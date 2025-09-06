ETV Bharat / state

ભરૂચ: નર્મદા-કીમ નદીમાં પૂરનો ખતરો ટળ્યો, 14 ગામમાં હજુ પણ એલર્ટ-ગણેશ વિસર્જન પર પ્રતિબંધ

ભરૂચ જિલ્લામાંથી પસાર થતી નર્મદા નદીની જળ સપાટીમાં ઘટાડો થતા વહીવટ તંત્ર અને લોકોની ચિંતા ટળી ગઈ છે, જુઓ હાલની સ્થિતિ...

નર્મદા-કીમ નદીમાં પૂરનો ખતરો ટળ્યો
નર્મદા-કીમ નદીમાં પૂરનો ખતરો ટળ્યો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2025 at 12:53 PM IST

Updated : September 6, 2025 at 1:07 PM IST

3 Min Read

ભરૂચ : નર્મદા નદીમાં સંભવિત પૂરની પરિસ્થિતિ નિયંત્રણ હેઠળ આવી ગઈ છે. આ સાથે જ ભરૂચ જિલ્લા વહીવટ તંત્ર અને લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. ગોલ્ડન બ્રિજ પાસે ગઈકાલે 28 ફૂટ સુધી પહોંચી ગયેલી નદીની જળ સપાટી આજે સવારે ઘટીને 26.50 ફૂટે પહોંચી છે. એટલે કે આશરે 1.50 ફૂટનો ઘટાડો નોંધાયો છે. આ ઘટાડાને કારણે કાંઠા વિસ્તારમાં વસતા લોકો અને ખેડૂતોમાં છવાયેલી ચિંતા હવે ટળી ગઈ છે.

નર્મદા નદીની પરિસ્થિતિ નિયંત્રણ હેઠળ

ઉપરવાસમાંથી સરદાર સરોવર ડેમ મારફતે મોટા પાયે પાણી છોડાતા છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી નર્મદા નદીમાં પાણીનું પ્રમાણ વધી ગયું હતું. ભરૂચ શહેર સહિત કાંઠાના વિસ્તારમાં પાણી ઘૂસવાની ભીતિ ઊભી થઈ હતી. વહીવટી તંત્રએ તાત્કાલિક કામગીરી હાથ ધરીને પૂરની પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે તૈયારી કરી હતી. આજે જળ સપાટીમાં ઘટાડો થતા પરિસ્થિતિ નિયંત્રણ હેઠળ આવી ગઈ છે.

ભરૂચ જિલ્લા કલેકટર કચેરીના સૂત્રો જણાવે છે કે “હાલમાં નદીની જળ સપાટી ચેતવણી સ્તર કરતાં નીચી છે. જો કે સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને વહીવટી તંત્ર 24 કલાક સતત મોનિટરિંગ કરી રહ્યું છે.”

14 ગામો હજુ પણ એલર્ટ રાખ્યા

નર્મદા નદીના કિનારે આવેલા અંકલેશ્વર, હાંસોટ અને ભરૂચ તાલુકાના 14 ગામોને વહીવટી તંત્ર દ્વારા હજુ પણ એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે. આ ગામોમાં તાત્કાલિક મદદરૂપ દળો, NDRF ટીમ અને આરોગ્ય વિભાગની ટીમ તૈયાર સ્થિતિમાં રાખવામાં આવી છે.

સ્થાનિક લોકોને સતર્ક રહેવા અને નદીના કાંઠા નજીક ન જવા સૂચના આપવામાં આવી છે. ખેતીવાડી ક્ષેત્રમાં પાણી ભરાઈ જવાની શક્યતા ઘટી ગઈ છે, પરંતુ હજી પણ નદીના પ્રવાહમાં બદલાવ આવે તેવી સ્થિતિમાં ખેડૂતોને તંત્ર તરફથી સતત માર્ગદર્શન આપવામાં આવી રહ્યું છે.

