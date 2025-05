ETV Bharat / state

ધો.10 બોર્ડની પરીક્ષાનું પરિણામ આવતીકાલે જાહેર થશે, વોટ્સએપથી ફોનમાં પણ જોઈ શકાશે - 10TH BOARD RESULT

GSEBની ફાઈલ તસવીર ( ETV Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 7, 2025 at 6:09 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 6:46 PM IST 1 Min Read

ગાંધીનગર: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ફેબ્રુઆરી-માર્ચ 2025માં લેવાયેલી ધો.10 બોર્ડની પરીક્ષાનું પરિણામ આવતીકાલે સવારે 8 વાગ્યે જાહેર કરવામાં આવશે. બોર્ડની વેબસાઈટ પર આ પરિણામ મૂકવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓ http://gseb.org વેબસાઈટ પર પોતાનો બેઠક નંબર દાખલ કરીને પરિણામ જોઈ શકશે. શિક્ષણ મંત્રી કુબેર ડિંડોર દ્વારા X પર ટ્વીટ કરીને આ અંગે જાણકારી આપવામાં આવી હતી. વોટ્સએપથી જોઈ શકાશે પરિણામ

આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓ વોટ્સએપથી પણ પોતાનું પરિણામ ચેક કરી શકશે. આ માટે વોટ્સએપ નંબર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓ 6357300971 પર પણ પોતાનો બેઠક ક્રમાંક મોકલીને પરિણામ મેળવી શકશે.

ગાંધીનગર: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ફેબ્રુઆરી-માર્ચ 2025માં લેવાયેલી ધો.10 બોર્ડની પરીક્ષાનું પરિણામ આવતીકાલે સવારે 8 વાગ્યે જાહેર કરવામાં આવશે. બોર્ડની વેબસાઈટ પર આ પરિણામ મૂકવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓ http://gseb.org વેબસાઈટ પર પોતાનો બેઠક નંબર દાખલ કરીને પરિણામ જોઈ શકશે. શિક્ષણ મંત્રી કુબેર ડિંડોર દ્વારા X પર ટ્વીટ કરીને આ અંગે જાણકારી આપવામાં આવી હતી. વોટ્સએપથી જોઈ શકાશે પરિણામ

આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓ વોટ્સએપથી પણ પોતાનું પરિણામ ચેક કરી શકશે. આ માટે વોટ્સએપ નંબર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓ 6357300971 પર પણ પોતાનો બેઠક ક્રમાંક મોકલીને પરિણામ મેળવી શકશે. 9 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી

નોંધનીય છે કે, ધોરણ 10 બોર્ડની પરીક્ષામાં આ વખતે 9 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા હતા. આ વખતે બોર્ડની પરીક્ષા પહેલીવાર ફેબ્રુઆરી મહિનામાં યોજાઈ હતી. અત્યાર સુધી બોર્ડની પરીક્ષાનું આયોજન માર્ચ મહિનામાં કરવામાં આવતું હતું. ગત સોમવારે જ ધોરણ 12 વિજ્ઞાન અને જનરલ પ્રવાહનું પરિણામ જાહેર કરાયું હતું. આ પણ વાંચો: GSEB 12th Result: અમદાવાદની પ્રજ્ઞાચક્ષુ વિદ્યાર્થિનીને 98 પર્સેન્ટાઈલ, કયા વિષયમાં કેટલા માર્ક્સ? જુઓ માર્કશીટ

Last Updated : May 7, 2025 at 6:46 PM IST