વેરામુક્ત કપાસ આયાતના નિર્ણય સામે ગુજરાતના ખેડૂતોમાં ચિંતા, મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત - DUTY FREE IMPORT OF COTTON

ભારત સરકારે વિદેશથી આયાત થતા કપાસ પરની 11 ટકા ડ્યુટી હટાવીને કપાસની આયાત વેરામુક્ત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

વેરામુક્ત કપાસ આયાતના નિર્ણય સામે ગુજરાતના ખેડૂતોમાં ચિંતા, મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત
વેરામુક્ત કપાસ આયાતના નિર્ણય સામે ગુજરાતના ખેડૂતોમાં ચિંતા, મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2025 at 5:18 PM IST

સુરત: ભારત સરકારે વિદેશથી આયાત થતા કપાસ પરની 11 ટકા ડ્યુટી હટાવીને કપાસની આયાત વેરામુક્ત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે, જેનાથી ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશના કપાસ ઉત્પાદક ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ છવાયો છે. વેરામુક્ત કપાસનો મોટો જથ્થો બજારમાં આવે તો ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાન વેઠવું પડી શકે છે. આ નિર્ણયના વિરોધમાં સહકારી અગ્રણી અને દક્ષિણ ગુજરાત કોટન યુનિયનના ડિરેક્ટર જયેશ પટેલે મુખ્યમંત્રીને લેખિત રજૂઆત કરી, ખેડૂતોના હિતમાં યોગ્ય નિર્ણય લેવાની માંગ કરી છે.

ગુજરાત: દેશનું સૌથી મોટું કપાસ ઉત્પાદક રાજ્ય

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ગુજરાત દેશમાં સૌથી વધુ કપાસનું ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય છે. ગયા વર્ષે રાજ્યમાં 90 લાખ ગાંસડી કપાસનું ઉત્પાદન થયું હતું, જ્યારે સમગ્ર દેશમાં કુલ 336 લાખ ગાંસડી કપાસ ઉત્પાદન થયું હતું. દક્ષિણ ગુજરાતના ભરૂચ, જંબુસર, ઓલપાડ, નિઝર, ઉચ્છલ, માંગરોળ, ઉમરપાડા જેવા વિસ્તારોમાં કપાસનો મબલખ પાક લેવાયો છે. આગામી ઓક્ટોબરમાં નવો પાક બજારમાં આવવા માટે તૈયાર છે.

વેરામુક્ત કપાસ આયાતના નિર્ણય સામે ગુજરાતના ખેડૂતોમાં ચિંતા, મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત (ETV Bharat Gujarat)

50 લાખ ખેડૂતોની રોજીરોટી જોખમમાં

મુખ્યમંત્રીને કરેલી રજૂઆતમાં જયેશ પટેલે જણાવ્યું કે, ગુજરાતના લગભગ 50 લાખ ખેડૂતો કપાસના પાક પર નિર્ભર છે, જેનાથી રૂ. 70 હજાર કરોડથી વધુની રોજગારી ઊભી થાય છે. વેરામુક્ત કપાસની આયાતને કારણે વિદેશી કપાસ સસ્તા ભાવે બજારમાં ઉપલબ્ધ થશે, જેનાથી ગુજરાતના કપાસ ઉત્પાદક ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થવાની શક્યતા છે.

વેરામુક્ત આયાત તાત્કાલિક અટકાવવાની માંગ

જયેશ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું કે, જો વિદેશી વેરામુક્ત કપાસની આયાત તાત્કાલિક નહીં અટકાવવામાં આવે, તો કપાસ ઉત્પાદક ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકે છે. આયાતી કપાસના કારણે સ્થાનિક બજારમાં કપાસના ભાવમાં ઘટાડો થશે, જેનાથી ખેડૂતોને તેમના પાકનો યોગ્ય ભાવ નહીં મળે. આ રજૂઆતનો મુખ્ય હેતુ રાજ્યના ખેડૂતોના હિતોનું રક્ષણ કરવાનો છે. આશા છે કે સરકાર આ મામલે ગંભીરતાથી વિચારણા કરશે અને ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓને ધ્યાનમાં રાખીને યોગ્ય પગલાં લેશે.

