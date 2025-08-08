Essay Contest 2025

ગુજરાત ATSએ બોગસ વિઝા બનાવી લોકો સાથે ઠગાઇ કરતા ૪ આરોપીની કરી ધરપકડ - GUJARAT ATS

ગુજરાત ATSએ બાતમી મળી હતી કે ૪ આરોપીઓ કેટલાક માણસોને લક્ઝમબર્ગ તથા અન્ય દેશોના બોગસ વિઝા બનાવી આપેલ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2025 at 6:30 PM IST

Updated : August 8, 2025 at 6:55 PM IST

અમદાવાદ: ATS ગુજરાત દ્વારા બોગસ સર્ટીફિકેટ્સ અને ડોક્યુમેન્ટ્સના આધારે વિઝા ઇશ્યુ કરનાર ઓર્ગનાઈઝ્ડ ગેંગ પર વૉચ રાખવામાં આવી હતી. દરમ્યાન જાણકારી મળી હતી કે,

(૧) મયંક જીતેન્દ્ર ભારદ્વાજ રહે.૨૮, સીમરાજ સ્ટેટસ, કંસાર હોટેલ પાસે, કુડાસણ, ગાંધીનગર
(૨) તેજેન્દ્ર ઉર્ફે કિશન ગજ્જર રહે.૮, ગૌરીપુજા સોસાયટી, નવા વાડજ, અમદાવાદ
(૩) મનિષ ઉર્ફે કુમાર હરગોવનભાઇ પટેલ તથા
(૪) તબરેજ ગુલામ રસુલ કશ્મીરી

તથા તેમના મળતીયા માણસોએ કેટલાક માણસોને લક્ઝમબર્ગ તથા અન્ય દેશોના બોગસ વિઝા બનાવી આપ્યા છે.

મનિષ વિઝાનું કામ મુંબઇના તબરેજ કશ્મીરી પાસે કરાવતો હતો

ATSએ બાતમીના આધારે જાણવાજોગ દાખલ કરી (૧) મયંક જીતેન્દ્ર ભારદ્વાજ તથા (૨) તેજેન્દ્ર ઉર્ફે કિશન ગજ્જર નાઓને એ.ટી.એસ. અમદાવાદ ખાતે હાજર રહેવા નોટીસ આપી બોલાવ્યા હતા. બન્નેએ પુછપરછ કરતા જણાવ્યું હતું કે તેઓએ મનિષ ઉર્ફે કુમાર હરગોવનભાઇ પટેલ મારફતે (૧) ભાવસાર હિમાંશુભાઇ રમેશચન્દ્ર પાસેથી રૂ.૯,૫૦,૦૦0/ લઇ તેઓને લક્ઝમબર્ગના તા.૧૨/૦૫/૨૦૨૫ થી તા.૦૯/૦૮/૨૦૨૫ સુધીના વિઝા, (૨) પટેલ અર્ચિત કુમાર સંજયભાઇ પાસેથી રૂ.૮,૫૦,૦૦૦/ લઇ તેઓને લક્ઝમબર્ગના તા.૧૨/૦૫/૨૦૨૫ થી તા.૦૯/૦૮/૨૦૨૫ સુધીના વિઝા, (3) પટેલ નિલેષભાઇ વિરાભાઇ પાસેથી રૂ.૮,00,000/ લઇ તેઓને લક્ઝમબર્ગના તા.૦૫/૦૬/૨૦૨૫ થી તા.૦૨/૦૯/૨૦૨૫ સુધીના વિઝા, (૪) પરમાર સંજયકુમાર જયંતીભાઇ પાસેથી રૂ.૮,૦૦,000/ લઇ લક્ઝમબર્ગના તા.૦૫/૦૬/૨૦૨૫ થી તા.૦૨/૦૯/૨૦૨૫ સુધીના વિઝા તથા (૫) સોકરીવાલ કૃણાલ વિજેન્દ્રસિંગના લક્ઝમબર્ગના તા.૦૨/૦૬ ૨૦૨૫ થી ૩૦/૦૮/૨૦૨૫ સુધીના વિઝા અપાવેલ હતા. જે વિઝાનું કામ મનિષ ઉર્ફે કુમાર હરગોવનભાઇ પટેલ મુંબઇના તબરેજ કશ્મીરી પાસે કરાવતો હતો.

