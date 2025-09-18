ભાવનગરમાં લીલી ડુંગળીની આવક શરૂ; ખેડૂતોને આર્થિક લાભ, જાણો કેટલા રહેશે ભાવ
Published : September 18, 2025 at 3:20 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લો ડુંગળીના ઉત્પાદન માટે પ્રખ્યાત છે અને તેને ડુંગળી પકવવાનું પીઠું તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હાલમાં જિલ્લામાં 1 લાખ હેક્ટરમાં ડુંગળીનું વાવેતર થયેલું છે અને કાચી લીલી ડુંગળીની આવક શરૂ થઈ ગઈ છે. લીલી ડુંગળીનો ઉપયોગ ખાસ કરીને શાકભાજી, ઓળો અને રોટલો બનાવવામાં થાય છે.
ચોમાસાના અંત અને શિયાળાના આગમન સાથે ઠંડક વધતાં કાઠિયાવાડમાં લીલી ડુંગળી તરીકે ઓળખાતી કાચી ડુંગળીની આવક શરૂ થાય છે. હાલમાં ભાવનગરના માર્કેટિંગ યાર્ડ સહિત અન્ય તાલુકાના યાર્ડમાં લીલી ડુંગળીની આવક જોવા મળી રહી છે. આવક શરૂ થતાં જ લોકોની માંગમાં પણ વધારો થયો છે.
લીલી ડુંગળીનો ઉપયોગ:
ભાવનગર જિલ્લો, જેને કાઠિયાવાડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, ત્યાં ખેડૂતો રાજ્યમાં સૌથી વધુ ડુંગળીનું વાવેતર કરે છે. ચોમાસાના અંતે અને શિયાળાની શરૂઆતમાં લીલી ડુંગળીની આવક વધે છે. કાઠિયાવાડમાં ઓળો રોટલો, ખાસ કરીને ભડથું રીંગણું જેવા વ્યંજનોમાં લીલી ડુંગળીનો વધુ ઉપયોગ થાય છે, જેના કારણે તેની માંગ રહે છે. ઠંડી વધતાં માંગમાં વધારો થાય છે અને ખેડૂતો કાચી ડુંગળી કાઢીને શાકભાજી વેચનારાઓને આપે છે, જેનાથી તેમને આર્થિક લાભ મળે છે.
માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આવક:
ભાવનગરના માર્કેટિંગ યાર્ડમાં લીલી ડુંગળીની આવક શરૂ થઈ ગઈ છે. ઇટીવી ભારતે યાર્ડની મુલાકાત લીધી ત્યારે વેપારીઓએ જણાવ્યું કે હાલમાં એક જૂડો (અંદાજે 250-300 ગ્રામ) લીલી ડુંગળી 10 રૂપિયામાં વેચાઈ રહ્યો છે. અન્ય વેપારીઓએ 10 થી 15 રૂપિયા પ્રતિ જૂડાનો ભાવ જણાવ્યો. આમ, યાર્ડમાં લીલી ડુંગળીનો ભાવ 40 થી 60 રૂપિયા પ્રતિ કિલો થાય છે. જોકે, રિટેલમાં શાકભાજી વેચનારાઓ પાસે 15 થી 20 રૂપિયે જૂડો (250-300 ગ્રામ) મળે છે.
ખેડૂત આગેવાનનું નિવેદન:
ખેડૂત આગેવાન ભરતસિંહ વાળાએ ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે લીલી ડુંગળીની આવક હજુ પૂર્ણ શરૂ થઈ નથી, પરંતુ શાકભાજીની માંગને કારણે ખેડૂતો તેને કાઢીને વેચે છે. શિયાળાની શરૂઆત સાથે માંગ વધે છે અને ખેડૂતો લીલી ડુંગળી શાકભાજી વેચનારાઓને આપે છે. જોકે, મોટા પ્રમાણમાં લીલી ડુંગળીનું વેચાણ થતું નથી, પરંતુ માંગ પ્રમાણે ખેડૂતો તેનું વેચાણ કરે છે.
યાર્ડના સેક્રેટરીએ જણાવ્યું કે હાલમાં લીલી ડુંગળીની થોડી આવક થઈ રહી છે, પરંતુ શાકભાજીના ભાગરૂપે આવતી હોવાથી તેનો ચોક્કસ આંકડો ઉપલબ્ધ નથી.
