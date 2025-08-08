Essay Contest 2025

આંગણવાડી બહેનો માટે 9000થી વધુ જગ્યાઓ પર ભરતી નીકળી, કયા જિલ્લામાં કેટલી જગ્યા ભરાશે જુઓ આખું લિસ્ટ - ANGANWADI WORKERS RECRUITMENT

આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગરની ખાલી પોસ્ટ પર ભરતી માટેની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત કુલ 9775 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે.

Published : August 8, 2025 at 9:05 PM IST

અમદાવાદ: રાજ્યની મહિલાઓ માટે રોજગારીની એક ઉત્તમ તક છે. ગુજરાત સરકારના મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગરની ખાલી પોસ્ટ પર ભરતી માટેની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત કુલ 9775 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે. આ માટે રસ ધરાવતા અને યોગ્યતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

અરજી કરવાની તારીખ અને સ્થળ
આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગરની આ ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા 8 ઓગસ્ટ, 2025 થી શરૂ થઈને 30 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ રાત્રે 12:00 વાગ્યા સુધી ચાલશે. યોગ્યતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ સરકારના e-HRMS પોર્ટલ, https://e-hrms.gujarat.gov.in પર જઈને અરજી કરવાની રહેશે.

માનદ સેવાઓ આપવા ઇચ્છુક મહિલા જે તે આંગણવાડી કેન્દ્રના મહેસુલી ગામના વિસ્તારની સ્થાનિક રહેવાસી હોવી જોઇએ તથા તે અંગેનું મામલતદાર દ્વારા ઇશ્યુ કરેલ જન સેવા કેન્દ્રનું નિયત નમુનાનું પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહેશે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખને કટ-ઓફ ડેટ ગણવામાં આવશે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખે મહિલાની ઉંમર, શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય નિયત લાયકાત માટેના માપદંડ પૂર્ણ થયેલા હોવા જોઇએ.

વય મર્યાદા
આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગરની માનવબળની સેવા માટે પસંદગી માટે અરજી કરનાર ઇચ્છુક મહિલાની ઉંમર અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખે 18 વર્ષ પૂર્ણ હોવી જોઇએ અને 33 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઇએ. અગ્રતા ધોરણે આંગણવાડી કાર્યકર તરીકે માનવબળની સેવામાટે અરજી કરનાર તેડાગરની ઉંમર અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખે 43 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ. આંગણવાડીની માનવબળની માનદસેવા માટે અરજી કરવા જે તે આંગણવાડી કેન્દ્રને પસંદ કરી આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર અને મીની આંગણવાડી કાર્યકર માટે અરજી કરવાની રહેશે.

પગાર ધોરણ કેટલું રહેશે?
આંગણવાડી કાર્યકર-10,000, આંગણવાડી તેડાગર-5500 મળતા માનદવેતન પ્રમાણે માનવબળની માનદસેવા માટે સામાન્ય શરતો મુજબની લાયકાત, ઉંમર અને શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા માનદસેવા આપવા ઈચ્છુક મહિલાની ઓનલાઇન મેરીટ યાદી બનાવવામાં આવશે.

અરજી કરવા માટેની લાયકાત?
આંગણવાડી કાર્યકરની શૈક્ષણિક લાયકાત ધોરણ 12 પાસ અને આંગણવાડી તેડાગરની શૈક્ષણિક લાયકાત ધોરણ 10 પાસ છે. જો કે વધુ લાયકાત ધરાવતા ઇમ્યૂક ઉમેદવાર અરજી કરી શકશે. શૈક્ષણિક લાયકાત અને પ્રાપ્ત ગુણના ભારાંક અન્વયે મેરીટ યાદી તૈયાર થશે. લેવાના થતા માનવબળની સેવામાટે વિચારણા હેઠળના આંગણવાડી કેન્દ્રોવાર ઓનલાઈન મેરીટ યાદી નિયત પદ્ધતિ અનુસરીને જાહેર કરવામાં આવશે.

ઉપરોક્ત આંગણવાડી કેન્દ્રોમાં લેવાના થતા માનવબળની સેવા પૈકી જે આ.કેન્દ્રોમાં આ.વા. કાર્યકર અને આ.વા તેડાગર માટે માનવબળની સેવા લેવાનો ચોથો પ્રયત્ન છે તે કેન્દ્રોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે.

જિલ્લોઆંગણવાડી વર્કરની સંખ્યાઆંગણવાડી હેલ્પરની સંખ્યા
સુરત શહેર5292
અમદાવાદ શહેર217351
વડોદરા97144
ગીર સોમનાથ8691
ડાંગ3227
પોરબંદર4465
તાપી8989
આણંદ179215
ભાવનગર135196
જૂનાગઢ90124
મહિસાગર6381
ગાંધીનગર શહેર1122
વલસાડ159158
નવસારી125117
સુરત134127
મોરબી101182
જૂનાગઢ શહેર2926
ખેડા136160
ગાંધીનગર7382
દેવભૂમિ દ્વારકા74135
અમરેલી149185
અમદાવાદ148172
કચ્છ245374
ભાવનગર શહેરી3746
નર્મદા8173
મહેસાણા186207
બનાસકાંઠા168379
વડોદરા શહેરી4064
પંચમહાલ92106
દાહોદ157179
બોટાદ5464
સાબરકાંઠા137142
પાટણ130166
સુરેન્દ્રનગર126172
અરવલ્લી83111
જામનગર શહેરી4441
રાજકોટ114191
ભરુચ81120
છોટાઉદેપુર80112
જામનગર84141
રાજકોટ શહેરી3648

