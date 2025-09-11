ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડનો નવો નિર્ણય: હવે ફી ચુકવણી માટે ઓનલાઈન સુવિધા
Published : September 11, 2025 at 1:47 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. બોર્ડે તાજેતરમાં જાહેર કરેલી અખબારી યાદી અનુસાર, હવેથી વિવિધ સેવાઓ માટેની ફી ચુકવણી બેંકમાં જઈને રૂબરૂ ચલણ દ્વારા કરવાની જરૂર નહીં રહે. આ પ્રક્રિયામાં સુધારો કરીને બોર્ડે ઓનલાઈન પેમેન્ટની સુવિધા શરૂ કરી છે, જેનાથી વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓનો સમય અને શક્તિ બચશે. આ નવી વ્યવસ્થા તાત્કાલિક અસરથી અમલમાં મૂકવામાં આવી છે.
શું બદલાવ થયો છે?
અત્યાર સુધી, ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની ઓફલાઈન સેવાઓ જેવી કે માર્કશીટ-પ્રમાણપત્ર વેરિફિકેશન, વિદેશ જવા માટે સીલબંધ પ્રમાણપત્ર (HRD/ATTESTED), માર્કશીટ-પ્રમાણપત્રમાં નામ, અટક, પિતાનું નામ અને જન્મતારીખમાં સુધારો, TET વેરિફિકેશન અને TET ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ જેવી સેવાઓ માટેની ફી બેંક દ્વારા ચલણ મારફતે ભરવામાં આવતી હતી. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓએ બેંકમાં જઈને લાંબી લાઈનોમાં ઊભા રહીને ફી ભરવી પડતી હતી, જે એક કંટાળાજનક અને સમય માંગી લેતી પ્રક્રિયા હતી.
નવી ઓનલાઈન સુવિધાથી શું ફાયદો થશે?
નવી વ્યવસ્થા હેઠળ, હવે ફી ચુકવણી QR કોડ દ્વારા સરળતાથી કરી શકાશે. આ QR કોડનો ઉપયોગ કરીને UPI, નેટ બેન્કિંગ, ડેબિટ કાર્ડ અને ક્રેડિટ કાર્ડ જેવી વિવિધ ઓનલાઈન પદ્ધતિઓ દ્વારા ફી ભરી શકાશે. આનાથી વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને બેંકના ધક્કા ખાવામાંથી મુક્તિ મળશે અને તેઓ ગમે ત્યાંથી, ગમે ત્યારે ફીની ચુકવણી કરી શકશે.આ નિર્ણય ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ માટે ડિજિટલ યુગ તરફનું એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. આ નવી વ્યવસ્થાથી બોર્ડની સેવાઓ વધુ સુલભ અને કાર્યક્ષમ બનશે. બોર્ડના સચિવ આર. આર. વ્યાસ દ્વારા આ અંગેની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. શિક્ષણ બોર્ડે સંબંધિત તમામ પક્ષોને આ નવી સુવિધાની નોંધ લેવા વિનંતી કરી છે.
આ ડિજિટલ પહેલથી નાગરિક-કેન્દ્રિત સેવાઓમાં સુધારો થશે અને વહીવટી પ્રક્રિયા વધુ ઝડપી બનશે. શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં ટેકનોલોજીના ઉપયોગનું આ એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે, જે વિદ્યાર્થીઓને આધુનિક સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં મદદ કરશે.
