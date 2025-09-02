ETV Bharat / state

માઇ ભક્તો માટે વિશેષ વ્યવસ્થા: ભાદરવી પૂનમના મેળાને લઈને ST વિભાગ 5500 વધારાની બસો દોડાવશે - ST BUS TO AMBAJI

શ્રદ્ધાળુઓની સુવિધા અને સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને GSRTC દ્વારા 2 સપ્ટેમ્બરથી 7 સપ્ટેમ્બર સુધીના મેળા માટે 5500 એક્સ્ટ્રા બસોનું સંચાલન કરવામાં આવશે.

ST વિભાગ ભાદરવી પૂનમને લઈને 5500 વધારાની બસો દોડાવશે
ST વિભાગ ભાદરવી પૂનમને લઈને 5500 વધારાની બસો દોડાવશે (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 2, 2025 at 10:23 PM IST

મહેસાણા: મહેસાણામાં મંગળવારે પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે એક ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં ગુજરાતના ગૃહ રાજ્ય પ્રધાન હર્ષ સંઘવીની ઉપસ્થિતિમાં નવીન બસોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે ભાદરવી પૂનમના મેળા માટે શ્રદ્ધાળુઓ માટે વિશેષ બસ સેવાઓનો પણ શુભારંભ કરવામાં આવ્યો.

પરિવહનમાં ક્રાંતિ: નવી બસોનો કાફલો
ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહનવ્યવહાર નિગમ (GSRTC) દ્વારા મુસાફરોની સુવિધા વધારવા માટે અવિરત પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. વર્ષ 2024-25માં કુલ 1963 અને 2025-26માં 2025 નવી બસો સંચાલનમાં મૂકવામાં આવશે, જે કુલ 4013 નવી બસોનો કાફલો હશે. આ બસોમાં સુપર એક્સપ્રેસ (2413), ગુર્જર નગરી (550), સ્લીપર (100), મીડી બસો (750) અને પ્રીમિયર રેડી બિલ્ટ (200) જેવી વિવિધ પ્રકારની બસોનો સમાવેશ થાય છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, 1 જાન્યુઆરી, 2023 થી 31 ઓગસ્ટ, 2025 સુધીમાં કુલ 3295 બસોનું લોકાર્પણ થઈ ચૂક્યું છે. આ નવીન બસોના સંચાલનથી રાજ્યમાં દૈનિક મુસાફરોની સંખ્યા 25 લાખથી વધીને 27 લાખ થઈ છે, જે આગામી સમયમાં 30 લાખ સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે.

ભાદરવી પૂનમ: શ્રદ્ધાળુઓ માટે વિશેષ વ્યવસ્થા
દર વર્ષે ભાદરવી પૂનમે લાખોની સંખ્યામાં માઇભક્તો અંબાજી પગપાળા જાય છે. આ શ્રદ્ધાળુઓની સુવિધા અને સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને GSRTC દ્વારા 2 સપ્ટેમ્બરથી 7 સપ્ટેમ્બર સુધીના મેળા માટે 5500 એક્સ્ટ્રા બસોનું સંચાલન કરવામાં આવશે. આ બસો દાંતા, અંબાજી સર્કલથી ગબ્બર અને સમગ્ર ગુજરાતમાંથી અંબાજી જવા માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. આ સેવાઓમાં 4000થી વધુ ડ્રાઈવર અને કંડક્ટર માઈ ભક્તોની સેવામાં જોડાશે.

ગૃહ રાજ્ય પ્રધાન હર્ષ સંઘવીનું સંબોધન
આ કાર્યક્રમમાં ગૃહ રાજ્ય પ્રધાન હર્ષ સંઘવીએ પરિવહન વ્યવસ્થાની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે, "સરકાર રાજ્યના નાગરિકો માટે પરિવહનની સુવિધાઓમાં સતત વધારો કરી રહી છે. આજે 70 નવી બસોનું લોકાર્પણ કરાયું છે, હાલમાં કુલ 5500 બસો ભાદરવી પૂનમના મેળા માટે શરૂ કરવામાં આવી છે." તેમણે ભાદરવી પૂનમના મેળાના મહત્વ પર ભાર મૂકીને કહ્યું કે, અંબાજી જતાં ભક્તોમાં સંસ્કાર અને સેવાભાવ જોવા મળે છે. તેમના માર્ગ પર અનેક સેવાકીય કેમ્પ ઉભા કરવામાં આવે છે, જ્યાં તેમને જમવાથી માંડીને તમામ સુવિધાઓ મફતમાં મળે છે.

તેમણે પોલીસ અને સફાઈ કર્મીઓની સેવાને પણ બિરદાવી. તેમણે જણાવ્યું કે, મેળાની સુરક્ષા માટે 5000થી વધુ પોલીસ જવાનો અને 500થી વધુ સીસીટીવી કેમેરા ગોઠવવામાં આવ્યા છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે પોલીસ માત્ર ચલાન કાપવા કે ગુંડા પકડવા માટે નથી, પરંતુ તે સિનિયર સિટીઝન અને નાગરિકોની મદદ માટે પણ હંમેશા તત્પર છે. તેમણે બસમાં સ્વચ્છતા જાળવવાની અપીલ કરતા કહ્યું કે બસમાં ગંદકી કરવી એ પોતાની જ સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડવા જેવું છે.

અંતમાં, તેમણે મહેસાણાના લોકોની પ્રશંસા કરતાં કહ્યું કે, અહીંના લોકોએ હોશિયાર નેતાઓને ચૂંટીને દિલ્હી મોકલ્યા છે, અને આ નેતાઓ જ્યારે પણ આવે છે ત્યારે કંઈક ને કંઈક લઈને જ જાય છે. આ કાર્યક્રમ ગુજરાતના પરિવહન ક્ષેત્રમાં એક નવી દિશાનો સંકેત આપે છે અને શ્રદ્ધાળુઓ માટે એક સુરક્ષિત અને સુવિધાજનક યાત્રાનો પ્રારંભ કરાવે છે.

