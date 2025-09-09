ETV Bharat / state

વિધાનસભા ગૃહમાં બીજા દિવસે બે બિલ પાસ, GST સર્વ સમંતિ અને જન વિશ્વાસ વિધેયક બહુમતીથી પસાર

જન વિશ્વાસ વિધેયક પરની ચર્ચામાં આમ આદમી પાર્ટીના નવ નિયુક્ત ધારાસભ્યએ શાસક પક્ષને બચાવ માટે મજબૂર કર્યા હતા.

ગુજરાત વિધાનસભામાં ચોમાસુ સત્ર
ગુજરાત વિધાનસભામાં ચોમાસુ સત્ર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 9, 2025 at 10:06 PM IST

ગાંધીનગર: વિધાનસભા ગૃહ બીજા દિવસે બે વિધેયક પર રસપ્રદ ચર્ચા થઈ. જેમાં જન વિશ્વાસ વિધેયક પરની ચર્ચામાં આમ આદમી પાર્ટીના નવ નિયુક્ત ધારાસભ્યએ શાસક પક્ષને બચાવ માટે મજબૂર કર્યા હતા. મંગળવારે ગૃહમાં GST સુધારા વિધેયક સર્વ સંમતિથી અને જન વિશ્વાસ વિધેયક બહુમતીથી પસાર થયું હતું. મોડી સાંજ સુધી ચાલેલા ગૃહની કામગીરી જાણો..

જન વિશ્વાસ વિધેયક ચર્ચામાં સરકાર વિધેયક અંગે અનેક પ્રશ્નો
વિધાનસભા સભાના ચોમાસુ સત્રના બીજા દિવસે બપોર બાદ જન વિશ્વાસ વિધેયક ઉદ્યોગ અને સહકાર મંત્રી બળવંતસિંહ રાજપૂતે રજૂ કરી બે સુધારા અંગે ગૃહમાં રજૂ કર્યું. બળવંતસિંહ રાજપૂતે વિધેયકમાં સુધારા કેન્દ્ર સરકારના વિધેયક અંગે રાજ્ય વિધાનસભામાં ચર્ચા કરી પસાર કરવાના છે કહી, આ વિધેયકના સુધારા રાજ્યમાં સહકારી ક્ષેત્રે અને કાયદાકીય પ્રક્રિયામાં સરળતા લાવનારા છે. નવા સુધારાથી વ્યક્તિ સામે દંડ રકમ વસુલાશે નહીં કે કોઈને કેદની સજા થશે, આ સુધારાથી સહકાર ક્ષેત્રે ગામની મંડળી, સંઘની કાર્યપ્રવૃતિથી વિકાસ થશે.

ગુજરાત વિધાનસભામાં ચોમાસુ સત્ર (ETV Bharat Gujarat)

ગોપાલ ઇટાલિયાએ જન વિશ્વાસ વિધેયક સામે રજૂ કરી દલીલ
આ વિધેયક સુધારા બાબતે આમ આદમી પાર્ટીના નવનિયુક્ત વિધેયક ગોપાલ ઇટાલિયાએ પોતાની દલીલ રજૂ કરતા કહ્યું કે, જન વિશ્વાસ વિધેયકથી બંધારણમાં એક જ મુદ્દે બે રીતે સજા ન આપી શકાય એમ ટાંકતા કહ્યું કે, બંધારણમાં ખોટું કરવાની જેલની સજા છે, જે ગૃહમાં ચર્ચા થતા સુધારાથી અલગ છે. આ સુધારાથી જિલ્લામાં રજીસ્ટ્રાર સરકારના અધિકારી તરીકે કામ નહીં કરી શકે. સહકારી માળખા કે જાહેર જીવનમાં ખોટું કરનારને આ સુધારાથી પ્રોત્સાહન મળી શકે ફક્ત દંડ ભરીને છુટી જવાનો સુધારો ભ્રષ્ટાચાર વધારશે.

GST સુધારા વિધેયક સર્વસંમતિથી પસાર થયો
દેશની આવકનો મોટો હિસ્સો GSTનો છે. GST સુધારા વિધેયક મંગળવારે ગૃહમાં સર્વ સંમતિથી પસાર થયું. આરંભમાં નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઇએ સુધારાને ગૃહમાં પ્રસ્તુત કર્યા. કનુભાઈ દેસાઈએ ગૃહમાં માહિતી આપતા કહ્યું કે, હાલ દેશમાં દર મહિને આશરે બે લાખ કરોડની આવક GST થકી મળે છે. GSTમાં સુધારો એ દેશને વૈશ્વિક સ્તરે આર્થિક રીતે સક્ષમ કરવા માટે છે. કોંગ્રેસે વર્ષો સુધી GSTને અમલ ન કર્યો. કોંગ્રેસ પક્ષના ધારાસભ્યોએ GST સુઘારામાં પોતાના સુચનો કર્યા.

ગુજરાત વિધાનસભામાં ચોમાસુ સત્ર (ETV Bharat Gujarat)

ભાજપના ધારાસભ્ય મનીષા વકીલે કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતા જણાવ્યું કે, યુપીએ શાસનમાં આઠ વર્ષ સુધી GSTનો કાયદો કોંગ્રેસે અમલમાં ન મૂકી દેશને નુકસાન કર્યું છે. કોંગ્રેસના સભ્યોએ GSTને ગબ્બર ટેક્સ કહેતા ગૃહની કાર્યવાહીના રેકોર્ડ પરથી નીકાળવામાં આવ્યો. લાંબી ચર્ચા બાદ ગૃહમાં સર્વ સંમતિથી પસાર થયો છે.

ગુજરાત વિધાનસભામાં ચોમાસુ સત્ર (ETV Bharat Gujarat)

ઘેડ વિસ્તારમાં પૂરને નિયંત્રીત કરવાની યોજના અમલી છે - અર્જુન મોઢવાડિયા
ગૃહના બીજા દિવસે વિવિધ વિધેયક પર ચર્ચાની સાથે આંરભમાં ઘેડ વિસ્તાર ચર્ચામાં રહ્યો. દર વર્ષે આવતા પૂર બાબતે કોંગ્રેસથી ભાજપમાં આવેલા ધારાસભ્ય અર્જુન મોઢવાડિયાએ ગૃહ અને ત્યાર બાદ માધ્યમોની સાથેની વાતમાં ઘેડ વિસ્તારમાં દર ચોમાસાના પૂરને નાથવાની હાલ અમલી સરકારી યોજનાને બીરદાવી હતી. પોરબંદરના ધારાસભ્ય અર્જુન મોઢવાડિયાએ કહ્યું કે, હાલ અમલી ઘેડ પૂરને નિંયંત્રીત કરવાની યોજનાના અમલ બાદ બે વર્ષ બાદ ઘેડ પંથકમાં ચોમાસાના પૂરની સમસ્યા ઉકેલાશે.

