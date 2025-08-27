ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ પસંદગી 2027ને અનુલક્ષી કરશે, શું છે ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખોનો ઇતિહાસ - GUJARAT BJP STATE PRESIDENTS

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ ચંદ્રકાંત રઘુનાથ પાટીલ એટલે કે C.R પાટીલ હાલ કેન્દ્રમાં મંત્રી છે. પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકેનો તેમનો કાર્યકાળ પણ પૂરો થઈ ચુક્યો છે.

ગુજરાત ભાજપના પ્રમુખોનો કાર્યકાળ અને તેમના રાજકીય કાર્યો
ગુજરાત ભાજપના પ્રમુખોનો કાર્યકાળ અને તેમના રાજકીય કાર્યો (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 27, 2025 at 3:57 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 4:10 PM IST

અમદાવાદ: ગાંધીનગર કમલમ ખાતે ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ સી.આર.પાટીલે બે સારા સમાચાર આપવા અંગે વાત કરી હતી. જેમાં પ્રથમ સારા સમાચાર તરીકે નવા પ્રદેશ પ્રમુખના નામની જાહેરાત હશે એવું મનાય છે. ભાજપ પક્ષની રચનાને આ વર્ષે 45 વર્ષ સંપન્ન થયા છે, ત્યારે ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખોનો ઇતિહાસ રોચક રહ્યો છે. જાણીએ હાલના ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર.પાટીલનો કાર્યકાળ અને અન્ય ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખો અંગે આ અહેવાલમાં....

સી. આર. પાટીલ, અન્ય પ્રદેશ પ્રમુખો કરતા અલગ કેમ રહ્યા ?: ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ ચંદ્રકાંત રઘુનાથ પાટીલ એટલે કે સી. આર. પાટીલ હાલ કેન્દ્ર સરકારમાં મંત્રી છે. પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકેનો તેમનો કાર્યકાળ પણ પૂરો થઈ ચુક્યો છે, ત્યારથી ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ કોણ બનશે તે ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. વર્ષ 2020માં કોરોનાની ગંભીર સ્થિતિ હતી, ત્યારે સી.આર.પાટીલ ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ બન્યા હતા.

2020માં સી.આર.પાટીલ ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે પસંદ થયા, ત્યારે સૌરાષ્ટ્રની પ્રદેશ પ્રમુખ પરની મોનોપોલી તૂટી પડી હતી. 24 વર્ષ બાદ ભાજપના પ્રમુખ સૌરાષ્ટ્રથી બહારના નેતા બન્યા હતા. મૂળ મહારાષ્ટ્રમાં જન્મેલા સી.આર.પાટીલ સુરતના કાશીરામ રાણા બાદ પ્રદેશ પ્રમુખ બનનારા બીજા ભાજપી નેતા છે.

સી.આર.પાટીલ પ્રદેશ પ્રમુખ બન્યા, ત્યારે સરકાર અને સંગઠનના નેતૃત્વમાં કોઈ પણ પાટીદાર નેતા ન હતા. સતત 4 વખત લોકસભામાં ચૂંટણીનો વિક્રમી મત માર્જિનથી જીતનાર સી.આર.પાટીલની રાજકીય કુનેહનો લાભ સંગઠન અને પક્ષને સતત મળતો રહ્યો છે.

સી.આર.પાટીલની કામગીરી, ઐતિહાસિક જીત અને જૂથવાદ વિવાદ : કોરાનાના કહેર બાદ નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે ભૂપેન્દ્ર પટેલની નિમણૂક અને નવા મંત્રી મંડળની રચના જેવી ઘટના સતત પડકારજનક રહી છે. વર્ષ-2022માં ગુજરાત વિધાનસભામાં કુલ 182 પૈકી 156 બેઠકો પર ઐતિહાસિક વિજય ભાજપને સી.આર.પાટીલના પ્રદેશ પ્રમુખના નેતૃત્વમાં પ્રાપ્ત થઈ હતી. 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં દેશની પ્રથમ લોકસભા બેઠક ભાજપને બિનહરિફ થઈ એ માટે પણ મોટી ભૂમિકા સી.આર.પાટીલની હતી.

2024 લોકસભા ચુંટણીમાં ગુજરાતની 26 પૈકી 25 બેઠકો પર ભાજપને વિજય પ્રાપ્ત થયો હતો. ભાજપની ક્લીન સ્વીપની હેટ્રીક ન થવા અંગે પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર.પાટીલે પોતાના પર જવાબદારી લઈ જાહેર સભામાં દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતુ. ચૂંટણીના રાજકારણમાં સફળ સાબિત થયેલા પ્રમુખ સી.આર.પાટીલ પક્ષમાં જૂથવાદને નિયંત્રિત કરવામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી નથી.

સુરત સહિત અન્ય જિલ્લામાં સી.આર.પાટીલ વિરુદ્ધ પત્રિકા વિતરણ હોય કે, પક્ષમાં જૂથવાદ હોય વકરતો ગયો હતો. પક્ષીય રાજકારણની સાથે સહકાર અને સંગઠન મુદ્દે પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે સી.આર.પાટીલ સામે સતત પડકારો આવ્યા છે. જેના નિયંત્રણમાં તેઓ બહુ સફળ રહ્યા નથી. વર્ષ - 2021માં રેમડેસિવિર ઇન્જેકશન વહેંચણીનો મુદ્દાએ પક્ષ અને સરકારમાં વિવાદ ઊભો થયો હતો.

