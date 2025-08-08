અમદાવાદ: રાજ્યની મહિલાઓ માટે રોજગારીની એક ઉત્તમ તક છે. ગુજરાત સરકારના મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગરની ખાલી પોસ્ટ પર ભરતી માટેની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત કુલ 9775 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે. આ માટે રસ ધરાવતા અને યોગ્યતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
અરજી કરવાની તારીખ અને સ્થળ
આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગરની આ ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા 8 ઓગસ્ટ, 2025 થી શરૂ થઈને 30 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ રાત્રે 12:00 વાગ્યા સુધી ચાલશે. યોગ્યતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ સરકારના e-HRMS પોર્ટલ, https://e-hrms.gujarat.gov.in પર જઈને અરજી કરવાની રહેશે.
ગુજરાત રાજ્યમાં 9 હજારથી વધુ આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગર તરીકે માનદસેવાઓ લેવા માટેના માનવબળની જાહેરાત.— Bhanuben Babariya (@BhanubenMLA) August 6, 2025
અરજી ફોર્મ તારીખ 08/08/2025 થી 30/08/2025 દરમિયાન રાત્રે 12:00 કલાક સુધી ભરી શકાશે.
માનદસેવા માટેની ઓનલાઈન અરજી કરવાની પદ્ધતિ માર્ગદર્શિકા વેબસાઈટ https://t.co/UWKG131YUO ખાતે… pic.twitter.com/uqJ2ZlJslf
માનદ સેવાઓ આપવા ઇચ્છુક મહિલા જે તે આંગણવાડી કેન્દ્રના મહેસુલી ગામના વિસ્તારની સ્થાનિક રહેવાસી હોવી જોઇએ તથા તે અંગેનું મામલતદાર દ્વારા ઇશ્યુ કરેલ જન સેવા કેન્દ્રનું નિયત નમુનાનું પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહેશે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખને કટ-ઓફ ડેટ ગણવામાં આવશે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખે મહિલાની ઉંમર, શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય નિયત લાયકાત માટેના માપદંડ પૂર્ણ થયેલા હોવા જોઇએ.
વય મર્યાદા
આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગરની માનવબળની સેવા માટે પસંદગી માટે અરજી કરનાર ઇચ્છુક મહિલાની ઉંમર અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખે 18 વર્ષ પૂર્ણ હોવી જોઇએ અને 33 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઇએ. અગ્રતા ધોરણે આંગણવાડી કાર્યકર તરીકે માનવબળની સેવામાટે અરજી કરનાર તેડાગરની ઉંમર અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખે 43 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ. આંગણવાડીની માનવબળની માનદસેવા માટે અરજી કરવા જે તે આંગણવાડી કેન્દ્રને પસંદ કરી આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર અને મીની આંગણવાડી કાર્યકર માટે અરજી કરવાની રહેશે.
પગાર ધોરણ કેટલું રહેશે?
આંગણવાડી કાર્યકર-10,000, આંગણવાડી તેડાગર-5500 મળતા માનદવેતન પ્રમાણે માનવબળની માનદસેવા માટે સામાન્ય શરતો મુજબની લાયકાત, ઉંમર અને શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા માનદસેવા આપવા ઈચ્છુક મહિલાની ઓનલાઇન મેરીટ યાદી બનાવવામાં આવશે.
અરજી કરવા માટેની લાયકાત?
આંગણવાડી કાર્યકરની શૈક્ષણિક લાયકાત ધોરણ 12 પાસ અને આંગણવાડી તેડાગરની શૈક્ષણિક લાયકાત ધોરણ 10 પાસ છે. જો કે વધુ લાયકાત ધરાવતા ઇમ્યૂક ઉમેદવાર અરજી કરી શકશે. શૈક્ષણિક લાયકાત અને પ્રાપ્ત ગુણના ભારાંક અન્વયે મેરીટ યાદી તૈયાર થશે. લેવાના થતા માનવબળની સેવામાટે વિચારણા હેઠળના આંગણવાડી કેન્દ્રોવાર ઓનલાઈન મેરીટ યાદી નિયત પદ્ધતિ અનુસરીને જાહેર કરવામાં આવશે.
ઉપરોક્ત આંગણવાડી કેન્દ્રોમાં લેવાના થતા માનવબળની સેવા પૈકી જે આ.કેન્દ્રોમાં આ.વા. કાર્યકર અને આ.વા તેડાગર માટે માનવબળની સેવા લેવાનો ચોથો પ્રયત્ન છે તે કેન્દ્રોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે.
|જિલ્લો
|આંગણવાડી વર્કરની સંખ્યા
|આંગણવાડી હેલ્પરની સંખ્યા
|સુરત શહેર
|52
|92
|અમદાવાદ શહેર
|217
|351
|વડોદરા
|97
|144
|ગીર સોમનાથ
|86
|91
|ડાંગ
|32
|27
|પોરબંદર
|44
|65
|તાપી
|89
|89
|આણંદ
|179
|215
|ભાવનગર
|135
|196
|જૂનાગઢ
|90
|124
|મહિસાગર
|63
|81
|ગાંધીનગર શહેર
|11
|22
|વલસાડ
|159
|158
|નવસારી
|125
|117
|સુરત
|134
|127
|મોરબી
|101
|182
|જૂનાગઢ શહેર
|29
|26
|ખેડા
|136
|160
|ગાંધીનગર
|73
|82
|દેવભૂમિ દ્વારકા
|74
|135
|અમરેલી
|149
|185
|અમદાવાદ
|148
|172
|કચ્છ
|245
|374
|ભાવનગર શહેરી
|37
|46
|નર્મદા
|81
|73
|મહેસાણા
|186
|207
|બનાસકાંઠા
|168
|379
|વડોદરા શહેરી
|40
|64
|પંચમહાલ
|92
|106
|દાહોદ
|157
|179
|બોટાદ
|54
|64
|સાબરકાંઠા
|137
|142
|પાટણ
|130
|166
|સુરેન્દ્રનગર
|126
|172
|અરવલ્લી
|83
|111
|જામનગર શહેરી
|44
|41
|રાજકોટ
|114
|191
|ભરુચ
|81
|120
|છોટાઉદેપુર
|80
|112
|જામનગર
|84
|141
|રાજકોટ શહેરી
|36
|48
