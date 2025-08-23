ETV Bharat / state

અમદવાદ:સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીની હત્યાનો મામલો, પૂર્વ વિસ્તારના વેપારીઓએ પાળ્યું બંધ - STUDENT MURDER CASE

અમદાવાદની સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં થયેલી વિદ્યાર્થીની હત્યાના વિરોધમાં આજે પૂર્વ વિસ્તારોની બજારો બંધ રાખીને આ ઘટનાનો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

વેપારીઓએ પાળ્યું બંધ
વેપારીઓએ પાળ્યું બંધ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 23, 2025 at 11:35 AM IST

Updated : August 23, 2025 at 12:08 PM IST

1 Min Read

અમદાવાદ: અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં થયેલી વિદ્યાર્થીની હત્યના વિરોધમાં આજે અમદાવાદના વેપારીઓએ દ્વારા બંધ પાડ્યું છે. રીલીફ રોડ પર વીજળી ઘરથી લઈને કેલિકોડોમ સુધીની દુકાનો બંધ જોવા મળી રહી છે.

આ ઉપરાંત ઈલેક્ટ્રોનિક બજારની તમામ દુકાનો પણ આજે બંધ છે, ત્યારે આ ઘટનાને લઈને જ્ઞાનેશ્વરભાઈ નામના વેપારીએ જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટના બની તે ખૂબ જ દુર્ગ દુઃખદ છે અને ફરી આવી ઘટના ન બને તેમજ મૃતક વિદ્યાર્થીના પરિવારજનોને ન્યાય મળે તે માટે મુખ્યમંત્રી અને ગૃહ રાજ્યમંત્રીને અપીલ કરીએ છીએ.

વિદ્યાર્થીની હત્યાના વિરોધમાં વેપારીઓએ પાળ્યો બંધ (Etv Bharat Gujarat)

સમગ્ર સિંધી માર્કેટના વેપારીઓ દ્વારા ચુસ્ત રીતે બંધ

આ તરફ કાલુપુરની રેવડી બજાર સિંધી મહાજન દ્વારા સિંધી માર્કેટમાં બંધની અસર જોવા મળી. અહીં એક દુકાન ધરાવતા ઓમપ્રકાશ નામના વેપારીએ જણાવ્યું હતું કે, અમે બધા વેપારીઓ શાંતિપૂર્ણ રીતે સ્વૈચ્છિક બંધ પાળી રહ્યા છે. સરકાર જાગે અને પોલીસ તંત્ર કડક પગલાં લે તેવી અમારી માંગ છે, તેમણે ઉમેર્યુ હતું કે, ક્યાં સુધી આવું ચાલશે ? કેટલા આપણા આવા નયન ગયા, હવે આપણે એક થવાની જરૂર છે.

ઈટીવી ભારતે જાણ્યો બંધને પ્રતિસાદ આપતા વેપારીઓનો પ્રતિભાવ (Etv Bharat Gujarat)

મહત્વપૂર્ણ છે કે, અમદાવાદમાં મણિનગર વિસ્તારમા આવેલી સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરતા ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીએ સામાન્ય બબાલમાં નયન સંતાની નામાન ધોરણ-10ના વિદ્યાર્થી પર ઘાતકી હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં ગંભીર ઇજા થવાથી વિદ્યાર્થીનું મોત નીપજ્યું હતું. વિદ્યાર્થીની હત્યા થતા વાલીઓમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો.

મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ અને વાલીઓ તેમજ NSUIના કાર્યકરો દ્વારા શાળા સામે ન્યાયની માગ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કરતા બંધનું એલાન આપ્યું હતું. અને અમદાવાદની 200થી વધુ શાળાઓ બંધમાં જોડાઈ હતી. વાલીઓએ શાળાના પ્રિન્સીપાલ અને શિક્ષકોને આડેહાથ લેતા મામલો વધુ ગરમાયો હતો. આ ઘટનાના ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા છે વેપારીઓ પણ પોતાની દુકાનો અને બજાર બંધ રાખીને ઘટનાને વખોડી રહ્યાં છે અને આ મામલે ત્વરીત કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે.

