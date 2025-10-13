ETV Bharat / state

દિવાળીમાં 2 કલાક જ ફટાકડા ફોડી શકશો, રાજ્ય સરકારે જાહેર કરી ગાઈડલાઈન

દિવાળીના તહેવારમાં ફટાકડા ફોડવાને લઈને ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગાઈડલાઈન જાહેર કરવામાં આવી છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 13, 2025 at 9:04 PM IST

Updated : October 13, 2025 at 10:07 PM IST

ગાંધીનગર: દિવાળીના તહેવારમાં ફટાકડા ફોડવાને લઈને ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગાઈડલાઈન જાહેર કરવામાં આવી છે. જે મુજબ સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશનું ખાસ પાલન કરવાનું રહેશે, અને રાત્રે 8 વાગ્યાથી લઈને 10 વાગ્યા સુધી જ ફટાકડા ફોડી શકાશે. આ ઉપરાંત બેસવા વર્ષે પણ રાત્રે 35 મિનિટ સુધી જ ફટાકડા ફોડવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ મુજબ દિવાળીમાં કયા નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે?

  • સુપ્રીમ કાર્ટ દ્વારા ગ્રીન તથા માન્યતા પ્રાપ્ત ફટાકડા કે જે ઓછા એનિશન ઉત્પન્ન કરે છે તેનાં ઉત્પાદન અને વેચાણની પરવાનગી આપવામાં આવેલી છે. આ સિવાયનાં તમામ પ્રકારનાં ફટાકડાનાં ઉત્પાદન અને વેચાણ પર સુપ્રિમ કોર્ટ દ્વારા પ્રતિબંધ મુકવામાં આવેલો છે.
  • ભારે ઘોંઘાટવાળા ફટાકડા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ હાનિકારક હોવાથી તથા વધુ પ્રમાણમાં હવાનું પ્રદુષણ અને ઘન કચરો પેદા કરતાં બાંધેલા ફટાકડા (Joint firecrackers, Series crackers or Larl.) પર સુપ્રિમ કોર્ટ દ્વારા પ્રતિબંધ મુકવામાં આવેલો છે.
  • ફટાકડાનું વે-ણ માત્ર લાયસન્સધારક વેપારીઓ દ્વારા કરવાનું રહેશે. આ વેપારીઓએ નામ.સુપ્રિમ કોર્ટનાં તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૮નાં આદેશ મુજબ માન્ય રાખવામાં આવેલ ફટાકડાઓનું જ વેચાણ કરવાનું રહેશે.
  • ઉપરાંત તમામ ,કોમર્સ વેબસાઈટને ઓનલાઈન તમામ પ્રકારનાં ફટાકડાનાં રેચાણ પર પ્રતિબંધ મુકેલ છે.
  • ફટાકડા બનાવવા માટે બેરીયમનાં ઉપયોગ પર સુપ્રિમ કોર્ટે પ્રતિબંધ મુકેલો છે.
  • દિવાળી તથા અન્ય તહેવારો કે જેમાં ફટાકડા ફોડવામાં આવે છે તેમાં ફટાકડા રાત્રે 8 થી 10 કલાક સુધી જ ફોડી શકાશે. તેમજ ક્રિસમસ અને નૂતન વર્ષનાં તહેવાર દરમિયાન ફટાકડા રાત્રે 23.55 કલાકથી 00.30 કલાક સુધી જ ફોડી શકાશે.

