એસ.ટી કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કરાયો, તહેવારની સિઝનમાં સરકારની 'ભેટ' - ST EMPLOYEE

એસ.ટી.નિગમના કર્મચારીઓને હાલ ચૂકવતા મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

એસ.ટીના કર્મચારીઓનો પગાર વધશે
એસ.ટીના કર્મચારીઓનો પગાર વધશે (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 26, 2025 at 5:04 PM IST

Updated : August 26, 2025 at 5:16 PM IST

અમદાવાદ: આવતીકાલથી ગણેશ ચતુર્થીનો તહેવાર થરૂ થઈ રહ્યો છે, આ પહેલા રાજ્ય સરકાર દ્વારા એસ.ટી વિભાગના કર્મચારીઓને ભેટ આપવામાં આવી છે. એસ.ટી નિગમના કર્મચારીઓના પગારમાં 2 ટકાનો મોંઘવારી ભથ્થાનો વધારો કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ગૃહરાજ્ય મંત્રી અને વાહન વ્યવહાર મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ X પર પોસ્ટ કરીને આ અંગે જાહેરાત કરી હતી.
મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો એરિયર્સની સાથે કર્મચારીઓને ચૂકવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણયથી એસ.ટી નિગમના કર્મચારીઓને રૂ.30 કરોડથી વધુના લાભો મળશે. આ અંગેની વિગતવાર માહિતી આગામી સમયમાં સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવશે.

નોંધનીય છે કે, સરકાર દ્વારા આ વર્ષમાં બીજી વખત એસ.ટી નિગમના કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. આ પહેલા જાન્યુઆરી 2025માં એસ.ટી કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં 4 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો.

