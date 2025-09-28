'સરસ્વતિચંદ્ર'ના રચયિતાની સુવર્ણ યાદો, નડીયાદ સ્થિત ગોવર્ધનરામ સ્મૃતિ મંદિર ગણાઈ છે સાહિત્યનું તીર્થ
સાક્ષર નગરી એવા નડીયાદમાં સુપ્રસિદ્ધ સંતરામ મંદિર સહિત એક સાહિત્ય તીર્થ પણ આવેલું છે. આવો જાણીએ વિસ્તારથી...
Published : September 28, 2025 at 2:25 PM IST
નડીયાદ, ખેડા: નડીયાદ શહેરની ઝઘડીયા પોળમાં આવેલું ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠીનું આ નિવાસ સ્થાન ગોવર્ધનરામ સ્મૃતિ મંદિર તરીકે ઓળખાય છે. ગોવર્ધનરામ પોતાના આયુષ્યના ઉત્તરાવસ્થામાં અહીં આવીને વસ્યા હતા. અહીં જ એમણે સરસ્વતીચંદ્રનો ચોથો ભાગ લખ્યો હતો. જે સૌથી લાંબો અને સૌથી દળદાર છે.
ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠીના મુંબઈમાં નિધન થયા બાદ આ મકાન ગિરવે મુકાયું અને અનેક આટાપાટા પછી છેવટે જ્યારે એનો કબજો મળ્યો, એ પછી અત્યારે આ સ્થળ અનેક પ્રવૃત્તિઓથી ધમધમી રહ્યું છે.
ગોવર્ધનરામ સ્મૃતિ મંદિર
આ સ્થળ ગોવર્ધનરામ સ્મૃતિ મંદિર તરીકે ઓળખાય છે. ગોવર્ધનરામ સ્મૃતિ મંદિરને ગુજરાતનું નહીં પરંતુ આખા દેશના સાહિત્યનું ઉત્તમ તીર્થ સ્થાન કહીએ તો પણ કોઈ અતિશયોક્તિ નથી. કારણ કે અહીં આપણને બે વસ્તુ એક સાથે જોવા મળે છે.ગાવર્ધનરામ એક સાહિત્યકાર તરીકે અને ગોવર્ધનરામ એક વ્યક્તિ તરીકે.
અહી સચવાયેલી છે ગોવર્ધનરામની અનેક ચીજવસ્તુઓ
અહીંયા અનેક વસ્તુ એક સાથે જોવા મળે છે. ગોવર્ધનરામે ઉપયોગમાં લીધેલી અને અનેક વસ્તુઓ અહીંયા જોવા મળે છે. એમની પાઘડી, કલમ, કીત્તા એમની સ્ક્રેપ બુક એમણે લખેલા પુસ્તકોની હસ્તપ્રતો સહિતની વસ્તુઓનું આ સંગ્રહ સ્થાન છે. જ્યારે બીજો ભાગ એવો છે, જ્યાં અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી છે. જેમકે આ મકાનમાં બે મહત્વની બાબતો કહી શકાય એક તો 19મી સદીના આદી મુદ્રિત ગ્રંથો એનો એક અહીંયા અલગ વિભાગ છે. જે લગભગ 2400 જેટલા છે.
આ ઉપરાંત અહીંયા ગુજરાતની એક બહુ યુનિક કહી શકાય એવી સામયિકોની લાયબ્રેરી છે. જેમાં લગભગ ત્રણસો જેટલા ટાઈટલ્સ,એના 26 હજાર અંકો અહીંયા સચવાયેલા છે. જેનું ડિજિટલાઇઝેશનનું કામ અહીંયા ચાલી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત ગોવર્ધનરામના અંગત પુસ્તકાલયના લગભગ હજારેક પુસ્તકો પણ અહીંયા છે,એનુ પણ ડિજિટલાઇઝેશન થઈ ગયું છે.
અહીં સાહિત્ય અને ઈતિહાસનો સંગ
બંને પ્રકારના મુલાકાતીઓને આ સ્થળની મુલાકાતમાં રસ પડે એવો છે. જે લોકોને ઈતિહાસને જાણવામાં રૂચી હોય તેમજ જે લોકોને સાહિત્યમાં થોડો ઘણો રસ હોય તો એવા લોકો આ સ્થળની મુલાકાત લઈ શકે છે. જે રિસર્ચરો છે,અભ્યાસુઓ છે, જે રસિક લોકો છે એમના માટે આ એક જુદા ઇતિહાસ અને જુદા કાળખંડની વાત પણ અહીંયા થાય છે.
આ રીતે આ સ્થળનું એક અનોખું જ મહત્વ છે. કદાચ ગુજરાતભરમાં આવું સ્થળ ભાગ્યે જ કોઈ હશે એટલે જ તે સાહિત્ય તીર્થ ગણાય છે. આ ગોવર્ધનરામ સ્મૃતિ મંદિરનું સંચાલન ડાહીલક્ષ્મી લાયબ્રેરી દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે.