11 વર્ષની પંછીએ કરાટેમાં કરી કમાલ, ખેલ મહાકુંભમાં રાજ્યસ્તરે થઈ પસંદગી

જુનાગઢ: જિલ્લાના કેશોદ તાલુકાના એકલેરા ગામની 11 વર્ષની ગોસાઈ પંછી નામની કરાટે ખેલાડીએ જિલ્લા કક્ષાની ખેલ મહાકુંભ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈને રાજ્ય સ્તરે પસંદગી પામી છે. છેલ્લા બે વર્ષથી કરાટેની તાલીમ લઈ રહેલી પંછી એ એક જ વર્ષમાં જિલ્લા કક્ષાની સ્પર્ધા જીતીને રાજ્યસ્તરે પસંદ થઈને જૂનાગઢની સાથે કેશોદ તાલુકા અને તેના ગામ એકલેરાનું નામ રોશન કર્યું છે.
11 વર્ષની પંછી રાજ્યસ્તરે કરાટેમાં થઈ પસંદ: સમગ્ર રાજ્યમાં જિલ્લા કક્ષાનો ખેલ મહાકુંભ ચાલી રહ્યો છે, જેમાં પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓમાં રમત ગમત પ્રત્યેની છુપાયેલી ક્ષમતાઓ બહાર આવે તે માટે જિલ્લા કક્ષાએ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. જેમાં કરાટે વિભાગમાં કેશોદ તાલુકાના એકલારા ગામની પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતી 11 વર્ષની પંછી ગોસાઈએ જિલ્લા કક્ષાની સ્પર્ધામાં ખૂબ સારો દેખાવ કરીને તેના તમામ પ્રતિસ્પર્ધીઓને મેદાનમાં મહાત આપીને રાજ્યસ્તરે પસંદગી પામી છે. ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાંથી પસંદગી પામેલા ખેલાડીઓ માટે રાજ્ય સ્તરનો ખેલ મહાકુંભ યોજાશે, જેમાં કરાટે સ્પર્ધામાં પંછી ગોસાઈ જુનાગઢ જિલ્લાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી જોવા મળશે.
1 વર્ષની ટૂંકી તાલીમ અને જિલ્લા કક્ષાએ પ્રથમ: પંછી ગોસાઈ પાછલા એક વર્ષથી કરાટેની તાલીમ મેળવી રહી છે, જે તેના ઘરમાં તેની માતા અને તેના મામા દ્વારા આપવામાં આવી રહી છે. એક જ વર્ષની ટૂંકી તાલીમ બાદ કરાટે જેવી સ્પર્ધામાં માત્ર 11 વર્ષની વયે જિલ્લા કક્ષાએ પસંદ થવું તે પણ ખૂબ ગર્વની વાત છે. પંછી આગામી દિવસોમાં કરાટે સ્પર્ધામાં જ બ્લેકબેલ્ટ થવા માંગે છે તો તેની માતા આશાબેન ગોસાઈ પણ તેની પુત્રીને અને દરેક યુવતીએ પોતાનું સ્વરક્ષણ થઈ શકે તેમ જ કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં કોઈ પણ વ્યક્તિનો મુકાબલો એકદમ સરળતાથી કરી શકે તે માટે આત્મરક્ષણ માટેની રમતગમતમાં સામેલ થવું જોઈએ અને તેની તાલીમ લેવી જોઈએ આવા વિચાર સાથે તેની પુત્રી પંછીને કરાટેમાં 11 વર્ષની ઉંમરે મહારત હાંસલ કરાવવામાં મદદ કરી છે. કરાટેની રમતમાં આગળ વધવા માટે તેનો સમગ્ર પરિવાર મદદ કરશે અને પંછીને એક ખેલાડી તરીકેની કારકિર્દી તરફ આગળ વધે તે માટે ગોસાઈ પરિવાર સતત પ્રયાસ પણ કરશે તેવી વાત સાથે માત્ર 11 વર્ષની તેની પુત્રી પંછી નો આત્મવિશ્વાસ વધારી રહી છે.
