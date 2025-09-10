'ઘેડ વિકાસ યોજના' થકી ઘેડ વિસ્તાર થશે 'પૂર મુક્ત' ? સરકારના દાવા સામે વિપક્ષના આક્ષેપ
'ઘેડ વિકાસ યોજના' અંતર્ગત રાજ્ય સરકારે દાવો કર્યો છે કે, તેનાથી દર વર્ષે ચોમાસામાં પૂરથી અસરગ્રસ્ત થતાં ઘેડ વિસ્તારનું કાયમી નિવારણ આવશે, જાણો વિસ્તારથી...
Published : September 10, 2025 at 2:57 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ અને પોરબંદર જિલ્લાને સાંકળતો ઘેડ વિસ્તાર પાછલા 35 વર્ષથી ચોમાસા દરમિયાન દર વર્ષે વગર વરસાદે ડુબાડૂબ બનતો હોય છે. 35 વર્ષ જૂની આ સમસ્યા આજે પણ ગુજરાત વિધાનસભાના પટલ પર ચર્ચાથી આગળ વધી શકી નથી.
આ વખતે પણ ત્રણ વર્ષમાં ઘેડને ડૂબતું બચાવવા માટેની પાકી યોજના લઈને સરકાર આવી રહી છે અને તેના પર કામ થઈ રહ્યું છે તેવી ચર્ચા અને સરકારના જવાબ પછી ઘેડ વાસ્તવિક રીતે પૂરના પાણીથી ડૂબતું ક્યારે બચશે ? આ સવાલોની વચ્ચે આ વખતનું ચોમાસું પૂરું થયું છે.
35 વર્ષથી ઘેડમાં આજે પણ અનેક સમસ્યાઓમાં
ઘેડ પોરબંદર અને જુનાગઢ જિલ્લાના પાંચ તાલુકાના અને અંદાજિત 25 થી 30 જેટલા ગામો કે જે ભૌગોલિક રીતે ઘેડ વિસ્તારમાં સામેલ થયા છે. જેમાં દર વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન કેટલાક ગામો જળબંબાકાર થાય છે. તો કેટલાક ગામો આ જળબંબાકારની સ્થિતિની વચ્ચે ખૂબજ ખરાબ પરિસ્થિતિમાં સપડાતા જોવા મળી રહ્યા છે. છેલ્લાં 35 વર્ષથી સતત ચોમાસા દરમિયાન ડૂબી રહેલું ઘેડ આજે પણ કઈ રીતે ઉગરી શકે તેવા સૌથી મોટા સવાલો સાથે ધસમસતા આવતા ઓઝત અને ભાદર નદીના પૂરને પડકારી રહ્યું છે. જે રીતે ઘેડ પૂરના પાણીને પડકાર ફેંકે છે, તેવીજ રીતે રાજ્યની સરકાર પૂર સામે પડકાર ફેંકવામાં ક્યાંક અત્યાર સુધી ઉણી ઉતરી છે. જેને કારણે દર વર્ષે ઘેડ વિસ્તાર ચોમાસા દરમિયાન વગર વરસાદે પૂરનો સામનો કરી રહ્યું છે. દર વર્ષે વિધાનસભામાં ઘેડને ડૂબતું બચાવવા માટે સદન પટલ પર ચર્ચાઓ થાય છે. સદનની કાર્યવાહી પૂર્ણ થતા જ જાણે કે ઘેડ ફરી એક વખત જળબંબાકાર બનવા માટે તૈયાર હોય તે પ્રકારનો માહોલ પાછલા 35 વર્ષથી જોવા મળે છે. આ સમસ્યા આજે જૂની નહિ પરંતુ ઘર કરી ગઈ છે, અને ઘર કરી ગયેલી સમસ્યાને દુર કરવા માટે હવે ઘેડ સ્વયં કુદરત તરફ આશાની નજરોથી જોઈ રહ્યું છે.
