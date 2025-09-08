ETV Bharat / state

ચોમાસું સત્રના પ્રથમ દિવસે પૂર્વ CMને અપાઈ શ્રદ્ધાંજલિ, ગૃહમાં 14 પ્રશ્નો પૂછાયા, ઇટાલિયાનો પ્રશ્ન બાબતે સરકાર પર પ્રહાર

મુખ્યમંત્રીએ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી સહિત એર ક્રેશમાં મૃત્યુ પામેલા વ્યક્તિઓને શ્રધાંજલિ અર્પી શોક પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો હતો.

પૂર્વ CM વિજય રૂપાણીને વિધાનસભામાં શ્રદ્ધાંજલિ અપાઈ
પૂર્વ CM વિજય રૂપાણીને વિધાનસભામાં શ્રદ્ધાંજલિ અપાઈ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2025 at 7:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: વિધાનસભાના ચોમાસા સત્રના પ્રથમ દિવસે કુલ 14 પ્રશ્નો પૂછાયા અને તેના મંત્રીઓ દ્વારા જવાબ આપ્યા. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના આકસ્મિક નિધન અંગે શોક પ્રસ્તાવ રજૂ કરી વિજય રૂપાણીની રાજકીય કારકિર્દીને ગૃહમાં રજૂ કરી હતી. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે 12 જૂનના રોજ અમદાવાદ ખાતે એર ઈન્ડિયાની 171 ફ્લાઇટ ક્રેશમાં નિધન પામેલા કુલ 260 મૃતકોનો ઉલ્લેખ કરી શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. મુખ્યમંત્રીએ વિજય રૂપાણીના વિવિધ વિકળ કાર્યોની ઝાંખી પણ ગૃહમાં વિગતવાર રજૂ કરી હતી. રૂપાણીએ AIIMSની સ્થાપના માટેના પ્રયાસો તથા તેમના કુશળ નેતૃત્વને બિરદાવી હતી. કોંગ્રેસના ગૃહમાં નેતા ડૉ. તુષાર ચૌધરીએ પણ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીને શ્રધાંજલિ અર્પી હતી. સાથે ડૉ. તુષાર ચૌધરીએ પૂર્વ ધારાસભ્યોના નિધન અંગે શ્રધાંજલિ પાઠવી હતી.

આ સાથે 91 વર્ષે નિધન પામેલ હેમાબેન આચાર્યની રાજકીય કારકિર્દીને રજૂ કરી તેમને કર્યાંજલી અર્પી હતી. રાજ્યના પૂર્વ સિંચાઈ મંત્રી ઈશ્વર ચાવડાના નિધન અંગે તેમના પ્રજાકીય કાર્યોનો ઉલ્લેખ કરી કાર્યાંજલી પાઠવી હતી. બાલાસિનોરના પૂર્વ ધારાસભ્ય નૂરજહાં બાબી, ભૂપેન્દ્ર પટણી અને બળવંત મણવરના અવસાન અંગે પણ તેમના કાર્યોનો ઉલ્લેખ કરી શોક વ્યક્ત કર્યો હતો.

ગૃહમાં આમ આદમી પાર્ટીના ચૈતર વસાવા જામીન પર ગૃહમાં હાજર
ડેડીયાપાડા ના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા આજે વિધાનસભામાં હાજર રહ્યા હતા. કોર્ટ દ્વારા ગૃહમાં હાજર રહેવા જમીન મળ્યા બાદ ચૈતર વસાવા એ હાજરી આપતા આમ આદમી પાર્ટીના નવા ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા પણ વિધાનસભામાં હાજર રહ્યા હતા. ગોપાલ ઇટાલિયા એ ગૃહમાં પેટા પ્રશ્ન પૂછી પોતાની ધારાસભ્ય તરીકે ઈનિંગનો આરંભ કર્યો હતો. રાજ્યમાં ૧૭૬ ટીપી સ્કીમ ની સ્થિતિ શબ્ચે અને કેમ ટીપી સ્કીમના અમલીકરણ માં વિલંબ થાય છે એ પ્રશ્ન પૂછી વિસાવદર ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા એ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીને શબ્દાંજલિ અર્પી હતી.

વિધાનસભા પરિસરમાં સ્વ. વિજય રૂપાણીના પરિવારને સરકારના મંત્રીઓ અને વિપક્ષ મળી શ્રધાંજલિ અર્પી
અમદાવાદ ખાતે એર પ્લેન ક્રેશ માં નિધન પામેલ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીનું પરિવાર વિધાનસભા ખાતે આવ્યું હતું. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સ્વ. વિજય રૂપાણીના પત્ની અંજલી બેન રૂપાણી અને પુત્રને મળી રૂબરૂ શ્રધ્ધાંજલી પાઠવી હતી. રાજ્ય સરકારમાં મંત્રી, ભાજપ ધારાસભ્યો અને વિપક્ષના ધારાસભ્યો રૂપાણી પરિવારને મળી સાંત્વના પાઠવી હતી.

ભાજપ સરકાર વિપક્ષને ઓછા પ્રશ્નો પૂછવાની તક આપે છે - ગોપાલ ઇટાલિયા
આજે ગૃહમાં ધારાસભ્ય તરીકે પ્રથમ દિવસે ગોપાલ ઇટાલિયાએ ભાજપ સરકાર સામે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, સરકાર વિપક્ષોના પ્રશ્નો ઓછા મળે એ માટે એક જ પ્રશ્નો વિવિધ ધારાસભ્યો પાસે પૂછાવે છે. ગૃહની કામગીરી સંપન્ન થયા બાદ વિસાવદર ધારાસભ્યએ મીડિયા સમક્ષ કહ્યું કે, સરકાર પોતાના જ ધારાસભ્યોને એકના એક પ્રશ્નો પૂછાવી, વિપક્ષને ગૃહમાં પ્રશ્ન પૂછવાની ઓછી તક આપે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. જુનાગઢ: ધારાસભ્યના નકલી PA બનીને છેતરપિંડી કરતી પતિ-પત્નીની જોડી ઝડપાઈ
  2. 'સ્કૂટર પર ફરતા કેટલાક લોકો કહે છે હું પત્રકાર છું', મહેશ લાંગાની જામીન અરજી પર SCએ ગુજરાત સરકાર-ED પાસે જવાબ માગ્યો

For All Latest Updates

TAGGED:

GUJARAT ASSEMBLY MONSOON SESSIONGUJARAT ASSEMBLYCM BHUPEDNRA PATELMLA GOPAL ITALIAGUJARAT ASSEMBLY MONSOON SESSION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.