ETV Bharat / state

હિંમતનગરમાં બનશે નવી વેટરનરી કોલેજ, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે કરી જાહેરાત - VETERINARY COLLEGE

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીએ હાલમાં જ વિદ્યાર્થી કલ્યાણ માટે હિંમતનગરમાં નવી વેટરનરી કોલેજની મંજૂરી આપી છે.

હિંમતનગરમાં બનશે નવી વેટરનરી કોલેજ
હિંમતનગરમાં બનશે નવી વેટરનરી કોલેજ (ANI)
author img

By ANI

Published : August 14, 2025 at 11:46 AM IST

1 Min Read

ગાંધીનગર : ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજ્યભરના વિદ્યાર્થી કલ્યાણ અને નાગરિકોના સુખાકારી માટે અનેક પહેલો હાથ ધરવામાં આવી છે. આ પ્રયાસોના ભાગરૂપે, ઉજ્જવળ કારકિર્દી બનાવવા ઇચ્છતા વિદ્યાર્થીઓ માટે વધુ એક શૈક્ષણિક તક ઊભી કરવામાં આવી છે.

હિંમતનગરમાં નવી વેટરનરી કોલેજની સ્થાપનાને મંજૂરી

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયના નિવેદન અનુસાર, કેન્દ્ર સરકારે ગુજરાતના હિંમતનગર ખાતે નવી વેટરનરી અને પશુપાલન કોલેજની સ્થાપનાને મંજૂરી આપી છે. શૈક્ષણિક વર્ષ 2025-26 માટે 80 બેઠક માટે પ્રવેશ આવતા મહિને શરૂ થશે.

કામધેનુ યુનિવર્સિટી હેઠળ હિંમતનગર ખાતે નવી કામધેનુ વેટરનરી કોલેજ સ્થાપવાનો પ્રસ્તાવ કેન્દ્ર સરકારને સુપરત કરવામાં આવ્યો હતો. વેટરનરી કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયા (VCI) દ્વારા નિરીક્ષણ અને સંપૂર્ણ સમીક્ષા બાદ, આ વર્ષે કોલેજ શરૂ કરવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.

રાજ્યની પાંચમી વેટરનરી કોલેજ

આણંદ, નવસારી, જૂનાગઢ અને દાંતીવાડા પછી આ રાજ્યની પાંચમી વેટરનરી કોલેજ હશે. ધોરણ 12 પૂર્ણ થયા પછી NEET સ્કોર્સના આધારે પ્રવેશ આપવામાં આવશે. કોલેજ બેચલર ઓફ વેટરનરી સાયન્સ (BVSc) અને પશુપાલન ડિગ્રી પ્રોગ્રામ ઓફર કરશે. પૂરતા સ્ટાફની નિમણુંક પહેલાથી જ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. જેમાં એક પ્રિન્સિપાલ, ચાર પ્રોફેસર, સાત એસોસિયેટ પ્રોફેસર, 34 આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર અને 23 નોન-ટીચિંગ સ્ટાફનો સમાવેશ થાય છે.

23 એકરમાં આધુનિક કેમ્પસ

આ કોલેજ રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓને પશુચિકિત્સા અભ્યાસ કરવા માટે બીજો ઉત્તમ વિકલ્પ પૂરો પાડશે. 23 એકરનો કેમ્પસ આધુનિક માળખાગત સુવિધાથી સજ્જ છે. સરકારી ધોરણો મુજબ સસ્તું ફી પર ઉચ્ચ ગુણવત્તાનું શિક્ષણ આપે છે, તેમજ વિદ્યાર્થીઓ માટે રહેણાંક સુવિધાઓ પણ આપે છે.

ગુજરાતમાં 'પશુ આરોગ્ય મેળા' (પશુ આરોગ્ય મેળા) શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા. ગુજરાત દેશનું એકમાત્ર રાજ્ય છે જ્યાં પશુધન માટે આરોગ્ય કાર્ડ, પશુ આરોગ્ય મેળા અને પ્રાણીઓ માટે મોતિયાની શસ્ત્રક્રિયા જેવી સુવિધાઓ વિકસાવી છે. આ નવી કોલેજ ભવિષ્યમાં આ પહેલને વધુ આગળ વધારશે.

