નવા GST સ્લેબથી અર્થતંત્રને મળશે વેગ: સામાન્ય જનતાથી ઉદ્યોગ સુધી, સૌને ફાયદો...

સમગ્ર ભારતમાં 22 સપ્ટેમ્બરથી ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST)ના નવા સ્લેબ લાગુ થઈ ગયા છે. તેની અર્થતંત્ર અને નાગરિકો પર શું અસર પડશે, જાણો...

નવા GST સ્લેબની અસર
નવા GST સ્લેબની અસર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 23, 2025 at 9:06 AM IST

અમદાવાદ : સમગ્ર ભારતમાં 22 સપ્ટેમ્બરથી ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST)ના નવા સ્લેબ લાગુ થઈ ગયા છે. જેની દેશના સામાન્ય જનજીવન, વિવિધ ક્ષેત્રો અને અર્થતંત્ર પર સકારાત્મક અસર જોવા મળશે. આ સુધારાને કારણે લોકોની ખરીદ શક્તિ વધશે અને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં વૃદ્ધિ થશે.

સામાન્ય જનતાને સીધો ફાયદો

કિરીટભાઈ સોની એન્ડ એસોસિએટના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ જીજ્ઞા સોનીના જણાવ્યા અનુસાર, GST સ્લેબમાં થયેલા ફેરફારથી લોકોની ખરીદ ક્ષમતામાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. ટેક્સ ઘટવાથી વસ્તુઓ સસ્તી થશે, જેથી લોકો વસ્તુઓ ખરીદવા માટે વધુ આકર્ષાશે. આના પરિણામે, લોકોના ખર્ચમાં બચત થશે અને તેઓ વધુ રોકાણ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત થશે. આનાથી રોકાણ ક્ષેત્રને વેગ મળશે. જીજ્ઞા સોનીએ લોકોને આ બદલાવ અંગે જાગૃત રહેવાની અપીલ પણ કરી છે, જેથી તેઓ આ લાભથી વંચિત ન રહી જાય.

નવા GST સ્લેબથી અર્થતંત્રને મળશે વેગ (ETV Bharat Gujarat)

કૃષિ અને ઓટોમોબાઈલ સેક્ટરમાં ક્રાંતિ : ખેતી ક્ષેત્રની વાત કરીએ તો, ટ્રેક્ટર અને કૃષિ સંબંધિત ઉત્પાદનો પરનો ટેક્સ ઘટવાથી ખેડૂતોને સીધો ફાયદો થશે. આનાથી ખેડૂતો ટ્રેક્ટર જેવી કૃષિ ઉપકરણો ખરીદવા માટે સક્ષમ બનશે, જે તેમની ઉત્પાદન ક્ષમતા અને કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરશે.

ઓટોમોબાઈલ સેક્ટરમાં ટુ-વ્હીલર અને ફોર-વ્હીલર પર લાગતો ટેક્સ 28% થી ઘટાડીને 18% કરવામાં આવતા ગ્રાહકોને સીધા 10%નો ફાયદો થશે. આનાથી વાહનોની ખરીદીમાં વધારો થવાની અપેક્ષા છે.

ઉદ્યોગો માટે નવા અવસર

ટ્રેડર્સ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ : ટ્રાન્સપોર્ટેશન અને લોજિસ્ટિક્સના ખર્ચમાં ઘટાડો થવાથી વેપારીઓ અને ઉત્પાદકોને માલસામાનના વહન ખર્ચમાં બચત થશે. આનાથી તેમના વેપારમાં વધારો થશે અને બજારમાં સ્પર્ધાત્મકતા વધશે.

કન્સ્ટ્રક્શન બિઝનેસ : સિમેન્ટ પરનો GST 18% થી ઘટાડીને ૫% કરવામાં આવતા કન્સ્ટ્રક્શન ઉદ્યોગને મોટો ફાયદો થયો છે. આનાથી મકાનો અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટનો ખર્ચ ઘટશે, જે વેપારી અને ગ્રાહકો બંને માટે લાભદાયી રહેશે.

ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી : ફેબ્રિક પરનો ટેક્સ ઘટવાથી ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગમાં ઇન-હાઉસ પ્રોડક્શન વધશે, જે રોજગારી અને ઉત્પાદનમાં વધારો કરશે.

પ્લાયવુડ ઇન્ડસ્ટ્રી : પ્લાયવુડ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા અનિલભાઈ રામનાનીએ જણાવ્યું કે, ડાંગરના ડોડા અને શેરડીના વેસ્ટમાંથી બનતા પાર્ટીકલ બોર્ડ પરનો ટેક્સ 12% થી ઘટાડીને 5% કરવામાં આવ્યો છે. આનાથી નાના ઉદ્યોગના વેપારીઓને સીધા 7%નો ફાયદો થશે અને તેઓ સસ્તા ભાવે ઉત્પાદન કરી શકશે.