કીમ નદીમાં પણ ઉફાન

નર્મદા નદીની સાથે કીમ નદીમાં પણ ઉફાન જોવા મળ્યો છે. ખાસ કરીને હાંસોટ તાલુકાના સાહોલ ગામ નજીક કીમ નદીનો ધસમસતો પ્રવાહ જોવા મળ્યો છે. ભારે વરસાદ અને ઉપરવાસમાંથી આવેલા પાણીના કારણે નદીનો પ્રવાહ તીવ્ર બન્યો છે. આસપાસના ખેડૂતોને પોતાની ખેતીની સુરક્ષા અંગે ચિંતા ઊભી થઈ હતી, પરંતુ હાલમાં સ્થિતિ સ્થિર છે.

ગણેશ વિસર્જન પર પ્રતિબંધ

હાલમાં ચાલી રહેલા ગણેશ મહોત્સવ દરમિયાન પૂરની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ભરૂચ જિલ્લામાં નર્મદા અને કીમ નદીમાં ગણેશજીની પ્રતિમાના વિસર્જન પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. તંત્ર દ્વારા જાહેર કરાયેલા આદેશ મુજબ, કાંઠાના વિસ્તારમાં વિસર્જન કરવા દેવામાં આવશે નહીં.

લોકોએ વિસર્જન માટે તંત્ર દ્વારા નિર્ધારિત તળાવ, કૃત્રિમ તળાવ કે ખાસ બનાવી આપેલ સ્થળોનો જ ઉપયોગ કરવો પડશે. આ નિર્ણયથી લોકોમાં થોડી નિરાશા જોવા મળી છે, પરંતુ મોટાભાગના લોકો તંત્રના આદેશને સમર્થન આપી રહ્યા છે. કારણ કે, સુરક્ષા પ્રથમ પ્રાથમિકતા હોવી જોઈએ તે લોકો સમજતા થયા છે.

જિલ્લા વહીવટી તંત્રની તૈયારી

પૂર જેવી સ્થિતિ બને તેવી શક્યતા ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. નદી કિનારાના ગામોમાં પોંખ, બચાવની બોટ, ખાદ્ય સામગ્રી, પીવાનું પાણી અને આરોગ્ય સેવાઓ તૈયાર રાખવામાં આવી છે.

ભરૂચ જિલ્લા પોલીસ, ફાયર બ્રિગેડ, એનડીઆરએફ તથા ગ્રામ પંચાયત સ્તરે ટીમોને એલર્ટ પર રાખવામાં આવી છે. કોઈ પણ અનિચ્છનીય પરિસ્થિતિ સર્જાય તો તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી શરૂ કરી શકાય તે માટે આયોજન પૂરું કરવામાં આવ્યું છે.

લોકો અને ખેડૂતો માટે રાહતના સમાચાર

ભરૂચ જિલ્લો ખેતીવાડી માટે પ્રખ્યાત છે. નદી કિનારે આવેલા અનેક ખેડૂતો છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી પાણી ઘૂસવાની ભીતિથી પરેશાન હતા. ખાસ કરીને રોપાવેલા પાકને નુકસાન થવાની શક્યતા વધી રહી હતી. આજે પાણીની સપાટી ઘટતા ખેડૂતોને રાહત મળી છે. હવે તેઓ પાકની સંભાળ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે.

ભરૂચ જિલ્લાના નાગરિકો માટે આ સમાચાર આનંદદાયક છે, પરંતુ સાથે જ ચેતવણીરૂપ પણ છે કે કુદરતી આપત્તિ સામે હંમેશા સતર્ક રહેવું જરૂરી છે. નર્મદા નદીની જળ સપાટી ઘટતા નાગરિકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. છતાં સુરક્ષા માટે તંત્ર સતત સતર્ક છે.

આ પણ વાંચો...

Last Updated : September 6, 2025 at 1:07 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NARMADA KIM RIVER FLOOD CONDITIONBHARUCH POLICEGANESH VISARJAN BANBHARUCH 14 VILLAGES ON ALERTBHARUCH FLOOD UPDATE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.