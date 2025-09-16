ઘેડની સમસ્યાને લઈને AAPનો સરકાર સામે મોરચો, પ્રવીણ રામે શરૂ કરી 'ઘેડ બચાવો યાત્રા'
દર વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન ઘેડ વિસ્તારમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે, ઘેડની આ સૌથી જૂની સમસ્યાને લઈને આમ આદમી પાર્ટીએ ઘેડ બચાવો યાત્રા શરૂ કરી છે.
Published : September 16, 2025 at 4:08 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ એને પોરબંદર જિલ્લાના સાંકળતા ઘેડ વિસ્તારમાં દર વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન 25 કરતાં વધારે ગામો જળબંબાકાર બનતા હોય છે. ત્યારે ઘેડની આ સૌથી જૂની અને વર્તમાન સમયમાં સૌથી વિકટ બનેલી સમસ્યાને લઈને આમ આદમી પાર્ટીના નેતા પ્રવીણ રામ ઘેડ બચાવો પદયાત્રા પર નીકળ્યા છે.
આ ઘેડ બચાવો યાત્રામા પ્રવીણ રામ સાથે રેશમા પટેલ, ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા સહિત સૌરાષ્ટ્રના અગ્રણી કાર્યકરો તબક્કા વાર યાત્રામાં જોડાઈને યાત્રાને સફળ બનાવવાના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે.
પ્રવીણ રામની ઘેડ બચાવો યાત્રા
જુનાગઢ અને પોરબંદર જિલ્લાને સાંકળતો ઘેડ વિસ્તાર પાછલા ત્રણ દસકાથી ચોમાસા દરમિયાન ડુબાડુબ બનતો હોય છે, આ ઘેડ વિસ્તારના 25 કરતાં વધારે ગામો ચોમાસાના ત્રણ મહિના દરમિયાન વરસાદી પૂર થી અસરગ્રસ્ત બનતા હોય છે. ત્યારે સરકાર દ્વારા આજ દિન સુધી ઘેડમાં ભરાતા વરસાદી પાણીને લઈને કોઈ નિરાકરણ નહીં લવાતા કોંગ્રેસ પછી હવે આમ આદમી પાર્ટી પણ ઘેડ બચાવો પદયાત્રા પર નીકળી છે. આમ આદમી પાર્ટીના નેતા પ્રવીણ રામ યાત્રાની આગેવાની કરી રહ્યા છે, જેમાં તબક્કા વાર આપ નેતા ગોપાલ ઇટાલીયા અને રેશમા પટેલ સહિત સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના અગ્રણી કાર્યકરો પણ પદયાત્રા માં જોડાઈને ઘેડ બચાવો યાત્રાને સફળ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે.
ત્રણ દાયકાથી સમસ્યાથી ઘેરાયેલું ઘેડ
પાછલા ત્રણ દશકાથી ઘેડના 25 કરતાં વધારે ગામો સમસ્યાથી ઘેરાયેલા જોવા મળે છે, ચોમાસા દરમિયાન પૂરનું પાણી ફરી વળે છે. જે લોકોની ઘરવખરી અને ખેતરને બરબાદ કરી નાખે છે. આ સિવાય ઉનાળા દરમિયાન પીવાના પાણીની વિકટ સ્થિતિ ઊભી થાય છે, જેનું આજ દિન સુધી કોઈ નિરાકરણ નહીં આવતા ઘેડની આ વેદના સરકાર સમક્ષ પહોંચે તે માટે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ઘેડ બચાવો પદયાત્રા શરૂ થઈ છે. આ યાત્રા 14 દિવસ સુધી ઘેડના વિવિધ અસરગ્રસ્ત ગામોમાં ફરીને ખેડૂતો અને લોકોના પ્રતિભાવો લેખિતમાં મેળવીને તેને સરકારમાં મોકલવાનું આયોજન પણ થયું છે. યાત્રા મઢડા ખાતે પૂર્ણ થવા જોઈ રહી છે. આ યાત્રાના રૂટમાં સીધી રીતે સામેલ 14 જેટલા ગામોમાં યાત્રા ફરી અને ચોક્કસ સમયે વિરામ કરશે. આ સિવાયના 10 ગામો કે જ્યાં પદયાત્રાના કાર્યકરો દ્વારા ગામ લોકોને રૂબરૂ મળીને તેમની સમસ્યા લેખિતમાં લેવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.
ઘેડની સમસ્યાને પહોંચી વળવા સરકારે 1534 કરોડની બનાવી યોજના
મહત્વપૂર્ણ છે કે, હાલમાં પૂર્ણ થયેલાં ગુજરાત વિધાનસભાના ચોમાસું સત્રમાં ઘેડને ડૂબતું બચાવવા માટે ઘેડ વિકાસ યોજનાને પોરબંદરના ધારાસભ્ય અર્જુન મોઢવાડિયાએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે, ઘેડ વિકાસ યોજના માટે 1534 કરોડ રૂપિયા યોજનાને સૈદ્ધાંતિક મંજુરી અપાઈ છે. આ ઉપરાંત સોરઠી ઘેડ માટે 1184.08 કરોડ રૂપિયાની યોજનાને મંજુરી આપી છે. આ ઉપરાંત બરડા-ઘેડ વિસ્તાર માટે 350 કરોડ રૂપિયાની યોજનાને મંજુરી આપવામાં આવી છે. જે પૈકી 139.75 કરોડ રૂપિયાના કામો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. બાકીના 1394 કરોડ રૂપિયાના કામોને વહીવટી મંજુરી આપવાનું કામ અગ્રિમ તબક્કામાં છે, જેને 15થી 20 દિવસમાં મંજુરી મળી જશે. તેમણે ઉમેર્યુ હતું કે, ચોમાસા દરમિયાન ઘેડ વિસ્તારમાં પોરંબદર, જુનાગઢ અને દેવભૂમિ દ્વારકાના કેટલાંક તાલુકાઓના ગામોની સ્થિતિ ખુબ જ ખરાબ થઈ જાય છે.