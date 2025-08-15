ETV Bharat / state

અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ભવ્ય ઉજવણી: ત્રિરંગાના રંગોથી ઝળહળ્યું SVPIA

ભારતના 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસ નિમિત્તે, અમદાવાદનું સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ (SVPIA) દેશભક્તિના રંગોથી ઝળહળી ઉઠ્યું.

અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ભવ્ય ઉજવણી
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2025 at 4:03 PM IST

અમદાવાદ: ભારતના 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસ નિમિત્તે, અમદાવાદનું સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ (SVPIA) દેશભક્તિના રંગોથી ઝળહળી ઉઠ્યું. એરપોર્ટ પર CSO શ્રી પિયૂષ ખરેના હસ્તે ગૌરવપૂર્ણ રીતે ત્રિરંગો લહેરાવવામાં આવ્યો, જે આપણા રાષ્ટ્રની હિંમત, એકતા અને સ્થિતિસ્થાપકતાની યાત્રાને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પે છે. આ ગૌરવપૂર્ણ ક્ષણે ઉપસ્થિત સૌને આપણા હૃદય અને ઘરોમાં રાષ્ટ્રધ્વજનું સન્માન જાળવી રાખવાની પ્રેરણા આપી.

આ સ્વાતંત્ર્ય દિવસે, આખું એરપોર્ટ ત્રિરંગાના રંગોથી શણગારવામાં આવ્યું હતું, જેણે રાષ્ટ્રની ભાવનાને જીવંત કરી. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમા સર્કલથી લઈને એપ્રોચ રોડ, કેનોપી અને ટર્મિનલ 1ના ફેસાડ સુધી, દરેક ખૂણો ગૌરવ અને દેશભક્તિની લાગણીથી ઝળકી રહ્યો હતો. આ દ્રશ્યએ એરપોર્ટ પર આવતા-જતા દરેક યાત્રી અને મુલાકાતીના મનમાં રાષ્ટ્રપ્રેમની ભાવના જગાડી.

અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ભવ્ય ઉજવણી
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ભવ્ય ઉજવણી
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ભવ્ય ઉજવણી
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ભવ્ય ઉજવણી
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ભવ્ય ઉજવણી
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ભવ્ય ઉજવણી
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ભવ્ય ઉજવણી
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 79મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદ એરપોર્ટ પર થયેલી આ ભવ્ય ઉજવણીએ એકતા, બલિદાન અને સ્વાતંત્ર્યની યાત્રાને યાદ અપાવી, જે આપણને સતત પ્રેરણા આપે છે. આ કાર્યક્રમ દ્વારા રાષ્ટ્રના આઝાદીના અમર સેનાનીઓના બલિદાનને યાદ કરવામાં આવ્યું અને ભવિષ્યમાં દેશને વધુ પ્રગતિશીલ બનાવવાનો સંકલ્પ લેવામાં આવ્યો. આ ઉજવણીએ રાષ્ટ્રીય એકતા અને ગૌરવની ભાવનાને મજબૂત કરી અને સૌને એક સૂત્રે બાંધ્યા. આ ક્ષણ ખરેખર આપણા રાષ્ટ્રની હિંમત, એકતા અને સ્થિતિસ્થાપકતાની યાત્રાને શ્રદ્ધાંજલિ હતી.

