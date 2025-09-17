અભિનેતા વિવેક ઓબેરોય ગુજરાતમાં, CM ભુપેન્દ્ર પટેલ સાથે વિશ્વ ઉમિયાધામ મંદિરના નિર્માણકાર્યની લીધી મુલાકાત
અભિનેતા વિવેક ઓબેરોયે અને મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે અમદાવાદના જાસપુર ખાતે ચાલી રહેલા વિશ્વ ઉમિયાધામ સંકૂલના નિર્માણકાર્યની મુલાકાત લીધી હતી.
By ANI
Published : September 17, 2025 at 7:37 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતની મુલાકાતે આવેલા બોલિવુડ ફિલ્મ અભિનેતા વિવેક ઓબેરોયે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે મુલાકાત કરી હતી. ત્યાર બાદ બંનેએ અમદાવાદમાં વિશ્વ ઉમિયાધામ મંદિરના નિર્માણ સ્થળની મુલાકાત લીધી, જેનો શિલાન્યાસ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કર્યો હતો.
પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરતા વિવેક ઓબેરોયે મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે,, "આજે ઉમિયાધામ આવવાનું મારું સૌભાગ્ય છે... ઉમિયાધામ ફક્ત એક માળખું કે મંદિર નથી, પરંતુ ભારતીય સંસ્કૃતિનો વારસો છે. તે આવનારી પેઢીઓ માટે આપણા ધર્મ, સનાતન મૂલ્યો અને ભારતીયતાનું રક્ષણ કરી રહ્યું છે, જે આપણી સૌથી મોટી સંપત્તિ છે. આ સંપત્તિને ભંડારમાં સુરક્ષિત રાખનારા એવા મંદિરો છે, જે સમગ્ર વિશ્વને બતાવે છે કે ભારત શું છે અને આપણા મૂળ કેટલા પ્રાચીન છે..."
વિશ્વ ઉમિયાધામ, જાસપુર ખાતે જગતજનની માઁ ઉમિયાના વિશ્વના સૌથી ઊંચા મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે.— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) September 16, 2025
504 ફૂટ ઊંચાઈના આ ભવ્ય ધામમાં 1151 ધર્મસ્તંભ પર 9 લાખ ઘનફૂટ કોંક્રિટ રાફ્ટ ભરવાના કાર્યનો આરંભ થયો છે.
મંદિર નિર્માણકાર્યનો આ સીમાચિન્હરૂપ પડાવ છે. આ પ્રસંગે વિશ્વ ઉમિયાધામના… pic.twitter.com/OTchoknTuw
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વિશ્વ ઉમિયા ધામના 1551 ધર્મસ્તંભો પર 9 લાખ ઘન ફૂટ કોંક્રિટ રાફ્ટના પ્રારંભમાં હાજરી આપી હતી અને મા ઉમિયા મંદિરના ચાલી રહેલા બાંધકામ કાર્યનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે, ઐતિહાસિક મા ઉમિયા મંદિર 1551 ધર્મસ્તંભો પર આકાર લઈ રહ્યું છે. મંદિરનું રાફ્ટ કાસ્ટિંગ સતત ત્રણ દિવસ એટલે કે 72 કલાક સુધી કરવામાં આવ્યુ, આ પ્રસંગે વિશ્વ ઉમિયા ધામના ટ્રસ્ટીઓ, વિવેક ઓબેરોય, દાતાઓ, કાર્યકરો અને સામાજિક નેતાઓ અને અગ્રણીઓ જોડાયા હતા.
ગત 4 માર્ચ, 2019ના રોજ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ અમદાવાદના જાસપુરમાં વિશ્વ ઉમિયાધામ સંકુલનો શિલાન્યાસ કર્યો. આ પ્રસંગે યોજાયેલી સભામાં સંબોધતા તેમણે કહ્યું હતું કે, આપણા સમાજને મજબૂત બનાવવામાં સંતો અને ઋષિઓની ભૂમિકા ક્યારેય ભૂલી શકાય નહીં. તેમણે કહ્યું કે તેમણે આપણને મૂલ્યવાન ઉપદેશો આપ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય તરફથી એક અખબારી યાદી અનુસાર, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે તેમણે આપણને દુષ્ટતા અને અત્યાચાર સામે લડવાની શક્તિ પણ આપી છે.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, આપણા સંતો અને ઋષિઓએ આપણને આપણા ભૂતકાળને આત્મસાત કરવાનું અને તે જ સમયે આગળ જોવાનું અને સમય સાથે બદલાતા રહેવાનું શીખવ્યું છે. જાહેર કલ્યાણકારી પહેલોનો ઉલ્લેખ કરતા, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે નાના પાયે કંઈક કરવું કેન્દ્ર સરકારને સ્વીકાર્ય નથી. તેમણે કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકારનું કાર્ય હંમેશા મોટા પાયે રહેશે અને સમાજના તમામ વર્ગોને લાભ થશે.
વધુમાં પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, યુવાનો માટે ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા શિક્ષણ પર ભાર મૂકવો મહત્વપૂર્ણ છે. પ્રધાનમંત્રીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, જે લોકો મા ઉમિયામાં માને છે તેઓ ક્યારેય સ્ત્રી ભ્રૂણહત્યાને સમર્થન આપી શકતા નથી. પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય તરફથી એક અખબારી યાદી અનુસાર, પ્રધાનમંત્રીએ લોકોને અપીલ કરી હતી કે તેઓ એવા સમાજના નિર્માણમાં મદદ કરે જ્યાં લિંગના આધારે કોઈ ભેદભાવ ન હોય.
અગાઉ, અભિનેતા વિવેક ઓબેરોયે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીની બાયોપિક ફિલ્મ 'પીએમ નરેન્દ્ર મોદી'માં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની ભૂમિકા ભજવી હતી. તેનું દિગ્દર્શન ઓમંગ કુમાર દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને સહ-લેખન અભિનેતા વિવેક ઓબેરોયે કર્યું હતું. આ ફિલ્મની વાર્તા ભારતના 14મા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના જીવન પર આધારિત હતી. તે 2019 માં રિલીઝ થઈ હતી.