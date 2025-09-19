ખેડૂતોના હિતમાં રાજ્ય સરકારનો મોટો નિર્ણય, ટ્રેક્ટરની ખરીદી પર મળતી સહાયમાં રૂ.40,000નો વધારો
ગુજરાત સરકારે છેલ્લા એક દાયકામાં ટ્રેકટર માટે 3.24 લાખથી વધુ ખેડૂતોને રૂ.1542 કરોડ તેમજ અન્ય મશીનરી માટે 3.79 લાખ ખેડૂતોને રૂ.1238 કરોડની સહાય આપી.
Published : September 19, 2025 at 6:08 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં કૃષિ યાંત્રીકીકરણને પ્રોત્સાહન આપવા રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખેડૂતો માટે માતબર રકમની સહાય જાહેર કરી છે. ભારત કૃષિ પ્રધાન દેશ છે, અને દેશના અર્થતંત્રને વેગવંતુ રાખવામાં ખેડૂતોનો ફાળો મહત્વપૂર્ણ છે. આજના ટેકનોલોજી આધારિત યુગમાં ખેતી માટે વપરાતા પશુ સંચાલિત સાધનો સહિતના સંસાધનનોનું સ્થાન હવે ટ્રેક્ટર, રોટાવેટર જેવા અદ્યતન મશીનરીએ લીધું છે. માનવશ્રમ ઘટાડતા આ સાધનોની બજાર કિંમત વધુ હોવાથી ખેડૂતોનો એક મોટો વર્ગ આ સાધનોની ખરીદી કરી શકતો નથી. જે માટે રાજ્ય સરકારે વિવિધ મશીનરીની ખરીદીમાં તમામ વર્ગના ખેડૂતોને નાણાંકીય સહાય આપવા વિવિધ યોજનાઓ અમલમાં મૂકી છે.
ટ્રેક્ટરની ખરીદીમાં સહાય માટે બજેટમાં રૂ.800 કરોડની સહાયની જોગવાઈ
રાજ્યના બજેટમાંથી ખેડૂતોને મહત્તમ લાભ મળે તે માટે ચાલુ વર્ષે ગુજરાત સરકારે બજેટ જોગવાઈમાં અત્યારસુધીનો સર્વોચ્ચ વધારો કરીને ટ્રેક્ટરની ખરીદી માટે રાજ્યના 80,000 ખેડૂતોને સહાય આપવાના લક્ષ્યાંક સાથે રૂ. 800 કરોડની નાણાકીય સહાય આપવાની જોગવાઈ મંજૂર કરી છે, જે ગત વર્ષની બજેટ જોગવાઈની સરખામણીએ બમણી છે. આ ઉપરાંત કંબાઈન હાર્વેસ્ટર, પાવર ટીલર તેમજ રોટાવેટર, ઓટોમેટીક ઓરણી, પ્લાઉ, થ્રેશર જેવા ટ્રેક્ટર સંચાલિત સાધનો માટે પણ બજેટમાં રૂ. 590.98 કરોડની જોગવાઈ મંજૂર કરવામાં આવી છે, જે ગત વર્ષની જોગવાઈની સાપેક્ષે બમણાથી પણ વધુ છે.
ટ્રેક્ટર સહિતની મશીનરી ખરીદવા 1.92 લાખ ખેડૂતોને પૂર્વ મંજૂરી
ખેડૂતોને ટ્રેક્ટરની ખરીદીમાં સહાયરૂપ થવા કૃષિ વિભાગ દ્વારા 80,000 ખેડૂતોના લક્ષ્યાંક સામે અત્યાર સુધીમાં આશરે 76,000 જેટલા ખેડૂતોને પૂર્વ મંજૂરી હુકમ આપવામાં આવ્યાં છે. આ ઉપરાંત વિવિધ ખેત ઓજારોની ખરીદી માટે પણ રાજ્યના 1,16,700થી વધુ ખેડૂતોને ખેત ઓજારોની ખરીદી માટે પૂર્વ મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આમ, ટ્રેક્ટર સહિતની વિવિધ મશીનરીની ખરીદી માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા એકંદરે કુલ 1,92,700થી વધુ ખેડૂતોને પૂર્વ મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે.
કૃષિ વિભાગ તરફથી પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર રાજ્યમાં છેલ્લા દસ વર્ષમાં ટ્રેક્ટરની ખરીદી માટે 3.24 લાખથી વધુ લાભાર્થી ખેડૂતોને કુલ રૂ.1542 કરોડથી વધુની સહાય આપવામાં આવી છે. તેવી જ રીતે, ટ્રેક્ટર સિવાયની અન્ય મશીનરીની ખરીદી માટે પણ છેલ્લા દશ વર્ષમાં 3.79 લાખથી વધુ લાભાર્થી ખેડૂતોને રૂ. 1238 કરોડથી વધુ સહાય આપવામાં આવી છે. આમ, ગુજરાતના ખેડૂતોને છેલ્લા એક દાયકામાં મશીનરીની ખરીદી માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કુલ 2780 કરોડથી વધુની સહાય આપવામાં આવી છે.
ટ્રેક્ટરની ખરીદી માટેની સહાયમાં વધારો
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાતના ખેડૂતોને વર્ષ 2011-12થી જ ભારત સરકારે નિયત કરેલા 40 પી.ટી.ઓ હોર્સ પાવર સુધીના ટ્રેક્ટરની ખરીદી પર તેની કુલ કિંમતના 25 ટકા અથવા રૂ. 45,000 તેમજ 40 પી.ટી.ઓ હોર્સ પાવરથી 60 પી.ટી.ઓ હોર્સ પાવર સુધીના ટ્રેક્ટરની કિંમતના 25 ટકા અથવા રૂ. 60,000 બંનેમાંથી જે ઓછું હોય તે સહાય આપવામાં આવતી હતી. ચાલુ વર્ષ 2025-26થી ભારત સરકાર દ્વારા ઉપરોક્ત સહાયના ધોરણમાં વધારો કરીને ખેડૂતોને ટ્રેકટરની કુલ કિંમતના 25 ટકા અથવા રૂ. 1 લાખ બંનેમાંથી જે ઓછું હોય તે મુજબ સહાય આપવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો: