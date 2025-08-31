ETV Bharat / state

ગુજરાત કોંગ્રેસ 15 ઓક્ટોબરે મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાનનો ધેરાવ કરશે, ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીનું આહ્વાન - MY HOME MY SELF RESPECT MOVEMENT

શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ જણાવ્યું કે, કોંગ્રેસ પાર્ટી પીડિત પરિવારોની સાથે છે અને કાયદાના દુરુપયોગ સામે લડીને ન્યાય અપાવશે.

15 ઓક્ટોબરે મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાનનો ધેરાવ
15 ઓક્ટોબરે મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાનનો ધેરાવ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 31, 2025 at 3:29 PM IST

અમદાવાદ : શહેરમાં "મારું ઘર, મારું સ્વાભિમાન" આંદોલન હેઠળ જાહેર સભા કરવામાં આવી હતી. સરકાર દ્વારા કરવામાં આવતા ગેરકાનૂની ડિમોલિશન, "અશાંતધારા (Disturbed Areas Act)" તથા નાગરિકોના હક્કો ઉપર થતા સતત હુમલાઓ મુદ્દે આ સભામાં વાત કરવામાં આવી.

આ સભામાં શહેરના રહેવાસીઓ, સિવિલ સોસાયટીના કાર્યકર્તાઓ તેમજ કોંગ્રેસના આગેવાનો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ આહ્વાન કર્યુ કે 15 ઑક્ટોબરે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના બંગલાની સામે 15થી 20 હજાર લોકો સાથે ઘેરાવ કરીશું.

ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ જણાવ્યું કે, "સરકાર ગરીબ અને મધ્યવર્ગના મકાન તોડી તેમના માથેથી છત છીનવી રહી છે. ગુજરાત અને ભારતમાં અંદાજે 25 થી 30 લોકોના મકાનોમાં આજે પણ માથે છત નથી. તેમને છત આપવાના બદલે તેમના ઘર તોડવામાં આવી રહ્યા છે. ગુજરાતમાં છેલ્લા 1 વર્ષમાં 20000 જેટલા મકાનો તોડી પાડવામાં આવ્યા. ચંડોળા તળાવ. ઓઢવ, રાયખડ મિલ, સરખેજ, અંબાજી ચાંદખેડા મોઢેરામાં ઘર ડિમોલેશન કરવામાં આવ્યું."

ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીનું આહ્વાન

આ લડત ફક્ત ઘર બચાવવાની નથી, પરંતુ માનવીના અસ્તિત્વની છે."મારું ઘર મારું સ્વાભિમાન" આંદોલનને મોટે સમિતિ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે અને જરૂર પડે તો સમગ્ર ગુજરાતમાં આંદોલન વિસ્તરશે. અમે નક્કી કર્યું છે કે 15 ઑક્ટોબરે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના બંગલાની સામે 15 થી 20 હજાર લોકોના ઘેરાવ કરવામાં આવશે. અને ત્યાં સવાલ પૂછાશે કે અમે આ દેશના નાગરિક છીએ કે નહીં? 8 તારીખે વિધાનસભાનું સત્ર શરૂ થશે ત્યાં પણ મોટી સંખ્યામાં લોકો વિધાનસભા પહોંચીને ડિમોલેશન મુદ્દે અવાજ ઉઠાવશે. પ્રસાદ મિલના કેસમાં પોલીસની ગેરકાયદેસર ભૂમિકા પર આક્ષેપ કરતાં, પી.આઈ. ચિરાગ ગોસાઈએ મહિલાઓ અને વૃદ્ધો સામે બળનો અયોગ્ય ઉપયોગ કર્યો હોવાનો ઉલ્લેખ કર્યો.

15 ઓક્ટોબરે મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાનનો ધેરાવ
15 ઓક્ટોબરે મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાનનો ધેરાવ

અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સોનલબેન પટેલે જણાવ્યું કે, "કોંગ્રેસ પાર્ટી પીડિત પરિવારોની સાથે છે અને કાયદાના દુરુપયોગ સામે લડીને ન્યાય અપાવશે."

15 ઓક્ટોબરે મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાનનો ધેરાવ
15 ઓક્ટોબરે મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાનનો ધેરાવ
"મારું ઘર, મારું સ્વાભિમાન" આંદોલન

કોંગ્રેસ સેવા દળ પ્રમુખ લાલજી દેસાઈએ જણાવ્યું કે, "સરકાર અલગ અલગ સમૂહોના મકાનો અલગ અલગ સમયે તોડી રહી છે. એક સમૂહના મકાન તૂટે ત્યારે બીજા સમૂહના લોકો સહાય માટે નથી આવતા, આ કારણે લડાઈ નબળી પડે છે. લડત ત્યારે જ સફળ થશે જ્યારે બધા સમૂહો એકબીજાને સાથ આપશે."

