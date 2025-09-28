ETV Bharat / state

'સરસ્વતિચંદ્ર'ના રચયિતાની સુવર્ણ યાદો, નડીયાદ સ્થિત ગોવર્ધનરામ સ્મૃતિ મંદિર ગણાઈ છે સાહિત્યનું તીર્થ

સાક્ષર નગરી એવા નડીયાદમાં સુપ્રસિદ્ધ સંતરામ મંદિર સહિત એક સાહિત્ય તીર્થ પણ આવેલું છે. આવો જાણીએ વિસ્તારથી...

નડિયાદ સ્થિત ગોવર્ધનરામ સ્મૃતિ મંદિર ગણાઈ છે સાહિત્યનું તીર્થ
નડિયાદ સ્થિત ગોવર્ધનરામ સ્મૃતિ મંદિર ગણાઈ છે સાહિત્યનું તીર્થ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2025 at 2:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નડીયાદ, ખેડા: નડીયાદ શહેરની ઝઘડીયા પોળમાં આવેલું ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠીનું આ નિવાસ સ્થાન ગોવર્ધનરામ સ્મૃતિ મંદિર તરીકે ઓળખાય છે. ગોવર્ધનરામ પોતાના આયુષ્યના ઉત્તરાવસ્થામાં અહીં આવીને વસ્યા હતા. અહીં જ એમણે સરસ્વતીચંદ્રનો ચોથો ભાગ લખ્યો હતો. જે સૌથી લાંબો અને સૌથી દળદાર છે.

ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠીના મુંબઈમાં નિધન થયા બાદ આ મકાન ગિરવે મુકાયું અને અનેક આટાપાટા પછી છેવટે જ્યારે એનો કબજો મળ્યો, એ પછી અત્યારે આ સ્થળ અનેક પ્રવૃત્તિઓથી ધમધમી રહ્યું છે.

નડીયાદ સ્થિત ગોવર્ધનરામ સ્મૃતિ મંદિર ગણાઈ છે સાહિત્યનું તીર્થ (Etv Bharat Gujarat)

ગોવર્ધનરામ સ્મૃતિ મંદિર

આ સ્થળ ગોવર્ધનરામ સ્મૃતિ મંદિર તરીકે ઓળખાય છે. ગોવર્ધનરામ સ્મૃતિ મંદિરને ગુજરાતનું નહીં પરંતુ આખા દેશના સાહિત્યનું ઉત્તમ તીર્થ સ્થાન કહીએ તો પણ કોઈ અતિશયોક્તિ નથી. કારણ કે અહીં આપણને બે વસ્તુ એક સાથે જોવા મળે છે.ગાવર્ધનરામ એક સાહિત્યકાર તરીકે અને ગોવર્ધનરામ એક વ્યક્તિ તરીકે.

ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠીએ સરસ્વતીચંદ્રનો ચોથો ભાગ અહીં લખ્યો હતો
ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠીએ સરસ્વતીચંદ્રનો ચોથો ભાગ અહીં લખ્યો હતો (Etv Bharat Gujarat)

અહી સચવાયેલી છે ગોવર્ધનરામની અનેક ચીજવસ્તુઓ

અહીંયા અનેક વસ્તુ એક સાથે જોવા મળે છે. ગોવર્ધનરામે ઉપયોગમાં લીધેલી અને અનેક વસ્તુઓ અહીંયા જોવા મળે છે. એમની પાઘડી, કલમ, કીત્તા એમની સ્ક્રેપ બુક એમણે લખેલા પુસ્તકોની હસ્તપ્રતો સહિતની વસ્તુઓનું આ સંગ્રહ સ્થાન છે. જ્યારે બીજો ભાગ એવો છે, જ્યાં અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી છે. જેમકે આ મકાનમાં બે મહત્વની બાબતો કહી શકાય એક તો 19મી સદીના આદી મુદ્રિત ગ્રંથો એનો એક અહીંયા અલગ વિભાગ છે. જે લગભગ 2400 જેટલા છે.

નડીયાદ સ્થિત ગોવર્ધનરામ સ્મૃતિ મંદિર
નડીયાદ સ્થિત ગોવર્ધનરામ સ્મૃતિ મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

આ ઉપરાંત અહીંયા ગુજરાતની એક બહુ યુનિક કહી શકાય એવી સામયિકોની લાયબ્રેરી છે. જેમાં લગભગ ત્રણસો જેટલા ટાઈટલ્સ,એના 26 હજાર અંકો અહીંયા સચવાયેલા છે. જેનું ડિજિટલાઇઝેશનનું કામ અહીંયા ચાલી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત ગોવર્ધનરામના અંગત પુસ્તકાલયના લગભગ હજારેક પુસ્તકો પણ અહીંયા છે,એનુ પણ ડિજિટલાઇઝેશન થઈ ગયું છે.

19મી સદીના આદી મુદ્રિત ગ્રંથો એનો એક અહીંયા અલગ વિભાગ
19મી સદીના આદી મુદ્રિત ગ્રંથો એનો એક અહીંયા અલગ વિભાગ (Etv Bharat Gujarat)

અહીં સાહિત્ય અને ઈતિહાસનો સંગ

બંને પ્રકારના મુલાકાતીઓને આ સ્થળની મુલાકાતમાં રસ પડે એવો છે. જે લોકોને ઈતિહાસને જાણવામાં રૂચી હોય તેમજ જે લોકોને સાહિત્યમાં થોડો ઘણો રસ હોય તો એવા લોકો આ સ્થળની મુલાકાત લઈ શકે છે. જે રિસર્ચરો છે,અભ્યાસુઓ છે, જે રસિક લોકો છે એમના માટે આ એક જુદા ઇતિહાસ અને જુદા કાળખંડની વાત પણ અહીંયા થાય છે.

20 ઓક્ટોબર 1855માં અહીં થયો હતો 'સરસ્વતિચંદ્ર'ના રચયિતા ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠીનો જન્મ
20 ઓક્ટોબર 1855માં અહીં થયો હતો 'સરસ્વતિચંદ્ર'ના રચયિતા ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠીનો જન્મ (Etv Bharat Gujarat)

આ રીતે આ સ્થળનું એક અનોખું જ મહત્વ છે. કદાચ ગુજરાતભરમાં આવું સ્થળ ભાગ્યે જ કોઈ હશે એટલે જ તે સાહિત્ય તીર્થ ગણાય છે. આ ગોવર્ધનરામ સ્મૃતિ મંદિરનું સંચાલન ડાહીલક્ષ્મી લાયબ્રેરી દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે.

  1. 'વર્ષો પહેલા કેમ રચાતી હતી રચનાઓ' જાણો અને મળો લેખક ભરત વિંઝુડાને...
  2. ખેડામાં નવરાત્રી પહેલા સર્જાયો વિવાદ: વિવાદિત બોર્ડ મુદ્દે હિન્દુ સંગઠનોએ કરી પોલીસ ફરિયાદ

For All Latest Updates

TAGGED:

PILGRIMAGE OF LITERATURENADIYAD OF KHEDAAUTHOR OF SARASWATICHANDRAગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠીGOVARDHAN RAM SMRITI TEMPLE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.