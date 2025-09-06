ETV Bharat / state

ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા ખેડૂત અધિકાર યાત્રાનું એલાન, મહેસાણામાં ટ્રેક્ટર રેલી યોજાશે, સૌરાષ્ટ્રમાં 100 સ્થળોએ સભાઓ કરશે

લાલજીભાઈ દેસાઈએ મહત્વની જાહેરાત કરી કે 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ મહેસાણા ખાતે ખેડૂતો દ્વારા એક વિશાળ ટ્રેક્ટર રેલીનું આયોજન કરવામાં આવશે.

સૌરાષ્ટ્રમાં 100 સ્થળોએ ખેડૂત અધિકાર આંદોલન
સૌરાષ્ટ્રમાં 100 સ્થળોએ ખેડૂત અધિકાર આંદોલન (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2025 at 7:38 PM IST

2 Min Read

અમદાવાદ : આજે રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતા લાલજીભાઈ દેસાઈએ આગામી ખેડૂત અધિકાર યાત્રા અને ખેડૂતોને લગતા વિવિધ મુદ્દાઓ પર વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી. આ સંબોધનમાં તેમણે ભાજપ સરકાર પર અનેક ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા, અને ખેડૂતો માટે ન્યાયની લડાઈને વધુ વેગ આપવાની વાત કરી હતી.

લાલજીભાઈ દેસાઈએ પ્રેસને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના શાસનકાળ દરમિયાન ખેડૂતોની જમીનો છીનવી લેવામાં આવી છે. તેમણે 2003થી શરૂ થયેલી "કિસાન વિરોધી" નીતિઓની યાદ અપાવતા કહ્યું કે સરકારે પ્રવર્તમાન કાયદાઓમાં ફેરફાર કરીને જમીન હડપ કરવાનો માર્ગ મોકળો કર્યો છે. આ ઉપરાંત, તેમણે સૌરાષ્ટ્ર અને આબાદ ડેરીની જમીનોને માત્ર એક રૂપિયાના ભાડાપટ્ટા પર ખાનગી કંપનીઓને સોંપી દેવાનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો હતો, જેનો ઉપયોગ ખેલકૂદ માટે ગાર્ડન બનાવવા માટે થવાનો હતો.

સૌરાષ્ટ્રમાં 100 સ્થળોએ ખેડૂત અધિકાર આંદોલન (Etv Bharat Gujarat)

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "આ સરકારમાં ભૂમાફિયાઓ ખેડૂતોની જમીન પર ગેરકાયદેસર ખનન કરે છે. જેના કારણે “ભૂમાફિયાઓ મહેલોમાં અને ખેડૂતો જેલમાં” જાય છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર સત્તામાં આવ્યા પછી સરકારી ખર્ચાઓ ત્રણ ગણા વધ્યા છે, જ્યારે આવક માત્ર દોઢ ગણી જ વધી છે. તેમણે યુપીએ અને એનડીએ સરકારના સમયગાળાના એમએસપીની સરખામણી કરીને એનડીએ સરકારની ખેડૂત વિરોધી નીતિઓને સ્પષ્ટપણે રજૂ કરી.

ખેતીને લગતા અન્ય મુદ્દાઓ પર બોલતા, દેસાઈએ ડીએપી અને નેનો ખાતર વચ્ચેના ભેદભાવ અને તેમાં થઈ રહેલા કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો. તેમણે સીધો આરોપ લગાવ્યો કે સરકાર પોતે જ પ્રતિબંધિત ખાતરનું ઉત્પાદન કરી રહી છે. જે ખેડૂતોને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યું છે. રમણભાઈ વોરાનું ઉદાહરણ આપતા તેમણે જણાવ્યું કે ખેડૂતોને "ભેગા" બનાવવામાં આવી રહ્યા છે, જ્યારે બિલ્ડરોને "નકલી ખેડૂતો" તરીકે દર્શાવવામાં આવી રહ્યા છે.

કોંગ્રેસ દ્વારા ખેડૂત અધિકાર યાત્રાનું એલાન
કોંગ્રેસ દ્વારા ખેડૂત અધિકાર યાત્રાનું એલાન (Etv Bharat Gujarat)

ખેડૂત અધિકાર આંદોલન : લાલજીભાઈ દેસાઈએ મહત્વની જાહેરાત કરી કે 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ મહેસાણા ખાતે ખેડૂતો દ્વારા એક વિશાળ ટ્રેક્ટર રેલીનું આયોજન કરવામાં આવશે, જેમાં ખેડૂતોના અધિકારોની વાત થશે. આ ઉપરાંત, સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં આગામી પાંચ દિવસના ગાળામાં 50 જેટલા આગેવાનો દ્વારા 100 સ્થળોએ ખેડૂત અધિકાર આંદોલન હેઠળ વિવિધ સભાઓનું આયોજન કરવામાં આવશે. તેમણે ઉત્તર ગુજરાતમાં દૂધ ઉત્પાદકોના આંદોલનનું પણ સમર્થન કર્યું અને જણાવ્યું કે આગામી મહિનાઓમાં આ આંદોલન વધુ જોર પકડશે.

આ પણ વાંચો :

  1. અરવિંદ કેજરીવાલ સપ્ટેમ્બરમાં આવશે ગુજરાતના પ્રવાસે, કપાસના ખેડૂતો સાથે કરશે સંવાદ
  2. નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફળ સંશોધન વિભાગે નવી શેડલ એપ્રોચ ગ્રાફી કલમ વિકસાવી, ખેડૂતો માટે વરદાન

For All Latest Updates

TAGGED:

FARMERS RIGHTS MARCHGUJARAT CONGRESS PROTESTTRACTOR RALLYGUJARAT CONGRESSFARMERS RIGHTS MARCH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.