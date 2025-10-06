ગુજરાતના વર્ગ-4ના કર્મચારીઓ માટે દિવાળી બોનસની જાહેરાત, 16 હજારથી વધુ કર્મચારીઓને મળશે લાભ
આગામી દિવાળીના તહેવારોમાં વર્ગ-4ના કર્મચારીઓ ઉત્સાહપૂર્વક તહેવાર ઉજવી શકે તે માટે રૂપિયા 7000 હજારની મર્યાદામાં એડહોક બોનસ આપવાનો નિર્ણય રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.
Published : October 6, 2025 at 5:18 PM IST
ગાંધીનગર: કેન્દ્ર સરકાર બાદ ગુજરાત સરકારે પણ કર્મચારીઓ માટે દિવાળી બોનસની જાહેરાત કરી છે. આગામી દિવાળીના તહેવારોમાં વર્ગ-4ના કર્મચારીઓ ઉત્સાહપૂર્વક તહેવાર ઉજવી શકે તે માટે રૂપિયા 7000 હજારની મર્યાદામાં એડહોક બોનસ આપવાનો નિર્ણય રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.
કયા કર્મચારીઓને મળશે બોનસ?
રૂ.7000ની મહત્તમ મર્યાદામાં બોનસનો વર્ગ-4ના અંદાજે 16,921 કર્મચારીઓ તથા રાજ્ય મંત્રીમંડળ પરના મહેકમ પરના, વિધાનસભા અધ્યક્ષના, દંડકના, નાયબ દંડક અને ઉપદંડક તથા પંચાયત, યુનિવર્સિટી સંલગ્ન કોલેજો, ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ શાળા અને કોલેજ તથા જેમને બોર્ડ કોર્પોરેશન દ્વારા બોનસ ચુકવવામાં આવતું નથી તેવા રાજ્ય સરકારના બોર્ડ કોર્પોરેશનમાં ફરજ બજાવતા વર્ગ-4ના કર્મચારીઓને આનો લાભ મળવાપાત્ર થશે. મુખ્યમંત્રીએ રાજ્ય સરકારના નાણાં વિભાગને આ અંગેના જરૂરી આદેશો કરવાના દિશાનિર્દેશો પણ આપ્યા છે.
કેન્દ્ર સરકારે પણ જાહેર કર્યું છે દિવાળી બોનસ
નોંધનીય છે કે, આ પહેલા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પણ ગ્રુપ-સી અને ગ્રુપ-બીના કર્મચારીઓ માટે બોનસની જાહેરાત કરી હતી. જેમાં કેન્દ્ર સરકારના ગ્રુપ C અને નોન-ગેઝેટેડ ગ્રુપ B કર્મચારીઓને 2024-25 માટે 30 દિવસના પગાર જેટલું એડ-હોક બોનસ મળશે. આ રકમ ₹6,908 નક્કી કરવામાં આવી છે. આ બોનસ ફક્ત એવા કર્મચારીઓને જ મળશે જેઓ 31 માર્ચ, 2025 સુધી સેવામાં રહ્યા હતા અને જેમણે ઓછામાં ઓછા છ મહિના સતત કામ કર્યું છે. જો કોઈ કર્મચારીએ આખા વર્ષ માટે કામ કર્યું નથી, તો તેમને કામ કરેલા મહિનાઓની સંખ્યાના આધારે બોનસ મળશે.