જોબ ઓફર ડોક્યુમેન્ટ્સ ખોટા જણાઇ આવતા તેઓની વિઝા અરજીઓ નામંજુર

(૧) ભાવસાર હિમાસું રમેશચંન્દ્ર (૨) પટેલ અર્ચિત કુમાર સંજયભાઇ (૩) પટેલ નિલેષભાઇ વિરાભાઇ (૪) પરમાર સંજયકુમાર જયંતીભાઇ તથા (૫) સોકરીવાલ કૃણાલ વિજેન્દ્રસિંગના લગઝમબર્ગના વિઝાની ખરાઇ કરવા તપાસ કરાવતા લગઝમબર્ગની એમ્બેસી તરફથી જણાવવામાં આવ્યું કે તમામ લોકોના વિઝા સાચા નથી અને ન્યુ દિલ્હીની લક્ઝમબર્ગની એમ્બેસી તરફથી ઇશ્યુ કરવામાં આવેલ નથી. તેમજ અગાઉ શોર્ટ ટમ (બિઝનેશ) વિઝા મેળવવા એપ્લીકેશન કરેલ હતી જેના જોબ ઓફર ડોક્યુમેન્ટ્સ ખોટા જણાઇ આવતા તમામની વિઝા અરજીઓ નામંજુર કરવામાં આવી હતી.

વિઝાના ખોટા સ્ટીકરો પાસપોર્ટમાં લગાડી તેઓ તથા અન્ય ઇસમો સાથે ઠગાઇ

પકડાયેલા ઈસમોની વધુ પુછપરછ દરમ્યાન તેઓના મોબાઈલ ફોનમાંથી જાણવા મળ્યું કે અન્ય ૩૯ ઇસમોને પણ લક્ઝમબર્ગના બોગસ વિઝા બનાવી આપ્યા છે. (૧) મયંક જીતેન્દ્ર ભારદ્વાજ (૨) તેજેન્દ્ર ઉર્ફે કિશન ગજ્જર (૩) મનિષ ઉર્ફે કુમાર હરગોવનભાઇ પટેલ તથા (૪) તબરેજ ગુલામ રસુલ કશ્મીરીએ પોતાના આર્થિક ફાયદા સારૂ લોકો સાથે ઠગાઇ કરવાના ઇરાદે લક્ઝમબર્ગના ખોટા વિઝા બનાવી આપવાનું કાવતરૂ રચી (૧) હિમાંશુ રમેશચન્દ્ર ભાવસાર પાસેથી રૂ.૯,૫૦,૦૦૦ (૨) અર્ચિતકુમાર સંજયભાઇ પટેલ પાસેથી રૂ.૧૨,૦૦,૦૦૦ લઇ (૩) નિલેશભાઇ વિરાભાઇ પટેલ પાસેથી રૂ.૮,૦૦,૦૦૦ લઇ (૪) સંજયકુમાર જયંતીભાઇ પરમાર પાસેથી રૂ.૮,૦૦,૦૦૦ લઇ તેઓને લક્ઝમબર્ગના વિઝાના ખોટા સ્ટીકરો પાસપોર્ટમાં લગાડી તેઓ તથા અન્ય લોકો સાથે ઠગાઇ કરી હોવાનો ઘટસ્ફોટ થયો છે.

જેના આધારે ગુજરાત એ.ટી.એસ. પો.સ્ટે. ખાતે તા. ૦૭/૦૮૨૦૨૫ ના રોજ ફસ્ટ ગુ.ર.નં.૦૮૨૦૨૫ હેઠળ ભારતીય ન્યાય સહિતાની કલમ ૩૧૮(૩), ૩૩૬(૨), ૩૩૬(૩), ૩૩૭, ૩૩૮, ૬૧ અને ૫૪ મુજબ ગુનો નોંધી મુખ્ય સુત્રધાર આરોપી તબરેજ ગુલામ રસુલ કશ્મીરી સહિત અન્ય 3 આરોપી (૧) મયંક જીતેન્દ્ર ભારદ્વાજ રહે.૨૮, સીમરાજ સ્ટેટસ, કંસાર હોટેલ પાસે, કુડાસણ, ગાંધીનગર, (૨) તેજેન્દ્ર ઉર્ફે કિશન ગજ્જર રહે.૮, ગૌરીપુજા સોસાયટી, નવા વાડજ, અમદાવાદ, તથા (૩) મનિષ ઉર્ફે કુમાર હરગોવનભાઇ પટેલની અટકાયત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