સરકારે 1534 કરોડની બનાવી યોજના
હાલમાં ચાલી રહેલા વિધાનસભાના સત્રમાં ઘેડને ડૂબતું બચાવવા માટે ઘેડ વિકાસ સમિતિ અંતર્ગત સરકારે 1534 કરોડ રૂપિયાની યોજના બે વર્ષ પૂર્વે બનાવી હતી, અને તેમાં 139 કરોડના કામો થયા હોવાની વાત પોરબંદરના ધારાસભ્ય અર્જુન મોઢવાડિયાએ માધ્યમોને જણાવ્યું હતું. ઘેડ વિસ્તારની વાત કરીએ તો ઘેડને ભૌગોલિક રીતે બે વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે, જેમાં સોરઠી ઘેડ કે જે જુનાગઢ જિલ્લાના વિસ્તારોને સાંકળે છે, તેમાં 1184.08 કરોડની યોજનાઓની સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી રાજ્યની સરકારે આપી છે, તો બીજી તરફ બરડા ઘેડ વિસ્તાર કે જે ભૌગોલિક રીતે પોરબંદર જિલ્લામાં આવે છે, તેમાં સરકારે 350 કરોડ રૂપિયાની યોજનાને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપી છે. અત્યાર સુધી 139 કરોડના કામો મંજૂર થયા છે, તેમાં હજુ બાકી રહેતા 1394 કરોડના કામોને આગામી દિવસોમાં વહીવટી મંજૂરી આપીને ત્રણ વર્ષના સમયગાળામાં કામો પૂરા કરીને ઘેડને દર વર્ષે આવતા વરસાદી પુર માંથી બચાવવા માટે સરકાર કામ કરી રહી છે, તેવો દાવો પોરબંદરના ધારાસભ્ય અર્જુન મોઢવાડિયાએ કર્યો છે.
દર વર્ષે ચોમાસુ પાક અને જમીનને ખૂબ નુકસાન
દર વર્ષે આવતા પૂરને કારણે ઘેડ વિસ્તારમાં ચોમાસુ પાકને નુકસાન થાય છે, અને સાથે-સાથે ખેતીલાયક જમીન વરસાદી પૂરમાં તણાઈ જાય છે. જેથી ખેતી કરવી દર વર્ષે મુશ્કેલ બને છે. વર્ષ 2023માં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય રહી ચૂકેલા અને હાલ પોરબંદરમાં ભાજપના ધારાસભ્ય તરીકે કામ કરતા અર્જુન મોઢવાડિયાએ મુલાકાત કરી હતી અને કાયમી નિરાકરણ આવે તેવી વાત વિધાનસભામાં રાખી હતી. ત્રણ વર્ષમાં અર્જુનભાઈ કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં ચાલ્યા ગયા પરંતુ ઘેડની આ સમસ્યા હજુ અન્ય જગ્યાએ જવાનું નામ લેતી નથી. આ વર્ષે વિધાનસભામાં થયેલી ચર્ચા અનુસાર ઘેડને ડૂબતું બચાવવા માટે ખાનગી કંપનીને કામ સોંપી દેવામાં આવ્યું હતું, જેનો રિપોર્ટ તેમણે રાજ્યની સરકારને કર્યો છે અને આ રિપોર્ટ રાજ્યની સરકારે સ્વીકારી પણ લીધો છે. જેના આધાર પર આગામી ત્રણ વર્ષમાં ઘેડને ડૂબતું બચાવવાના કામો પૂર્ણ થઈ જશે તેવો આશાવાદ અર્જુન મોઢવાડિયાએ વ્યક્ત કર્યો હતો.
