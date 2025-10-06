ETV Bharat / state

ગુજરાતના વર્ગ-4ના કર્મચારીઓ માટે દિવાળી બોનસની જાહેરાત, 16 હજારથી વધુ કર્મચારીઓને મળશે લાભ

આગામી દિવાળીના તહેવારોમાં વર્ગ-4ના કર્મચારીઓ ઉત્‍સાહપૂર્વક તહેવાર ઉજવી શકે તે માટે રૂપિયા 7000 હજારની મર્યાદામાં એડહોક બોનસ આપવાનો નિર્ણય રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.

વર્ગ-4ના કર્મચારીઓ માટે દિવાળી બોનસ જાહેર
વર્ગ-4ના કર્મચારીઓ માટે દિવાળી બોનસ જાહેર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 6, 2025 at 5:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: કેન્દ્ર સરકાર બાદ ગુજરાત સરકારે પણ કર્મચારીઓ માટે દિવાળી બોનસની જાહેરાત કરી છે. આગામી દિવાળીના તહેવારોમાં વર્ગ-4ના કર્મચારીઓ ઉત્‍સાહપૂર્વક તહેવાર ઉજવી શકે તે માટે રૂપિયા 7000 હજારની મર્યાદામાં એડહોક બોનસ આપવાનો નિર્ણય રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.

કયા કર્મચારીઓને મળશે બોનસ?
રૂ.7000ની મહત્તમ મર્યાદામાં બોનસનો વર્ગ-4ના અંદાજે 16,921 કર્મચારીઓ તથા રાજ્ય મંત્રીમંડળ પરના મહેકમ પરના, વિધાનસભા અધ્યક્ષના, દંડકના, નાયબ દંડક અને ઉપદંડક તથા પંચાયત, યુનિવર્સિટી સંલગ્ન કોલેજો, ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ શાળા અને કોલેજ તથા જેમને બોર્ડ કોર્પોરેશન દ્વારા બોનસ ચુકવવામાં આવતું નથી તેવા રાજ્ય સરકારના બોર્ડ કોર્પોરેશનમાં ફરજ બજાવતા વર્ગ-4ના કર્મચારીઓને આનો લાભ મળવાપાત્ર થશે. મુખ્યમંત્રીએ રાજ્ય સરકારના નાણાં વિભાગને આ અંગેના જરૂરી આદેશો કરવાના દિશાનિર્દેશો પણ આપ્યા છે.

કેન્દ્ર સરકારે પણ જાહેર કર્યું છે દિવાળી બોનસ
નોંધનીય છે કે, આ પહેલા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પણ ગ્રુપ-સી અને ગ્રુપ-બીના કર્મચારીઓ માટે બોનસની જાહેરાત કરી હતી. જેમાં કેન્દ્ર સરકારના ગ્રુપ C અને નોન-ગેઝેટેડ ગ્રુપ B કર્મચારીઓને 2024-25 માટે 30 દિવસના પગાર જેટલું એડ-હોક બોનસ મળશે. આ રકમ ₹6,908 નક્કી કરવામાં આવી છે. આ બોનસ ફક્ત એવા કર્મચારીઓને જ મળશે જેઓ 31 માર્ચ, 2025 સુધી સેવામાં રહ્યા હતા અને જેમણે ઓછામાં ઓછા છ મહિના સતત કામ કર્યું છે. જો કોઈ કર્મચારીએ આખા વર્ષ માટે કામ કર્યું નથી, તો તેમને કામ કરેલા મહિનાઓની સંખ્યાના આધારે બોનસ મળશે.

આ પણ વાંચો:

  1. સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા
  2. જુનાગઢ: પારસ ધામમાં 100થી વધુ દુધાળા પશુઓની મફત સારવાર, ભેંસના શરીરમાંથી નીકળી 62 કિલોની ગાંઠ

For All Latest Updates

TAGGED:

GOVT EMPLOYEE BONUSGUJARAT GOVERNMENT EMPLOYEEDIWALI BONUSGUJARAT GOVERNMENTGOVERNMENT EMPLOYEE BONUS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.