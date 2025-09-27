ETV Bharat / state

ગુજરાત સરકારની યોજનાથી અમદાવાદની આ યુવતી બની પાઇલટ, બાળપણના સપનાને કર્યુ પૂર્ણ

અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે વાણિજ્યિક પાઇલટ તાલીમ માટે લોન સહાય યોજના છે. આ યોજના દ્વારા, અમદાવાદ જિલ્લાની વિધિ પરમારે પાઇલટ બની છે

ગુજરાત સરકારની યોજનાથી યુવતી પાઇલટ
ગુજરાત સરકારની યોજનાથી યુવતી પાઇલટ (Gujarat Goverment)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2025 at 2:54 PM IST

ગાંધીનગર : સ્ત્રીને શક્તિના અવતાર તરીકે પૂજનીય માનવામાં આવે છે, અને નવરાત્રિ દરમિયાન, શક્તિની પૂજાનું ખૂબ મહત્વ છે. આજના યુગમાં, મહિલાઓ તેમની પ્રતિભા અને નિશ્ચય દ્વારા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર ઊંચાઈએ પહોંચી છે. ગુજરાત સરકારે વિવિધ પ્રગતિશીલ યોજનાઓ રજૂ કરીને અને અમલમાં મૂકીને, મહિલાઓને સશક્તિકરણ પર વિશેષ ભાર મૂકીને, યુવાનોને તેમની આકાંક્ષાઓને સાકાર કરવામાં સતત ટેકો આપ્યો છે.

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગની એક નોંધપાત્ર પહેલ જે અનુસૂચિત જાતિના સર્વાંગી વિકાસ માટે સમર્પિત છે. અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે વાણિજ્યિક પાઇલટ તાલીમ માટે લોન સહાય યોજના છે. આ યોજના દ્વારા, અમદાવાદ જિલ્લાની વિધિ પરમારે પાઇલટ બનવાના બાળપણના સ્વપ્નને સફળતાપૂર્વક વાસ્તવિકતામાં ફેરવ્યું છે.

વિધિ પરમારે પાઇલટ બનવાના બાળપણના સ્વપ્નને પૂર્ણ કર્યું

નાનપણથી જ વિધિ હર્ષદ પરમારે ખુલ્લા આકાશમાં ઉડવાનું સ્વપ્ન જોયું હતું. આજે તેણીએ વાણિજ્યિક પાઇલટ બનીને તે સ્વપ્નને સાકાર કર્યું છે. આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ તેમની સખત મહેનત, ખંત અને તેમના પરિવારના અવિરત સમર્થનનું પરિણામ છે. જે અનુસૂચિત જાતિ માટે વાણિજ્યિક પાઇલટ લાઇસન્સ/તાલીમ લોન યોજના દ્વારા આપવામાં આવતી મહત્વપૂર્ણ સહાયથી વધુ મજબૂત બને છે.

અમદાવાદના વેજલપુરમાં રહેતી વિધિ કહે છે, "નાનપણથી જ મેં પાઇલટ બનવાનું સ્વપ્ન જોયું હતું. ત્યારે જ મને ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ હેઠળ વાણિજ્યિક પાઇલટ તાલીમ યોજના માટે અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓને લોન સહાય વિશે ખબર પડી. આ યોજના માટે અરજી કર્યા પછી, 2023-24માં, મને અમેરિકાના મિયામીમાં એક ફ્લાઇટ સ્કૂલમાં વાણિજ્યિક પાઇલટ લાઇસન્સ (CPL) તાલીમ મેળવવા માટે 25 લાખની લોન આપવામાં આવી.

આ લોનની મદદથી, હું વાણિજ્યિક પાઇલટ બનવાનું મારું સ્વપ્ન પૂર્ણ કરી શકી. હાલમાં, હું ગ્રાઉન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્ટર તરીકે સેવા આપું છું અને 40,000ની માસિક આવક કમાઈ રહી છું. આ યોજનાના સમર્થનથી, મેં માત્ર મારું સ્વપ્ન પૂર્ણ કર્યું નથી, પરંતુ હું મારા પરિવારને નાણાકીય સહાય પણ આપી શકું છું. આ માટે, હું હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. ગુજરાત સરકારને."

અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓને વાણિજ્યિક પાયલોટ તાલીમ માટે લોન સહાય શું છે?

આ યોજના હેઠળ રુ.25 લાખ સુધીની લોન રકમ વાર્ષિક 4 ટકાના વ્યાજ દરે આપવામાં આવે છે. આ યોજના માટે પાત્ર બનવા માટે, અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીએ ધોરણ 10/12 અથવા તેની સમકક્ષ પરીક્ષા પાસ કરેલી હોવી જોઈએ. ભારત અથવા વિદેશમાં તાલીમ સંસ્થા, જ્યાં ઉમેદવાર પ્રવેશ ઇચ્છે છે, પ્રવેશ માટેની શરતો નક્કી કરે છે, અને તાલીમાર્થી પાસે તાલીમ માટે જરૂરી બધા જરૂરી પ્રમાણપત્રો હોવા જોઈએ. તાલીમાર્થીએ સંબંધિત સંસ્થા દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ તાલીમનો અંદાજિત ખર્ચ પણ રજૂ કરવો જરૂરી છે. ભારતમાં, આ રકમ ટ્યુશન ફી અને અન્ય સંબંધિત ખર્ચાઓને આવરી લે છે.

વિકસિત ભારતના વિઝનને સાકાર કરવામાં મહિલાઓ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે

આજે, જેમ જેમ ભારત વિકસિત રાષ્ટ્ર બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, તે નોંધનીય છે કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સામાજિક, શૈક્ષણિક, રાજકીય, રમતગમત, કૃષિ અને અન્ય વિવિધ ક્ષેત્રોમાં મહિલાઓના સમાવેશને સતત પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. તેમણે મહિલા સશક્તિકરણને 2047ના વિઝનના પાયાના પથ્થર તરીકે કલ્પના કરી છે. આ વિઝન દ્વારા માર્ગદર્શન મેળવીને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ગુજરાતમાં મહિલાઓના સર્વાંગી વિકાસ અને સશક્તિકરણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે દ્રઢપણે પ્રતિબદ્ધ છે.