અમદાવાદ: અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં થયેલી વિદ્યાર્થીની હત્યના વિરોધમાં આજે અમદાવાદના વેપારીઓએ દ્વારા બંધ પાડ્યું છે. રીલીફ રોડ પર વીજળી ઘરથી લઈને કેલિકોડોમ સુધીની દુકાનો બંધ જોવા મળી રહી છે.

આ ઉપરાંત ઈલેક્ટ્રોનિક બજારની તમામ દુકાનો પણ આજે બંધ છે, ત્યારે આ ઘટનાને લઈને જ્ઞાનેશ્વરભાઈ નામના વેપારીએ જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટના બની તે ખૂબ જ દુર્ગ દુઃખદ છે અને ફરી આવી ઘટના ન બને તેમજ મૃતક વિદ્યાર્થીના પરિવારજનોને ન્યાય મળે તે માટે મુખ્યમંત્રી અને ગૃહ રાજ્યમંત્રીને અપીલ કરીએ છીએ.

વિદ્યાર્થીની હત્યાના વિરોધમાં વેપારીઓએ પાળ્યો બંધ (Etv Bharat Gujarat)

સમગ્ર સિંધી માર્કેટના વેપારીઓ દ્વારા ચુસ્ત રીતે બંધ

આ તરફ કાલુપુરની રેવડી બજાર સિંધી મહાજન દ્વારા સિંધી માર્કેટમાં બંધની અસર જોવા મળી. અહીં એક દુકાન ધરાવતા ઓમપ્રકાશ નામના વેપારીએ જણાવ્યું હતું કે, અમે બધા વેપારીઓ શાંતિપૂર્ણ રીતે સ્વૈચ્છિક બંધ પાળી રહ્યા છે. સરકાર જાગે અને પોલીસ તંત્ર કડક પગલાં લે તેવી અમારી માંગ છે, તેમણે ઉમેર્યુ હતું કે, ક્યાં સુધી આવું ચાલશે ? કેટલા આપણા આવા નયન ગયા, હવે આપણે એક થવાની જરૂર છે.

ઈટીવી ભારતે જાણ્યો બંધને પ્રતિસાદ આપતા વેપારીઓનો પ્રતિભાવ (Etv Bharat Gujarat)

મહત્વપૂર્ણ છે કે, અમદાવાદમાં મણિનગર વિસ્તારમા આવેલી સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરતા ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીએ સામાન્ય બબાલમાં નયન સંતાની નામાન ધોરણ-10ના વિદ્યાર્થી પર ઘાતકી હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં ગંભીર ઇજા થવાથી વિદ્યાર્થીનું મોત નીપજ્યું હતું. વિદ્યાર્થીની હત્યા થતા વાલીઓમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો.

મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ અને વાલીઓ તેમજ NSUIના કાર્યકરો દ્વારા શાળા સામે ન્યાયની માગ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કરતા બંધનું એલાન આપ્યું હતું. અને અમદાવાદની 200થી વધુ શાળાઓ બંધમાં જોડાઈ હતી. વાલીઓએ શાળાના પ્રિન્સીપાલ અને શિક્ષકોને આડેહાથ લેતા મામલો વધુ ગરમાયો હતો. આ ઘટનાના ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા છે વેપારીઓ પણ પોતાની દુકાનો અને બજાર બંધ રાખીને ઘટનાને વખોડી રહ્યાં છે અને આ મામલે ત્વરીત કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે.

Last Updated : August 23, 2025 at 12:08 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

STUDENT MURDER CASEAHMEDABAD STUDENT MURDERAHMEDABAD MARKETS CLOSEDAHMEDABAD POLICESTUDENT MURDER CASE

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.