AAP પ્રદેશ પ્રમુખના ભાજપના GST સુધારા પર આકરા પ્રહારો, ઈશુદાન ગઢવીએ શું કહ્યું- 8 વર્ષથી...

તેમણે આ ઘટાડાને 8 વર્ષની "GST લૂંટ" પછીનો મામૂલી સુધારો ગણાવ્યો છે. વડાપ્રધાન મોદીની લોકપ્રિયતા ઘટી રહી હોવાથી સરકારે આ પગલું ભર્યું છે
Published : September 27, 2025 at 5:06 PM IST
અમદાવાદ : આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના નેતા ઈસુદાન ગઢવીએ કેન્દ્રની ભાજપ સરકાર પર જીએસટી (GST)ના દરોમાં કરાયેલા તાજેતરના ઘટાડા મુદ્દે તીખા પ્રહારો કર્યા છે. તેમણે આ ઘટાડાને 8 વર્ષની "GST લૂંટ" પછીનો મામૂલી સુધારો ગણાવ્યો છે અને દાવો કર્યો છે કે વડાપ્રધાન મોદીની લોકપ્રિયતા ઘટી રહી હોવાથી સરકારે આ પગલું ભર્યું છે.
ઇસુદાન ગઢવીએ આક્રોશ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું કે, "યુદ્ધમાં પાકિસ્તાનને "નેસ્તોનાબૂદ" કરવાના વિશ્વાસથી વિપરીત જ્યારે પીએમ મોદી તત્કાલીન અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ સામે ઝુકી ગયા અને ભારત-પાકિસ્તાનની મેચમાં પણ લોકપ્રિયતા ઓછી થવાના કારણે તેમની લોકપ્રિયતા તળિયે પહોંચી છે. તેમણે 'વન નેશન વન ટેક્સ'ના નારા પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યો, જ્યારે ભાજપે પેટ્રોલ-ડીઝલને જાણી જોઈને GSTમાંથી બહાર રાખ્યું છે."
ગઢવીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, દેશમાં સૌથી વધુ મોંઘવારી પેટ્રોલ-ડીઝલ પરના ઊંચા ટેક્સને કારણે છે અને જો તેને GSTમાં સમાવવામાં આવે તો ભાવમાં 15 થી 20 ટકાનો ઘટાડો થઈ શકે છે. ભાજપના શાસનના છેલ્લા 8 વર્ષના GST કલેક્શનના આંકડા રજૂ કરીને ગંભીર આક્ષેપો કર્યા. તેમણે દાવો કર્યો કે ભાજપ સરકારે 127 લાખ કરોડ GST ઉઘરાવ્યો, જેમાંથી 80 લાખ કરોડ રૂપિયા ગરીબો પાસેથી વસૂલવામાં આવ્યા, જ્યારે અમીરો પાસેથી માત્ર 4 લાખ કરોડ GST લેવાયો. અમીરોએ કોર્પોરેટ અને ઇન્કમટેક્સ કરતાં પણ વધુ GSTનો બોજ ગરીબો પર નાખવામાં આવ્યો છે.
ભાજપ સરકારે 2017 માં રાતોરાત GST લાગુ કરીને સતત 8 વર્ષ સુધી દેશના વ્યાપારીઓ, મધ્યમવર્ગ અને ગરીબોને લૂંટવામાં કોઈ કસર છોડી નહિ અને હવે GST માં ઘટાડો કરીને આટલા વર્ષ તેમને લૂંટ્યા એના માટે 'બચત ઉત્સવ' ના નામે પોતાની નિષ્ફળતા છુપાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.— AAP Gujarat (@AAPGujarat) September 27, 2025
ભાજપના "સ્વદેશી"ના દાવા પર પ્રશ્ન ઉઠાવતા કહ્યું કે, ભાજપના નેતાઓ વિદેશી કાર, મોબાઈલ અને વિમાનનો ઉપયોગ કરે છે. તેમણે ખેડૂતોના મુદ્દે સરકારને ઘેરતા કહ્યું કે, સ્વદેશી વસ્તુઓ વાપરનાર ખેડૂતોના કપાસ સામે વિદેશી કપાસને ટેક્સ ફ્રી કરીને ખેડૂતો સાથે દગો કરાયો છે અને તેમની આવક ડબલ કરવાને બદલે જાવક ડબલ કરી નાખી છે.
