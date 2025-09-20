ETV Bharat / state

રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત મહેસાણા જિલ્લાની બે દિવસીય મુલાકાતે, ગ્રામજનો સાથે સફાઈ અભિયાન હાથ ધર્યું

રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત મહેસાણા જિલ્લાની બે દિવસીય મુલાકાતે આવ્યા છે, ત્યારે સતલાસણા તાલુકાના જશપુરીયાના ગ્રામજનો દ્વારા તેમનું ઉમળકાભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.

રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત મહેસાણા જિલ્લાની બે દિવસીય મુલાકાતે
રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત મહેસાણા જિલ્લાની બે દિવસીય મુલાકાતે (માહિતી વિભાગ ગાંધીનગર)
September 20, 2025

મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાની મુલાકાતે પધારેલા રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીનું સતલાસણા તાલુકાના જશપુરીયા ગામે ગ્રામજનોએ ઉમળકાભેર સ્વાગત કર્યું હતું. રાજ્યપાલે ગ્રામજનોનું અભિવાદન ઝીલ્યું હતું.

આ તકે રાજપાલે નાના ભુલકાઓને સ્નેહ કરતા નજરે પડ્યા હતા. આ ઉપરાંત રાજ્યપાલે નાના બાળકો અને વડીલો સાથે સહજ સંવાદ કરી તેમના સરળ વ્યક્તિત્વનો પરિચય આપ્યો હતો.

આ પ્રસંગે રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતએ "એક પેડ મા કે નામ" 2.0 અભિયાન અંતર્ગત વૃક્ષારોપણ કર્યું હતું. મહેસાણા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને વન વિભાગ દ્વારા આયોજિત વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમમાં રાજ્યપાલે વડનું વૃક્ષ રોપીને પર્યાવરણ સંરક્ષણ થકી હરિયાળા ગુજરાતનો સંદેશ આપ્યો હતો.

આ ઉપરાંત રાજ્યપાલએ સ્થાનિક સફાઈકર્મીઓ અને ગ્રામજનો સાથે સ્વચ્છતા હાથ ધર્યું હતું. સ્વચ્છતા બાદ રાજ્યપાલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સ્વચ્છતા અભિયાનનો ઉલ્લેખ કરતા ગ્રામજનોને સ્વચ્છતાનું મહત્વ સમજાવ્યું હતું. તેમણે ગામના સફાઈ કર્મીઓને બિરદાવ્યા હતા અને સ્વચ્છતાને સંસ્કાર બનાવવાની પણ તેમણે અપીલ કરી હતી.

આ કાર્યક્રમમાં મહેસાણા લોકસભા સાંસદ હરિભાઈ પટેલ, પાટણ લોકસભા સાંસદ ભરતસિંહ ડાભી, રાજ્યસભા સાંસદ મયંકભાઇ નાયક, ખેરાલુ ધારાસભ્ય સરદારભાઈ ચૌધરી, જિલ્લા કલેકટર એસ. કે. પ્રજાપતિ, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ડૉ. હસરત જૈસમીન, જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક હિમાંશુ સોલંકી, નિવાસી અધિક કલેક્ટર જશવંત કે. જેગોડા અને ગામના સરપંચ રાજેન્દ્રકુમાર ચૌધરી, સંબંધિત અધિકારીઓ સહિત મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

