ગુજરાત બાર એસોસિએશનની ચૂંટણી જાહેર, રાજ્યભરના 280 વકીલ મંડળ જોડાશે
ગુજરાત બાર એસોસિએશનના નિર્ણય અનુસાર 19 ડિસેમ્બરના રોજ ગુજરાતના 280 બાર એસોસીએશનની ચૂંટણી યોજાશે, જાણો વિગત...
Published : September 17, 2025 at 9:28 AM IST
અમદાવાદ : વકીલ મંડળ તરફથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. સમગ્ર ગુજરાતના વકીલ મંડળોની ચૂંટણી જાહેર કરવામાં આવી છે. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના જનરલ બોર્ડમાં લેવાયેલા નિર્ણય અનુસાર આગામી 19 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ ગુજરાતના 280 બાર એસોસીએશનની ચૂંટણી યોજાશે.
વકીલ મંડળોની ચૂંટણી જાહેર : બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના ચેરમેન જે. જે. પટેલના અધ્યક્ષપદ હેઠળ રવિવારે મળેલ બેઠકમાં આ મુદ્દે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. આગામી 19 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ ગુજરાતના 280 બાર એસોસીએશનની ચૂંટણી ફરજીયાત યોજવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું. જેમાં 15 નવેમ્બર, 2025 સુધી "વન બાર વન વોટ" હેઠળ બાર એસોસિએશનના સભ્ય બનનાર જે તે બાર એસોશીએશનમાં મતદાન કરી શકશે. બાદમાં તે બાર એસોસિએશને 20 નવેમ્બર, 2025 સુધીમાં મતદાર યાદી બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતને મોકલવાનું રહેશે.
"વન બાર વન વોટ"
કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત આના વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે કે કોઈપણ ધારાશાસ્ત્રી “વન બાર વન વોટ" હેઠળ સભ્ય બનવા માંગતો હોય તેમ છતાં તેમને બાર એસોસિએશનના સભ્ય ન બનાવે તો તેવા ધારાશાસ્ત્રીએ "વન બાર વન વોટ" હેઠળનું ફોર્મ તેમજ બાર એસોસિએશનના સભ્ય બનવાની અરજી બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતને મોકલી આપવાની રહેશે. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની બેઠકમાં પાંચ સભ્યોની ચૂંટણી સમિતિ બનાવવામાં આવી છે. કોઈપણ બાર એસોશીએશનમાં ચૂંટણીમાં ગેરરીતિ અથવા ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ખામી જણાય તો બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતને અપીલ કરી શકશે.
મહિલા ધારાશાસ્ત્રીને પ્રતિનિધિત્વ આપવાનો નિયમ
વધુમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો કે, સુપ્રીમ કોર્ટમાં સ્પેશીયલ સિવિલ એપ્લીકેશન નં. 819/2024 માં ગુજરાતના હાઇકોર્ટ બાર એસોસિએશન તેમજ 34 ડિસ્ટ્રિક્ટ બાર એસોસીએશનને આપેલા આદેશ અનુસાર ટ્રેઝરરની પોસ્ટ મહિલા ધારાશાસ્ત્રી માટે રિઝર્વ રાખવાની રહેશે. તેમજ એક્ઝીક્યુટીવ કમિટીમાં 30 ટકા મહિલા ધારાશાસ્ત્રીઓને નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા અનુસાર પ્રતિનિધિત્વ આપવાનું રહેશે. તે મુજબ ઉપરોક્ત ચુકાદાનું લાગતા-વળગતા બાર એસોસિએશને અક્ષરસહ પાલન કરવાનું રહેશે.
આ મિટિંગમાં જે ધારાશાસ્ત્રીઓએ હજી સુધી “Bar Council of India Certificate and Place of Practice (Verification) Rules, 2015" હેઠળ ના ફોર્મ ભરેલ નથી તેવા તમામ ધારાશાસ્ત્રીઓને 30 દિવસમાં વોટ્સએપ મેસેજ દ્વારા ફોર્મ ભરવા માટે તેમજ તે સાથે તેમના શૈક્ષણિક અભ્યાસની માર્કશીટ્સ મોકલી આપવા જાણ કરવામાં આવશે.