કેશુભાઈ પટેલ પહેલા ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ બન્યા : ગુજરાતના પાટીદાર આગેવાન અને રાજ્યમાં બે વખત મુખ્યમંત્રી રહેલા કેશુભાઈ પટેલ ગુજરાતના પ્રથમ ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ બન્યા હતા. કેશુભાઈ પટેલની આગેવાનીમાં ભાજપે ગુજરાતમાં પોતાના સંગઠનાત્મક અને રાજકીય પાયા મજબુત કર્યા હતા. 1990માં કેશુભાઈ પટેલ ચીમનભાઈ પટેલના ગઠબંધનની સરકારમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા. 1995 અને 1998માં કેશુભાઈ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી રહ્યા હતા એ અત્રે નોંધનીય છે.

રાજ્યમાં પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે, ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રી બનનાર બે ભાજપ નેતાઓમાં કેશુભાઈ પટેલ અને ત્યારબાદ વિજય રુપાણી રહ્યા છે. કેશભાઈ પટેલ બાદ ભાજપના ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ વડોદરાના મકરંદ દેસાઈ પ્રદેશ પ્રમુખ બન્યા હતા, ત્યારબાદ ઉત્તર ગુજરાતના એ.કે.પટેલે આરંભમાં પક્ષના પ્રદેશ પ્રમુખની ધુરા સંભાળી હતી. દેશમાં જ્યારે ભાજપને માત્ર બે લોકસભા બેઠકો પ્રાપ્ત થઈ હતી, ત્યારે મહેસાણા લોકસભાની બેઠક પરથી સાંસદ તરીકે ચૂંટાયેલા એ.કે.પટેલે ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખની જવાબદારી સંભાળી હતી.

વિવિધ પક્ષોના જનક, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલા પણ ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ : એક સમયે ભાજપના દિગ્ગજ નેતા ગણાતા અને રાજ્યમાં વિવિધ રાજકીય પક્ષો સાથે રહેનારા પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાધેલા 1986 થી 1991 સુધી ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકેની જવાબદારી નિભાવી હતી. શંકરસિંહ વાઘેલાએ ભાજપના વિસ્તરણ અને ચૂંટણીલક્ષી રાજકારણને સક્ષમ બનાવ્યું હતુ. એક સમયે પક્ષમાં પ્રભાવશાળી નેતા અને મુખ્યમંત્રી તરીકે નામની ચર્ચામાં રહેલા શંકરસિંહ વાધેલાએ 1995માં પક્ષમાં બળવો કરી પોતાના રાજકીય કદને ખુદ સિમિત કરી નાખ્યું હતુ.

દક્ષિણ ગુજરાતના દિગ્ગજ નેતા કાશીરામ રાણા ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ : શરુઆતમાં ભાજપનું વિસ્તરણ સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં થયું. ભાજપ માટે 1990ના દાયકામાં દક્ષિણ ગુજરાત પડકારજનક હતુ. સુરતના કાશીરામ રાણાએ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભાજપનો પાયો નાંખ્યો, કાશીરામ રાણા ભાજપમાં પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યુ છે. જેના કારણે ભાજપનો શહેરી વિસ્તારોમાં પરછમ ઓછો લહેરાયો, પરંતુ આદિવાસી પટ્ટીમાં ભાજપનો પગપેસારો થયો.

પ્રદેશ પ્રમુખોમાં સૌરાષ્ટ્રનો દબદબો : 1990ના દાયકામાં કહેવાતુ કે ભાજપ એ સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતની રાજકીય પાર્ટી છે. ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખોની યાદીમાં પણ સૌરાષ્ટ્રના નેતાઓ મોખરે રહ્યા છે. સૌરાષ્ટ્રના ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખમાં કેશુભાઈ પટેલ, વજુભાઈ વાળા, રાજેન્દ્રસિંહ રાણા, પરષોત્તમ રુપાલા, આર.સી.ફળદુ, વિજય રુપાણી અને જીતુ વાઘાણી રહ્યા છે. વજુભાઈ વાળા અને પુરુષોત્તમ રુપાલા કેશુભાઈની સરકારમાં અગ્રીમ મંત્રીઓની હરોળમાં હતા. અત્યાર સુધીના 13 ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખો પૈકી 7 પ્રદેશ પ્રમુખો સૌરાષ્ટ્રથી છે.

અત્યારસુધી ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે 5 પાટીદાર, 3 ક્ષત્રિય, 2 ઓબીસી, 1 વણિક, 1 બ્રાહ્મણ અને 1 બિન-ગુજરાતી છે. હાલ દેશમાં OBC રાજકારણના વધતા પ્રભાવમાં ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ ઓબીસી સમાજથી આવે તેવી અટકળો વ્યાપી છે. ભાજપ હવે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ સર કરવા, જ્ઞાતીય રાજકારણની તુલાને સંતુલિત કરવા અને વિરોધપક્ષના ઓબીસી લોબીને કાઉન્ટર કરવા ઓબીસી સમાજને પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરી જ્ઞાતિના રાજકારણનો લાભ મેળવી શકે છે.

