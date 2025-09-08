ગુજરાત વિધાનસભાના સત્ર આરંભે કોંગ્રેસની માંગ, મંત્રી બચુ ખાબડ રાજીનામુ આપે
પ્રથમ દિવસે કોંગ્રેસે મંત્રી બચુ ખાબડના રાજીનામાની માંગ સાથે ગૃહ બહાર વિરોધ કરી તેમના રાજીનામાની માંગ કરી છે.
Published : September 8, 2025 at 1:10 PM IST|
Updated : September 8, 2025 at 2:55 PM IST
ગાંધીનગર : ગાંધીનગર: આજથી એટલે કે, 8 સપ્ટેમ્બરથી 10 સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૫ એમ કુલ 3 દિવસ દરમિયાન ૧૫મી ગુજરાત વિધાનસભાનું સાતમું સત્ર શરૂ થયું છે. આ ત્રણ દિવસની સંભવિત કામગીરીની શરૂઆત પ્રશ્નોતરીથી થશે ત્યારબાદ સમગ્ર દિવસ દરમિયાન શોકદર્શક પ્રસ્તાવો પર ચર્ચા થશે. ત્યારબાદ ગૃહ મુલતવી રાખવામાં આવશે.
ત્યારે ગુજરાત વિધાનસભાના ચોમાસા સત્રના પર પ્રથમ દિવસે કોંગ્રેસે મંત્રી બચુ ખાબડના રાજીનામાની માંગ સાથે ગૃહ બહાર વિરોધ કરી તેમના રાજીનામાની માંગ કરી છે. આપ થી ચૂંટાયેલા વિસાવદર ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા પણ ગૃહમાં હાજર રહ્યા છે. શું છે કોંગ્રેસનો વિરોધ અને માંગ જાણીએ...
મંત્રી બચુ ખાબડ રાજીનામું આપે - કોંગ્રેસ
ચોમાસા સત્રના આરંભે ગુજરાત વિધાનસભા ગૃહના પગથિયા પર કોંગ્રેસ ધારાસભ્યોએ પ્લે કાર્ડ લઈ સરકારના ભ્રષ્ટાચાર સામે વિરોધ સૂત્રોચ્ચાર સાથે કર્યો હતો. કોંગ્રેસની માંગ મંત્રી બચુ ખાબડના રાજીનામાની હતી.
કોંગ્રેસના ગૃહમાં નેતા ડૉ. તુષાર ચૌધરી એ જણાવ્યું હતું કે, "મનરેગા કૌભાંડ રાજ્ય વ્યાપી છે. મારાતક્ષેત્રમાં પણ મનરેગા કૌભાંડ આચરાયું છે. મનરેગા કૌભાંડથી રાજ્યના ગરીબીની રોજી છીનવાઈ છે. સરકાર જો મનરેગા કૌભાંડની યોગ્ય તપાસ કરે તો મોટું કૌભાંડ અને મોટા માથાઓની સંડોવણી બહાર આવે."
રાજ્યમાં મનરેગા કૌભાંડની સીબીઆઈ તપાસ કરે - જીગ્નેશ મેવાણી, કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય
રાજ્યમાં દાહોદ જિલ્લામાં આચરાયેલા મનરેગા કૌભાંડમાં તટસ્થ રીતે ગેર રીતી બહાર આવે અને તમામ કૌભાંડીઓ સુધી તપાસ પહોંચે એ મુદ્દે વડગામ વિધાનસભા વિસ્તારના ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ આ મુદ્દે CBI તપાસની માંગ કરી છે. મનરેગા કૌભાંડની CBI દ્વારા તપાસ થાય તો રાજકારણીઓ સાથે ભ્રષ્ટ અધિકારીઓની સંડોવણી પણ લોકો સમક્ષ આવે.
જીગ્નેશ મેવાણીએ રાજ્યમાં કામના કલાકો આઠ ના બદલે બાર કલાક કરવા અંગે કોઈ વિધેયક આવશે તો કોંગ્રેસ વિરોધ કર્યો કરશે. રાજ્યમાં કામના કલાકો વધારવા એ અયોગ્ય છે એ મુદ્દે કોંગ્રેસ વિરોધ કરશે એમ માધ્યમ સમક્ષ કહ્યું હતું.
ચોમાસુ સત્ર સતત વિરોધ વચ્ચે પસાર થશે એવા માહોલ છે
ત્રણ દિવસના ગુજરાત વિધાનસભાના સત્રની કોંગ્રેસ દ્વારા આક્રમક શરૂઆત થઈ છે. કોંગ્રેસ આગામી સ્થાનિક ચૂંટણીઓ અને ભાજપ સરકાર અને સંગઠનમાં વધતા અસંતોષનો પારખી સતત આંદોલન અને સરકાર વિરોધ કાર્યક્રમ કરવાના મૂડમાં છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં વિકાસ પ્રોજેક્ટ મુદ્દે જમીન સંપાદન, તો મધ્ય ગુજરાતમાં દાહોદના મનરેગા કૌભાંડ, વિવિધ સ્થાનો એ વિસ્થાપન તો કોન્ટ્રાક્ટ નોકરી તથા બેરોજગારી મુદ્દે કોંગ્રેસ ગૃહમાં અને જાહેર સ્થળોએ સતત વિરોધ કરશે એવો માહોલ છે.
સત્ર ફક્ત 3 દિવસનું હોવાથી પ્રશ્નોત્તરી માટે અને ચર્ચા માટે પ્રમાણમાં ઓછો સમય છે, ત્યારે કોંગ્રેસ આક્રમક વિરોધ કરી પોતાનું શક્તિ પ્રદર્શન કરશે. આજે વિધાનસભા ગૃહમાં આમ આદમી પાર્ટીના વિસાવદર બેઠકના ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા પહેલી વાર ગૃહમાં હાજર રહ્યા છે.
મંત્રીઓ, અધિકારીઓ ગરીબોની રોજીરોટી છીનવી રહ્યા છે - કાંતિ ખરાડી
કાંતિ ખરાડી, દાંતાના ધારાસભ્યએ જણાવ્યું કે, "મનરેગા યોજનાએ ગરીબોની રોજીરોટી કમાવવા માટેની આ યોજના હતા, પરંતુ એના બદલામાં આ ગરીબોની રોજીરોટી છીનવાઇને મંત્રીઓ, અધિકારીઓ ભ્રષ્ટાચારને પોતાનો વ્યવસાય બનાવીને ગરીબોના ગળા કાપવાનું કામ કર્યું છે. અન્યાય કર્યો છે, એટલે બચુ ખાબડે સામે ચાલીને રાજીનામું આપવું જોઈએ."
ઈમરાન ખેડાવાલાએ શું કહ્યું
ઈમરાન ખેડાવાલાએ પણ ભાજપ સરકારની ભ્રષ્ટાચારની નીતિ સામે અને કાર્યશૈલી પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. તેમજ ગૃહ અને ગૃહની બહાર આ મુદ્દો ઉઠાવવાની વાત કરી હતી