આ પણ વાંચો...

ગાંધીનગર : ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજ્યભરના વિદ્યાર્થી કલ્યાણ અને નાગરિકોના સુખાકારી માટે અનેક પહેલો હાથ ધરવામાં આવી છે. આ પ્રયાસોના ભાગરૂપે, ઉજ્જવળ કારકિર્દી બનાવવા ઇચ્છતા વિદ્યાર્થીઓ માટે વધુ એક શૈક્ષણિક તક ઊભી કરવામાં આવી છે.

હિંમતનગરમાં નવી વેટરનરી કોલેજની સ્થાપનાને મંજૂરી

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયના નિવેદન અનુસાર, કેન્દ્ર સરકારે ગુજરાતના હિંમતનગર ખાતે નવી વેટરનરી અને પશુપાલન કોલેજની સ્થાપનાને મંજૂરી આપી છે. શૈક્ષણિક વર્ષ 2025-26 માટે 80 બેઠક માટે પ્રવેશ આવતા મહિને શરૂ થશે.

કામધેનુ યુનિવર્સિટી હેઠળ હિંમતનગર ખાતે નવી કામધેનુ વેટરનરી કોલેજ સ્થાપવાનો પ્રસ્તાવ કેન્દ્ર સરકારને સુપરત કરવામાં આવ્યો હતો. વેટરનરી કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયા (VCI) દ્વારા નિરીક્ષણ અને સંપૂર્ણ સમીક્ષા બાદ, આ વર્ષે કોલેજ શરૂ કરવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.

રાજ્યની પાંચમી વેટરનરી કોલેજ

આણંદ, નવસારી, જૂનાગઢ અને દાંતીવાડા પછી આ રાજ્યની પાંચમી વેટરનરી કોલેજ હશે. ધોરણ 12 પૂર્ણ થયા પછી NEET સ્કોર્સના આધારે પ્રવેશ આપવામાં આવશે. કોલેજ બેચલર ઓફ વેટરનરી સાયન્સ (BVSc) અને પશુપાલન ડિગ્રી પ્રોગ્રામ ઓફર કરશે. પૂરતા સ્ટાફની નિમણુંક પહેલાથી જ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. જેમાં એક પ્રિન્સિપાલ, ચાર પ્રોફેસર, સાત એસોસિયેટ પ્રોફેસર, 34 આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર અને 23 નોન-ટીચિંગ સ્ટાફનો સમાવેશ થાય છે.

23 એકરમાં આધુનિક કેમ્પસ

આ કોલેજ રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓને પશુચિકિત્સા અભ્યાસ કરવા માટે બીજો ઉત્તમ વિકલ્પ પૂરો પાડશે. 23 એકરનો કેમ્પસ આધુનિક માળખાગત સુવિધાથી સજ્જ છે. સરકારી ધોરણો મુજબ સસ્તું ફી પર ઉચ્ચ ગુણવત્તાનું શિક્ષણ આપે છે, તેમજ વિદ્યાર્થીઓ માટે રહેણાંક સુવિધાઓ પણ આપે છે.

ગુજરાતમાં 'પશુ આરોગ્ય મેળા' (પશુ આરોગ્ય મેળા) શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા. ગુજરાત દેશનું એકમાત્ર રાજ્ય છે જ્યાં પશુધન માટે આરોગ્ય કાર્ડ, પશુ આરોગ્ય મેળા અને પ્રાણીઓ માટે મોતિયાની શસ્ત્રક્રિયા જેવી સુવિધાઓ વિકસાવી છે. આ નવી કોલેજ ભવિષ્યમાં આ પહેલને વધુ આગળ વધારશે.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMMATNAGAR VETERINARY COLLEGEVETERINARY COLLEGE IN HIMMATNAGARGUJARAT CM BHUPENDRA PATELANIMAL HUSBANDRYVETERINARY COLLEGE

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.