અમદાવાદ : શહેરમાં ડીમોલેશન ડ્રાઈવથી અનેક ગરીબ, વંચિત અને નિર્દોષ પરિવારો આજે પોતાના માથા પરથી છત ગુમાવી ચૂક્યા છે. લોકો ઘર તૂટવાના ડર નીચે જીવી રહ્યા છે. આ પીડિત પરિવારોને મદદ કરવા માટે કોંગ્રેસ મેદાનમાં આવી છે. જેને લઈને કોંગ્રેસે આજે 'મારું ઘર, મારું સ્વાભિમાન' આંદોલનની શરૂઆત કરી છે.
ડિમોલેશનમાં બેઘર થયેલા પરિવારો સાથે અમિત ચાવડાએ મુલાકાત કરી હતી. અમદાવાદના જુહાપુરા, મક્કમપુરા અને સરખેજમાં થયેલા ડિમોલેશન મોટી સંખ્યામાં બે ઘર થયેલા લોકો સાથે વાત કરી અને તેમની તકલીફો સમજી હતી. કોંગ્રેસે તેમને બાહેંધરી આપી કે અમે તમને ઘર અપાવીશું તેના માટે લડત લડીશું.
ગુજરાત કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે જણાવ્યું : અમિત ચાવડાએ કે, સમગ્ર ગુજરાતમાં વિકાસના નામે જે રીતે ગરીબ લોકોના ઘર ઉપર બુલડોઝર ફેરવવાની રાજનીતિ થઈ રહી છે, અને લોકોને બેઘર કરવામાં આવી રહ્યા છે. સાબરમતી વિસ્તારમાં લગભગ 10,000 કરતાં વધારે લોકો જે બેઘર થવાના અને જે લોકોના ઘર ઉપર બુલડોઝર ફેરવવામાં આવ્યા હતા, તેમની સાથે મુલાકાત કરી હતી. આજે જુહાપુરા, મક્કમપુરા અને સરખેજ વિસ્તારમાં જે લોકોના ઘર પર બુલડોઝર ફેરવવામાં આવ્યા હતા, તે પીડીતોને મુલાકાત કરવા માટે આવ્યા છીએ.
અમદાવાદ શહેરમાં 50,000 પરિવારો આજે ડરમાં જીવી રહ્યા છે. અનેક લોકોના ઘરો તોડી નાખવામાં આવ્યા છે, અને અનેક લોકોના મકાન તૂટવાના છે. શાસકો લોકોને ઘર આપવાના બદલે તેમના આશિયાનો છીનવાનું કામ કરી રહ્યા છે. દરેક લોકો ઈચ્છે છે કે મારું પોતાનું ઘર હોય, પરંતુ શાશકો લોકોના ઘર છીનવાની રાજનીતિ કરે છે. કોંગ્રેસ પાર્ટી અને વિવિધ સામાજિક સંગઠનો સાથે મળીને આવનારા દિવસોમાં લડત આપશે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, સમગ્ર ગુજરાતમાં 2012માં કાચા મકાનોના સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે 60 લાખ જેટલા કાચા મકાનો અને ઝૂંપડાઓનો સર્વે થયો હતો. તે સમયે નરેન્દ્ર મોદી મુખ્યમંત્રી હતા, અને હવે એ ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન બની ગયા છે. ગુજરાતના લોકોને પાકા મકાન મળતા નથી મળતા. જે લોકો પરસેવો પાડીને ધર બનાવે છે, તેમને બેઘર બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં હાલ આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. આ દાદાનુંં બુલડોઝર ગરીબોના ઘર પર કેમ ફરે છે? એ પ્રશ્ન આખું ગુજરાત પૂછી રહ્યું છે.
પિડીત મહિલાએ જણાવ્યું : શબીના બાનો અન્સારીએ જણાવ્યું કે, અમદાવાદના સરખેજ વિસ્તારમાં સફી લાલા દરગાહની પાસે મારું મકાન હતું. જેને થોડાક દિવસો પહેલા તોડી પાડવામાં આવ્યું છે. અમે બહુ જ મહેનત કરીને મકાન બનાવ્યું હતું. અમે અમિત ચાવડાને માંગ કરી છે કે અમારું ઘર અહીંયા જ બનાવવામાં આવે, અને ઘરના બદલે અમને ઘર મળે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ગત મે મહિના દરમિયાન શહેરના સરખેજ વિસ્તારમાં આવેલા મકરબાની અલિફ રો-હાઉસ અને અલ અસબાબ સોસાયટીમાં ડિમોલિશનનું કામ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આજે આ વિસ્તારની મુલાકાત અમિત ચાવડા, શહેઝાદ ખાન પઠાણ અને કોંગ્રેસના નેતાઓ દ્વારા કરવામાં કરવામાં આવી હતી.
ટીડીઓ અધિકારીએ જણાવ્યું : શંકર અસારીએ ટેલિફોનીક વાતચીત પર જણાવ્યું કે, 'સરખેજ વોર્ડમાં આવેલા ટીપી 84 મકરબા વિસ્તારમાં મ્યુનિસિપલ રિઝર્વેશન પ્લોટ નંબર 92/1,2માં 18 મીટરનો ટીપી રસ્તો છે. જેમાં ટીપી સ્કીમ અંતર્ગત નોટિસ આપવામાં આવી હતી. જેની અમલવારી કરવામાં આવી હતી.
'સ્થાનિક લોકો આ મુદ્દે હાઇકોર્ટમાં પણ ગયા હતા, હાઇકોર્ટે ત્રણ વખત એમને ઓર્ડર કર્યો છે. એ લોકો વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા માટે ગયા હતા, તેમને પુરાવા રજૂ કરવાના હતા પરંતુ તે લોકોએ પુરાવા રજૂ કર્યા નથી. એટલે કોર્પોરેશન દ્વારા વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપી શકાઈ નહીં.'
ટીપી સ્કીમની વાત કરતાં અધિકારીએ જણાવ્યું કે, 'આ સ્કીમની મેટર 2016થી ચાલુ છે, અને સ્થાનિક લોકો 2022માં હાઇકોર્ટમાં આ મુદ્દે ગયા હતા. 292 બાંધકામોને તોડવાની કામગીરી કરવામાં આવી છે.
