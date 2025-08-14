ગાંધીનગર : ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજ્યભરના વિદ્યાર્થી કલ્યાણ અને નાગરિકોના સુખાકારી માટે અનેક પહેલો હાથ ધરવામાં આવી છે. આ પ્રયાસોના ભાગરૂપે, ઉજ્જવળ કારકિર્દી બનાવવા ઇચ્છતા વિદ્યાર્થીઓ માટે વધુ એક શૈક્ષણિક તક ઊભી કરવામાં આવી છે.
હિંમતનગરમાં નવી વેટરનરી કોલેજની સ્થાપનાને મંજૂરી
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયના નિવેદન અનુસાર, કેન્દ્ર સરકારે ગુજરાતના હિંમતનગર ખાતે નવી વેટરનરી અને પશુપાલન કોલેજની સ્થાપનાને મંજૂરી આપી છે. શૈક્ષણિક વર્ષ 2025-26 માટે 80 બેઠક માટે પ્રવેશ આવતા મહિને શરૂ થશે.
કામધેનુ યુનિવર્સિટી હેઠળ હિંમતનગર ખાતે નવી કામધેનુ વેટરનરી કોલેજ સ્થાપવાનો પ્રસ્તાવ કેન્દ્ર સરકારને સુપરત કરવામાં આવ્યો હતો. વેટરનરી કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયા (VCI) દ્વારા નિરીક્ષણ અને સંપૂર્ણ સમીક્ષા બાદ, આ વર્ષે કોલેજ શરૂ કરવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.
રાજ્યની પાંચમી વેટરનરી કોલેજ
આણંદ, નવસારી, જૂનાગઢ અને દાંતીવાડા પછી આ રાજ્યની પાંચમી વેટરનરી કોલેજ હશે. ધોરણ 12 પૂર્ણ થયા પછી NEET સ્કોર્સના આધારે પ્રવેશ આપવામાં આવશે. કોલેજ બેચલર ઓફ વેટરનરી સાયન્સ (BVSc) અને પશુપાલન ડિગ્રી પ્રોગ્રામ ઓફર કરશે. પૂરતા સ્ટાફની નિમણુંક પહેલાથી જ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. જેમાં એક પ્રિન્સિપાલ, ચાર પ્રોફેસર, સાત એસોસિયેટ પ્રોફેસર, 34 આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર અને 23 નોન-ટીચિંગ સ્ટાફનો સમાવેશ થાય છે.
23 એકરમાં આધુનિક કેમ્પસ
આ કોલેજ રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓને પશુચિકિત્સા અભ્યાસ કરવા માટે બીજો ઉત્તમ વિકલ્પ પૂરો પાડશે. 23 એકરનો કેમ્પસ આધુનિક માળખાગત સુવિધાથી સજ્જ છે. સરકારી ધોરણો મુજબ સસ્તું ફી પર ઉચ્ચ ગુણવત્તાનું શિક્ષણ આપે છે, તેમજ વિદ્યાર્થીઓ માટે રહેણાંક સુવિધાઓ પણ આપે છે.
ગુજરાતમાં 'પશુ આરોગ્ય મેળા' (પશુ આરોગ્ય મેળા) શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા. ગુજરાત દેશનું એકમાત્ર રાજ્ય છે જ્યાં પશુધન માટે આરોગ્ય કાર્ડ, પશુ આરોગ્ય મેળા અને પ્રાણીઓ માટે મોતિયાની શસ્ત્રક્રિયા જેવી સુવિધાઓ વિકસાવી છે. આ નવી કોલેજ ભવિષ્યમાં આ પહેલને વધુ આગળ વધારશે.