શા માટે સર્જાય છે ઘેડમાં મુશ્કેલી
દર વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન ઘેડ વિસ્તારમાં ઓઝત અને ભાદર નદીના પૂરના પાણીને કારણે સમસ્યા ઊભી થાય છે. જુનાગઢથી નીકળીને ઓજત નદીના ટીકર ગામ સુધી પહોંચે છે, ત્યાં સુધી આ નદીની પાણી સંગ્રહ અને વહન કરવાની સ્થિતિ 1.5 લાખ ક્યુસેકની છે, પરંતુ આ ઓજત નદી બામણાસા, બાલાગામ અને સાંઢા વિસ્તારમાંથી પસાર થતા તેની પાણી સંગ્રહ અને વહન કરવાની શક્તિ માત્ર 25 હજાર ક્યુસેક પાણીની રહી જાય છે, જેથી 01 લાખ 25 હજાર ક્યુસેક પાણી નદીની મર્યાદા અને પાળા તોડીને આસપાસના ગામોમાં ઘૂસી જાય છે. જેથી આ સમસ્યા 35 વર્ષથી જેમની તેમ જોવા મળી રહી છે. સરકાર એવો દાવો કરે છે કે, ઘેડને ડૂબતું બચાવવા માટે ભાદર નદીમાં કેનાલ બનાવવાની સાથે નદીને ઊંડી અને પહોળી કરવાની સાથે આ વિસ્તારમાં આવતા તળાવો અને અન્ય કુદરતી પાણીના સોર્સને ઊંડા કરવાની જરૂરિયાત છે. વધુમાં ભાદર નદીના મુખ પાસે સરકાર રબર ડેમ બનાવવાનું આયોજન પણ કરી રહી છે. જેમાં એ.આઈ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને રબર ડેમ વધુ પાણીની સ્થિતિમાં આપોઆપ બંધ થઈ શકે તેવી વ્યવસ્થા કરવાનું સરકાર વિચારી રહી છે. જેથી વધુ વરસાદની સ્થિતિમાં ડેમના દરવાજા આપોઆપ ખુલી જાય અને વરસાદ બંધ થતાં જ દરવાજા આપોઆપ બંધ થઈ જાય, જેથી વરસાદ બાદ સતત વહી જતું પાણી ઘેડને ડૂબતું બચાવવામાં મદદરૂપ બની શકે.
વિપક્ષના સરકાર સામે અનેક સવાલો
છેલ્લાં ઘણા વર્ષોથી ઘેડ વિકાસ સમિતિ અંતર્ગત કોંગ્રેસ ઘેડને ડૂબતું બચાવવા માટે સરકાર સામે આંદોલન અને દેખાવો કરી રહી છે, તેમ છતાં હજુ સુધી ઘેડની સમસ્યા દૂર થતી નથી. પ્રદેશ કોંગ્રેસ કિસાન મોરચાના પ્રમુખ પાલ આંબલીયાએ સરકાર ઘેડને ડૂબતું બચાવવા માટે જરા પણ રસ દાખવતી નથી એવો પણ આરોપ લગાવ્યો છે. ઘેડના વિકાસના નામે કરોડો રૂપિયાની યોજના બનાવીને તેમાં ભ્રષ્ટાચાર કરવાનો આક્ષેપ પણ આંબલિયા લગાવી રહ્યાં છે. અત્યાર સુધી સરકારે જે 139 કરોડના કામો કર્યા છે, તેમાં માત્ર 09 કરોડના કામો થયા હોય તેવું સામે આવે છે, અને તેમાં પણ જે જગ્યા પર નદીનો પાળો તૂટીને પાણી ગામો અને ખેતરોમાં વહી જતું હતું,આ જગ્યા પર સિમેન્ટ કોંક્રીટની પાકી દિવાલ કરવાની વાત હતી પરંતુ સરકારે ત્યાં 09 કરોડના ખર્ચે માટીનો પાળો બનાવી નાખ્યો છે.
25 વર્ષમાં ઘેડનો વિસ્તાર વધ્યો સમસ્યા જેમની તેમ
ઘેડ વિસ્તાર પર પાછલા 25 વર્ષ પૂર્વેની એક નજર કરીએ તો વર્ષ 2000માં સમગ્ર ઘેડ વિસ્તાર 25 હજાર હેક્ટરમાં જોવા મળતો હતો. 25 વર્ષ બાદ આજે ઘેડના વિસ્તારમાં 01 લાખ હેક્ટર સુધીનો વધારો થયો છે, અને આજે તે 1,25,000 હેક્ટર સુધી વિસ્તરી ગયો છે, પરંતુ સમસ્યા આજે ઘેડ જેમ જેમ વિસ્તરી રહ્યું છે, તેમ તેમ આગળ વધી રહ્યું છે, તેની પાછળ જમીનથી ઊંચા માર્ગો બનાવવામાં આવ્યા છે, જેને કારણે કુદરતી રીતે પાણીના નિકાલને અવરોધ ઊભો થયો છે, જેથી પાણી અન્યત્ર જગ્યા પર એકઠું થાય છે અને ત્યાંથી તેના નિકાલની કોઈપણ સગવડ કે વ્યવસ્થા આજે પણ નથી.