંઘવારી ભથ્થામાં ૨% ના વધારા સાથે હવેથી ૫૫% મુજબ ભથ્થું ચૂકવવાનો સંવેદનશીલ નિર્ણય લેવામાં આવેલ છે.
✅ આ વધારાની સાથે મોંઘવારી ભથ્થાના…
નોંધનીય છે કે, સરકાર દ્વારા આ વર્ષમાં બીજી વખત એસ.ટી નિગમના કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. આ પહેલા જાન્યુઆરી 2025માં એસ.ટી કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં 4 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો.
(વધુ વિગતો ઉમેરાઈ રહી છે)